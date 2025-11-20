नीतीश का हाथ थामा, फिर लहराया गमछा.. शपथ ग्रहण में पीएम मोदी का टशन वायरल हो गया
पीएम मोदी अपने खास अंदाज के लिए मशहूर हैं. एक बार फिर से कुछ ऐसा ही नजारा पटना गांधी मैदान में देखने को मिला.
Published : November 20, 2025 at 1:24 PM IST
पटना : बिहार विधानसभा चुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद गुरुवार को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में भव्य शपथ ग्रहण समारोह हुआ. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ-साथ 26 मत्रियों ने पद और गोपनियता की शपथ ली. जिसमें तीन महिलाएं और तीन फर्स्ट टाइम मंत्री भी शामिल थे.
''बिहार सरकार में मंत्रियों के रूप में शपथ लेने वाले सभी साथियों को मेरी हार्दिक बधाई. समर्पित नेताओं की यह एक ऐसी शानदार टीम है, जो बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी. उन सभी को मेरी ढेरों शुभकामनाएं.''- नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री
बिहार सरकार में मंत्रियों के रूप में शपथ लेने वाले सभी साथियों को मेरी हार्दिक बधाई। समर्पित नेताओं की यह एक ऐसी शानदार टीम है, जो बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। उन सभी को मेरी ढेरों शुभकामनाएं! pic.twitter.com/yhSPd2Sgw3— Narendra Modi (@narendramodi) November 20, 2025
शपथ ग्रहण में पहुंचे PM मोदी : नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. इसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी मौजूद थे. एक-एक कर जब मंत्री शपथ लिए तो पीएम से मिलकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किए. इस दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपने अंदाज में दिखे.
PM-CM ने एक-दूसरे का हाथ थामा : शपथ ग्रहण समारोह में एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार और पीएम नरेंद्र मोदी की जबरदस्त बॉन्डिंग देखने को मिली. जब शपथ ग्रहण की प्रक्रिया समाप्त हो गई तब नीतीश कुमार और पीएम मोदी एक दूसरे का हाथ पकड़कर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया. फिर बिहार वासियों को प्रणाम किया.
PM ने लहराया गमछा : सीएम नीतीश कुमार ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान सहित तमाम मंत्रियों को आगे आने का आग्रह किया. जब सभी एक फ्रेम में पहुंच गए तो प्रधानमंत्री अपने अनोखे अंदाज में नजर आए. गले में रखे गमछा को निकालकर लहराया.
''शपथ ग्रहण समारोह में गमछा लहराकर प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर बिहारवासियों के प्रति अपना हृदयपूर्ण आभार व्यक्त किया. यह सम्मान कोई औपचारिकता नहीं, बल्कि बिहार के विश्वास, समर्थन और विकास-पथ पर साथ चलने की प्रतिबद्धता का प्रतीक है.''- बीजेपी
शपथ ग्रहण समारोह में गमछा लहराकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बार फिर बिहारवासियों के प्रति अपना हृदयपूर्ण आभार व्यक्त किया।— BJP Bihar (@BJP4Bihar) November 20, 2025
यह सम्मान कोई औपचारिकता नहीं—बिहार के विश्वास, समर्थन और विकास-पथ पर साथ चलने की प्रतिबद्धता का प्रतीक है।#विकसित_बिहार_का_शपथ pic.twitter.com/XnR8Ziz6ak
पहले भी दिखा था 'बिहारी' अंदाज : पीएम मोदी का यह अंदाज अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इससे पहले जब 14 नवंबर को बिहार चुनाव के नतीजे घोषित हुए थे उस वक्त भी प्रधानमंत्री इसी तरह गमछा को लहराते दिखाई पड़ रहे थे.
