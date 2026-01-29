ETV Bharat / bharat

PM मोदी का पंजाब दौरा, CM मान ने की आदमपुर एयरपोर्ट का नाम बदलने की मांग

पंजाब के मुख्यमंत्री मान ने प्रधानमंत्री मोदी से आदमपुर एयरपोर्ट का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास जी के नाम पर रखने की मांग की है.

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 29, 2026 at 1:17 PM IST

चंडीगढ़: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पंजाब दौरे का कार्यक्रम है. प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे के मद्देनजर बीजेपी नेता इसकी तैयारी में जुटे हैं. वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रधानमंत्री मोदी से आदमपुर एयरपोर्ट का नाम बदलने की मांग की है. आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 फरवरी (रविवार) को जालंधर आएंगे.

सीएम मान की मांग?

पीएम मोदी के पंजाब दौरे से पहले उन्होंने कल (28 जनवरी) एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर आदमपुर एयरपोर्ट का नाम बदलने की मांग की थी. उन्होंने कहा पीएम मोदी 1 फरवरी को जालंधर आ रहे हैं और वे आदमपुर एयरपोर्ट पर उतरेंगे. प्रधानमंत्री से आदमपुर एयरपोर्ट का नाम श्री गुरु रविदास जी के नाम पर रखने की मांग की है. पंजाब के लोग इसके लिए उनका आभारी रहेंगे.

पीएम मोदी का पंजाब दौरा

प्रधानमंत्री मोदी अपने इस दौरे के बीच डेरा सचखंड बल्लान पहुंचेंगे और डेरा बल्लान के संत निरंजन दास से मिलेंगे. प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा श्री गुरु रविदास की 649वीं जयंती को समर्पित होगा. इस दौरे का जिक्र करते हुए सीएम मान ने आदमपुर एयरपोर्ट का नाम बदलने की मांग की है.

गौरतलब है कि डेरा सतखंड बल्लान को पंजाब के दोआबा इलाके के बड़े धार्मिक डेरों में से एक माना जाता है. यह डेरा जालंधर से करीब 13 किलोमीटर दूर बल्लान गांव में है. डेरा सचखंड बल्लान के प्रमुख संत निरंजन दास जी को पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है.

