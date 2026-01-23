ETV Bharat / bharat

'केरल में BJP शासन की नींव रख दी गई है': PM मोदी ने क्यों कहा,'धन्यवाद! तिरुवनंतपुरम'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल के दौरा पर पहुंचे. एक विशाल जनसभा को संबोधित किया, साथ ही कई योजनाओं का उद्घाटन किया.

PM Modi Kerala Visit
तिरुवनंतपुरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते राज्य BJP अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर. (PTI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 23, 2026 at 4:06 PM IST

4 Min Read
तिरुवनंतपुरम: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पुथरीकंडम मैदान में कार्यकर्ताओं की एक विशाल सभा को संबोधित की. इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरह भाजपा ने गुजरात में अहमदाबाद नगर निगम जीतकर अपनी यात्रा शुरू की थी और तब से राज्य में शासन कर रही है, उसी तरह पार्टी ने अब केरल में भी एक शहर (नगर निगम) जीतकर अपनी शुरुआत कर दी है.

मोदी ने कहा- "1987 से पहले, गुजरात में भाजपा एक ऐसी पार्टी थी जिसे लगातार हार का सामना करना पड़ा था. लेकिन 1987 में, अहमदाबाद के लोगों ने भाजपा को उनकी सेवा करने का एक अवसर दिया. लोगों ने भाजपा के काम को परखा, और इसी तरह उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को गुजरात पर शासन करने के बार-बार मौके दिए. ठीक उसी तरह, हम केरल में एक शहर से शुरुआत कर रहे हैं. तिरुवनंतपुरम में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है. इसकी गूंज आज पूरे देश में सुनाई दे रही ह. मैं भाजपा को तिरुवनंतपुरम की सेवा करने का अवसर देने के लिए लोगों का आभार व्यक्त करता हूं. धन्यवाद, तिरुवनंतपुरम. केरल में भाजपा शासन की नींव अब रख दी गई है."

मोदी ने अपना भाषण "नमस्कारम, तिरुवनंतपुरम" शब्दों के साथ शुरू किया. उन्होंने कहा कि श्री पद्मनाभ की इस पावन भूमि पर आना उनका सौभाग्य है. उन्होंने श्री नारायण गुरु के ज्ञान, महात्मा अय्यनकाली के मार्गदर्शन और मन्नाथु पद्मनाभन की निस्वार्थ सेवा को नमन किया. उन्होंने कहा कि तिरुवनंतपुरम में भाजपा की जीत केरल को एलडीएफ (LDF) और यूडीएफ (UDF) के भ्रष्ट शासन से मुक्त करने के संकल्प को भी दर्शाती है. उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताने वाले सभी लोगों को बधाई दी.

मोदी ने कहा कि जब वे देश के अलग-अलग हिस्सों में कार्यक्रमों में जाते हैं, तो लोग कई तरह से अपना प्यार जताते हैं. कभी पेंटिंग के जरिए तो कभी किसी और तरीके से. लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसे 'नाटक' बताकर और इस पर 'रील्स' बनाकर इसका अपमान करते हैं. उन्होंने कहा, "आप भले ही ऐसा करना जारी रखें. लेकिन मुझे प्यार देने वालों की संख्या उन लोगों से दस गुना ज्यादा है जो ऐसी रील्स बनाते हैं."

प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि जो अब तक स्थिर था, उसमें बदलाव आना शुरू हो गया है और यह विश्वास रखा जा सकता है कि तिरुवनंतपुरम पूरे देश के लिए एक मॉडल बनेगा. उन्होंने तिरुवनंतपुरम को देश का सबसे अच्छा शहर बनाने के प्रयासों में केंद्र की ओर से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया.

पीएम मोदी ने कहा- "पिछले सात दशकों से, एलडीएफ (LDF) और यूडीएफ (UDF) ने तिरुवनंतपुरम की जनता के साथ अन्याय किया है. उनके भ्रष्टाचार के कारण तिरुवनंतपुरम बुनियादी क्षेत्रों में भी पिछड़ गया है. लेकिन अब वह समय खत्म हो चुका है. हम 'विकसित तिरुवनंतपुरम' की दिशा में प्रयास शुरू कर रहे हैं. जो अब तक नहीं बदला, वह अब बदलेगा."

PM Modi Kerala Visit
तिरुवनंतपुरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. (PTI)

समारोह की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि तिरुवनंतपुरम का शासन भाजपा को सौंपे जाने के 45 दिनों के भीतर प्रधानमंत्री को लाने का जो वादा पार्टी ने किया था, उसे पूरा कर दिया गया है. वहीं, मेयर वी.वी. राजेश ने बताया कि फरवरी में कुछ सम्मेलनों और नगर निगम के विकास सेमिनार के बाद एक विकास दस्तावेज तैयार कर प्रधानमंत्री को सौंपा जाएगा.

कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने वी.वी. राजेश को गले लगाया और उनका हाथ उठाकर जनता का अभिवादन किया. राजीव चंद्रशेखर और एनडीए के प्रदेश संयोजक तुषार वेल्लापल्ली ने प्रधानमंत्री को भगवान अयप्पा की प्रतिमा भेंट की. मेयर वी.वी. राजेश और डिप्टी मेयर आशा नाथ ने भी प्रधानमंत्री को उपहार सौंपे.

PM Modi Kerala Visit
तिरुवनंतपुरम में लोगों का अभिभावदन करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व अन्य. (PTI)

