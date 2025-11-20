ETV Bharat / bharat

नीतीश का हाथ थामा, फिर लहराया गमछा.. शपथ ग्रहण में पीएम मोदी का टशन वायरल हो गया

पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार ( सौ. पीएम मोदी सोशल साइट X )

पटना : बिहार विधानसभा चुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद गुरुवार को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में भव्य शपथ ग्रहण समारोह हुआ. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ-साथ 26 मत्रियों ने पद और गोपनियता की शपथ ली. जिसमें तीन महिलाएं और तीन फर्स्ट टाइम मंत्री भी शामिल थे.

''बिहार सरकार में मंत्रियों के रूप में शपथ लेने वाले सभी साथियों को मेरी हार्दिक बधाई. समर्पित नेताओं की यह एक ऐसी शानदार टीम है, जो बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी. उन सभी को मेरी ढेरों शुभकामनाएं.''- नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

शपथ ग्रहण में पहुंचे PM मोदी : नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. इसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी मौजूद थे. एक-एक कर जब मंत्री शपथ लिए तो पीएम से मिलकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किए. इस दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपने अंदाज में दिखे.

PM-CM ने एक-दूसरे का हाथ थामा : शपथ ग्रहण समारोह में एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार और पीएम नरेंद्र मोदी की जबरदस्त बॉन्डिंग देखने को मिली. जब शपथ ग्रहण की प्रक्रिया समाप्त हो गई तब नीतीश कुमार और पीएम मोदी एक दूसरे का हाथ पकड़कर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया. फिर बिहार वासियों को प्रणाम किया.