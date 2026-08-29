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SCO समिट से पहले पीएम मोदी बोले- भारत का मकसद आतंकवाद-मुक्त क्षेत्र का विजन आगे बढ़ाना

SCO समिट में शामिल होने के लिए रवाना हुए पीएम मोदी ( ANI )

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज शनिवार से चार दिवसीय विदेशी दौरा शुरू हो गया है. ताजा जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी आज उज्बेकिस्तान और किर्गिज के दौरे पर रवाना हो गए हैं. वहीं, पीएम मोदी ने विदेशी दौरे पर जाने से पहले कहा कि वह एससीओ (SCO) समिट के लिए भारत के उस विजन को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं जो सुरक्षा, कनेक्टिविटी और अवसरों पर आधारित है, और साथ ही आतंकवाद के खतरे से मुक्त क्षेत्र बनाने के लिए साथी सदस्यों के साथ मिलकर काम करने के लिए भी तत्पर हैं. बता दें, आज शनिवार 29 अगस्त से 1 सितंबर तक उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की अपनी दो देशों की यात्रा से पहले, प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि उन्हें भरोसा है कि उनकी यह यात्रा मध्य एशिया में भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करेगी और इस क्षेत्र के साथ सभ्यतागत संबंधों को और गहरा करेगी. रवाना होने से पहले दिए अपने बयान में मोदी ने कहा कि यह यात्रा शांति, स्थिरता और समृद्धि की साझा कोशिशों को आगे बढ़ाएगी; ये वे मूल्य हैं जो दुनिया के साथ भारत के जुड़ाव के केंद्र में हैं. इसके साथ-साथ उन्होंने कहा कि भारत 2017 से SCO का एक सक्रिय और रचनात्मक सदस्य रहा है. मैं इस क्षेत्र के लिए भारत के उस विजन को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक हूं जो सुरक्षा, कनेक्टिविटी और अवसरों पर आधारित है. साथ ही, मैं अन्य सदस्यों के साथ मिलकर ऐसे क्षेत्र के निर्माण के लिए काम करना चाहता हूं जो आतंकवाद, अलगाववाद और चरमपंथ जैसी बुराइयों से मुक्त हो, क्योंकि ये हमारे पड़ोस और उससे आगे भी शांति और स्थिरता के लिए खतरा बने हुए हैं.