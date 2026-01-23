ETV Bharat / bharat

'केरल में BJP शासन की नींव रख दी गई है': PM मोदी ने क्यों कहा,'धन्यवाद! तिरुवनंतपुरम'

तिरुवनंतपुरम: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पुथरीकंडम मैदान में कार्यकर्ताओं की एक विशाल सभा को संबोधित की. इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरह भाजपा ने गुजरात में अहमदाबाद नगर निगम जीतकर अपनी यात्रा शुरू की थी और तब से राज्य में शासन कर रही है, उसी तरह पार्टी ने अब केरल में भी एक शहर (नगर निगम) जीतकर अपनी शुरुआत कर दी है.

मोदी ने कहा- "1987 से पहले, गुजरात में भाजपा एक ऐसी पार्टी थी जिसे लगातार हार का सामना करना पड़ा था. लेकिन 1987 में, अहमदाबाद के लोगों ने भाजपा को उनकी सेवा करने का एक अवसर दिया. लोगों ने भाजपा के काम को परखा, और इसी तरह उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को गुजरात पर शासन करने के बार-बार मौके दिए. ठीक उसी तरह, हम केरल में एक शहर से शुरुआत कर रहे हैं. तिरुवनंतपुरम में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है. इसकी गूंज आज पूरे देश में सुनाई दे रही ह. मैं भाजपा को तिरुवनंतपुरम की सेवा करने का अवसर देने के लिए लोगों का आभार व्यक्त करता हूं. धन्यवाद, तिरुवनंतपुरम. केरल में भाजपा शासन की नींव अब रख दी गई है."

मोदी ने अपना भाषण "नमस्कारम, तिरुवनंतपुरम" शब्दों के साथ शुरू किया. उन्होंने कहा कि श्री पद्मनाभ की इस पावन भूमि पर आना उनका सौभाग्य है. उन्होंने श्री नारायण गुरु के ज्ञान, महात्मा अय्यनकाली के मार्गदर्शन और मन्नाथु पद्मनाभन की निस्वार्थ सेवा को नमन किया. उन्होंने कहा कि तिरुवनंतपुरम में भाजपा की जीत केरल को एलडीएफ (LDF) और यूडीएफ (UDF) के भ्रष्ट शासन से मुक्त करने के संकल्प को भी दर्शाती है. उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताने वाले सभी लोगों को बधाई दी.

मोदी ने कहा कि जब वे देश के अलग-अलग हिस्सों में कार्यक्रमों में जाते हैं, तो लोग कई तरह से अपना प्यार जताते हैं. कभी पेंटिंग के जरिए तो कभी किसी और तरीके से. लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसे 'नाटक' बताकर और इस पर 'रील्स' बनाकर इसका अपमान करते हैं. उन्होंने कहा, "आप भले ही ऐसा करना जारी रखें. लेकिन मुझे प्यार देने वालों की संख्या उन लोगों से दस गुना ज्यादा है जो ऐसी रील्स बनाते हैं."