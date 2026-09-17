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पीएम मोदी के जन्मदिन पर मोम की आदमकद मूर्ति लेकर आसनसोल से कोलकाता पहुंचे कलाकार सुशांत

पीएम मोदी की आदमकद मोम की मूर्ति के साथ कलाकार सुशांत रॉय. ( ETV Bharat )

आसनसोल (पश्चिम बंगाल): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर, कलाकार सुशांत रॉय द्वारा दो महीने में कड़ी मेहनत से बनाई गई पीएम मोदी की मोम की मूर्ति गुरुवार को राज्य भाजपा के द्वारा उद्घाटन के लिए कोलकाता लाया गया. रॉय का सपना था कि वह खुद पीएम मोदी को यह मूर्ति भेंट करेंगे, लेकिन सरकारी प्रोटोकॉल की वजह से वह उनसे व्यक्तिगत नहीं मिल पाए. इसके बजाय मूर्ति का अनावरण भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य की देखरेख में किया जाएगा. राज्य भाजपा नेतृत्व ने रॉय को भरोसा दिलाया है कि वे मूर्ति को पूरे सम्मान के साथ पीएम तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे. रॉय ने कहा, "कई साल पहले मैंने जयपुर के एक म्यूजियम के लिए पीएम मोदी की एक मूर्ति बनाई थी, लेकिन आम लोग उसे देख नहीं पाए. इसलिए मैंने एक और मूर्ति बनाने का फैसला किया और इसे पीएम को उनके जन्मदिन पर खुद भेंट करना चाहता था. इस मूर्ति को बनाने में दो महीने लगे. हालांकि मुझे सीधे उन्हें यह मूर्ति सौंपने का मौका नहीं मिला, लेकिन भाजपा नेता शमिक भट्टाचार्य ने मुझे बताया है कि मूर्ति का उद्घाटन कोलकाता में किया जाएगा. इसलिए, मैं मूर्ति को कोलकाता ले जा रहा हूं." मोम की मूर्ति में उनकी हाइट, बाल, दाढ़ी और स्किन टोन को बहुत सटीकता से दिखाया गया है. "कोई भी मूर्ति बनाने के लिए, एकदम सही माप लेने के लिए, आम तौर पर उस व्यक्ति को असल में देखने की जरूरत होती है. रॉय ने कहा, "जब प्रधानमंत्री आसनसोल आए थे, तो मैंने उन्हें दूर से देखा था. बाकी के लिए, मैंने तस्वीरों को देखकर और अलग-अलग सोर्स से जानकारी इकट्ठा करके साइज पता किया. उनकी हाइट और बॉडी को एकदम सही बनाया गया है." भाजपा के सत्ता में आने के बाद, पीएम मोदी ने पारंपरिक बंगाली पोशाक, 'धोती' और 'पंजाबी' (कुर्ता) पहनी. मूर्ति में उन्हें इसी कपड़े में दिखाया गया है. रॉय ने कहा कि वह मूर्ति के साथ कई 'पंजाबी' कपड़े ले जा रहे हैं और जो भी चुना जाएगा, वह मूर्ति को पहना देंगे.