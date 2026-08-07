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पीएम मोदी ने नाश्ते पर NDA के सांसदों से की मुलाकात, संसद के हंगामे पर जताई चिंता, दिए गुरुमंत्र

पीएम मोदी (फाइल फोट) ( ANI )

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न दलों के लगभग 45 सांसदों के साथ नाश्ते पर महत्वपूर्ण मुलाकात की. इस दौरान शिवसेना के सात, एनसीपीआई के 20, अजित पवार गुट की एनसीपी के दो तथा उपेंद्र कुशवाहा सहित अन्य सांसद उपस्थित रहे. एनसीपीआई और शिंदे गुट के शिवसेना सांसदों से नाश्ते पर मिले प्रधानमंत्री ने इन सांसदों को कई गुरुमंत्र दिए. बैठक में प्रधानमंत्री ने सांसदों को सलाह दी कि, वे अपने संसदीय क्षेत्र के विकास कार्यों को तेज करने के लिए उपलब्ध शक्ति का सही उपयोग करें. उन्होंने बताया कि क्षेत्र में किसी भी विकास संबंधी योजना के लिए सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है. इस मौके पर प्रत्येक सांसद से व्यक्तिगत बातचीत करते हुए उन्होंने उनका हाल-चाल पूछा और धाराशिव सांसद ओमराजे निंबालकर के योगाभ्यास के बारे में भी विशेष जानकारी ली. एक अभिभावक के तौर पर इन सांसदों को उनके स्वास्थ्य पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि शरीर और सेहत का ध्यान रखना आवश्यक है, तभी देश की सेवा प्रभावी ढंग से संभव है. पीएम ने गरीब, मजदूरों और किसानों से नियमित मिलने, उनकी समस्याएं समझने तथा सदैव अपडेट रहने की बात कही. पूर्वोत्तर राज्यों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार से पहले इन क्षेत्रों का समुचित विकास नहीं हो पाया था, पर अब पूर्वोत्तर सहित पूरे देश के विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जाना है. नाश्ते के दौरान पीएम सभी सांसदों के पास गए और एक बढ़िया होस्ट होने का परिचय भी दिया. एक अभिभावक के नाते पीएम ने स्पष्ट किया कि, सांसदों की संख्या के आधार पर किसी दल को तरजीह नहीं दी जाती.