पीएम मोदी के जन्मदिन पर मोम की आदमकद मूर्ति लेकर आसनसोल से कोलकाता पहुंचे कलाकार सुशांत
कलाकार सुशांत रॉय ने मोदी के जन्मदिन के लिए एक आदमकद मूर्ति बनाई है, लेकिन प्रोटोकॉल के कारण वह खुद प्रधानमंत्री को नहीं दे सके.
Published : September 17, 2026 at 3:09 PM IST
आसनसोल (पश्चिम बंगाल): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर, कलाकार सुशांत रॉय द्वारा दो महीने में कड़ी मेहनत से बनाई गई पीएम मोदी की मोम की मूर्ति गुरुवार को राज्य भाजपा के द्वारा उद्घाटन के लिए कोलकाता लाया गया.
रॉय का सपना था कि वह खुद पीएम मोदी को यह मूर्ति भेंट करेंगे, लेकिन सरकारी प्रोटोकॉल की वजह से वह उनसे व्यक्तिगत नहीं मिल पाए. इसके बजाय मूर्ति का अनावरण भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य की देखरेख में किया जाएगा. राज्य भाजपा नेतृत्व ने रॉय को भरोसा दिलाया है कि वे मूर्ति को पूरे सम्मान के साथ पीएम तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे.
रॉय ने कहा, "कई साल पहले मैंने जयपुर के एक म्यूजियम के लिए पीएम मोदी की एक मूर्ति बनाई थी, लेकिन आम लोग उसे देख नहीं पाए. इसलिए मैंने एक और मूर्ति बनाने का फैसला किया और इसे पीएम को उनके जन्मदिन पर खुद भेंट करना चाहता था. इस मूर्ति को बनाने में दो महीने लगे. हालांकि मुझे सीधे उन्हें यह मूर्ति सौंपने का मौका नहीं मिला, लेकिन भाजपा नेता शमिक भट्टाचार्य ने मुझे बताया है कि मूर्ति का उद्घाटन कोलकाता में किया जाएगा. इसलिए, मैं मूर्ति को कोलकाता ले जा रहा हूं."
मोम की मूर्ति में उनकी हाइट, बाल, दाढ़ी और स्किन टोन को बहुत सटीकता से दिखाया गया है.
"कोई भी मूर्ति बनाने के लिए, एकदम सही माप लेने के लिए, आम तौर पर उस व्यक्ति को असल में देखने की जरूरत होती है. रॉय ने कहा, "जब प्रधानमंत्री आसनसोल आए थे, तो मैंने उन्हें दूर से देखा था. बाकी के लिए, मैंने तस्वीरों को देखकर और अलग-अलग सोर्स से जानकारी इकट्ठा करके साइज पता किया. उनकी हाइट और बॉडी को एकदम सही बनाया गया है."
भाजपा के सत्ता में आने के बाद, पीएम मोदी ने पारंपरिक बंगाली पोशाक, 'धोती' और 'पंजाबी' (कुर्ता) पहनी. मूर्ति में उन्हें इसी कपड़े में दिखाया गया है. रॉय ने कहा कि वह मूर्ति के साथ कई 'पंजाबी' कपड़े ले जा रहे हैं और जो भी चुना जाएगा, वह मूर्ति को पहना देंगे.
रॉय 2001 से मोम की मूर्तियां बना रहे हैं. वाम मोर्चा सरकार के तत्कालीन राज्य मंत्री सुभाष चक्रवर्ती के अनुरोध पर, रॉय ने पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु के जन्मदिन के लिए उनकी मोम की मूर्ति बनाई थी. उस प्रोजेक्ट के बाद, अनुभवी कलाकार के काम को पूरे राज्य में तारीफ मिली, जिससे उन्हें बड़े पैमाने पर पहचान मिली. तब से, उन्होंने मेगास्टार अमिताभ बच्चन, सौमित्र चटर्जी, सुशांत सिंह राजपूत और शाहरुख खान से लेकर फुटबॉल के दिग्गज माराडोना और भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली जैसी प्रमुख हस्तियों की मूर्तियां बनाई हैं. हाल ही में रॉय ने लियोनेल मेसी की मूर्ति बनाकर सबका ध्यान खींचा.
उन्होंने अपने घर पर एक वैक्स म्यूजियम और एक 'शीश महल' (Mirror Palace) बनवाया है, जहां उनकी कई कृतियां रखी हैं. पूरे राज्य से लोग इस म्यूजियम को देखने आते हैं. वह अपने वैक्स म्यूजियम के लिए पीएम मोदी की एक और मूर्ति बनाना चाहते हैं, जहां इसे लोगों के लिए दिखाया जाएगा. उन्होंने मोदी और पुतिन दोनों की एक छोटी मूर्ति बनाने का भी जिक्र किया, जिसे वे सीधे प्रधानमंत्री को देना चाहते हैं.
इस बीच, पीएम मोदी के पब्लिक ऑफिस में 25 साल पूरे होने के मौके पर 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक एक महीने का देशव्यापी सेवा संकल्प अभियान शुरू किया गया है. यह अभियान तब शुरू हुआ था जब उन्होंने 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी.
जश्न के तौर पर, पार्टी कार्यकर्ता शाम को अपने घरों में मिट्टी के दीये जलाएंगे. इसके अलावा, पूरे देश में रक्त दान शिविर, स्वास्थ्य चेक-अप शिविर, पौधे लगाने और मतदाता जागरुकता जैसे कार्यक्रम हो रहे हैं. भारतीय जनता युवा मोर्चा ने पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर पवित्र गंगा जल लेकर वाराणसी से वडनगर तक की यात्रा शुरू की है.
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