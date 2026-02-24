ETV Bharat / bharat

मोदी का 9 साल में दूसरा इजरायल दौरा; रक्षा से लेकर इन मुद्दों पर रहेगी दुनिया की नजर

इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू मोदी के दौरे से काफी खुश हैं. पीएम मोदी ने भी अपनी यात्रा को लेकर उत्साह जताया है.

इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात का फाइल फोटो. (Photo Credit; Getty Images)
हैदराबाद: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी 25 फरवरी 2026 को 2 दिन के लिए यहूदी राष्ट्र इजरायल जा रहे हैं. मोदी की इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है. माना जा रहा है कि दोनों पीएम की मुलाकात के दौरान कई बड़े समझौते हो सकते हैं.

इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू मोदी के दौरे से काफी खुश हैं. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करके भारत की जमकर तारीफ की. साथ ही पीएम मोदी को अपना करीबी दोस्त बताया. पीएम मोदी ने भी इसके रिप्लाइ में अपनी यात्रा को लेकर उत्साह जताया है. आईए जानते हैं क्या हैं इस दौरे के मायने? क्या-क्या समझौते हो सकते हैं?

मोदी, भारत के पहले पीएम जो इजरायल का कर रहे दौरा: पीएम नरेंद्र मोदी का यह इजरायल का दूसरा दौरा है. इससे पहले मोदी जुलाई 2017 में इजरायल गए थे. मोदी, भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जो इजरायल गए. अब 9 साल बाद एक बार फिर से जा रहे हैं. पीएम मोदी के कार्यकाल में भारत की इजरायल के साथ नजदीकियां काफी बढ़ी हैं. समय-समय पर इजरायल के नेता और अधिकारी भारत आते रहे हैं.

भारत के विदेश मंत्री करते आए हैं इजरायल का दौरा: भारत के अधिकारी भी इजरायल का दौरा करते हैं. अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में लालकृष्ण आडवाणी ने गृह मंत्री के रूप में इजरायल की यात्रा की थी. जसवंत सिंह और एसएम कृष्णा भी विदेश मंत्रियों के रूप में इजरायल की यात्रा कर चुके हैं. राजनाथ सिंह गृह मंत्री रहते हुए वहां जा चुके हैं.

2003 में भारत आए थे इजरायली पीएम एरियल शेरोन: भारत ने 1992 में इजरायल के साथ राजनयिक संबंध स्थपित किये थे. लेकिन, इस दौरान किसी भारतीय प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ने इजरायल का दौरा नहीं किया. साल 2003 में इजरायली प्रधानमंत्री एरियल शेरोन भारत की यात्रा पर आने वाले पहले प्रधानमंत्री थे. उन्हें द्विपक्षीय संबंधों को रक्षा और व्यापार सहयोग से आज के रणनीतिक संबंधों तक विस्तार देने का श्रेय दिया जाता है.

रक्षा और सामरिक साझेदारी पर हो सकती है चर्चा: भारत-इजराइल के बीच हथियारों, नई रक्षा तकनीकों के सह-उत्पादन और सह-विकास पर समझौता होने की संभावना है. भारत, इजरायल के साथ मिलकर बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली विकसित करने की संभावनाओं पर विचार कर रहा है, जो मिशन सुदर्शन का मुख्य आधार है. मिशन सुदर्शन भारत को दुश्मन की लंबी दूरी की मिसाइलों से सुरक्षित रखने का एक अहम हथियार है.

इजरायल का डिफेंस सिस्टम काफी मजबूत: मिशन सुदर्शन भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का केंद्रबिंदु है. इजरायल लंबी दूरी की एरो, मध्यम दूरी की डेविड्स स्लिंग और छोटी दूरी की आयरन डोम प्रणाली के साथ बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली के क्षेत्र में सबसे आगे है. उसके पास एक मजबूत डिफेंस सिस्टम है, जिसने पिछले जून में ईरान द्वारा दागी गई 98 प्रतिशत बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक दिया था. इस लिहाज से भारत, इजरायल के साथ रक्षा सहयोग के तहत समझौता करना चाहता है.

क्या है नेतन्याहू का हेक्सागन एलायंस, इसमें भारत क्यों शामिल हो रहा: इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने हाल ही में हेक्सागन एलायंस की घोषणा की है, जिसमें भारत के साथ अरब, अफ्रीकी, ग्रीस, साइप्रस और एशियाई देश भी शामिल होंगे. इसका उद्देश्य केवल पैसों या बिजनेस का मेल नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा ग्रुप होगा जो कट्टरपंथी ताकतों (Radical Axes) के खिलाफ एकजुट रहेगा.

यह विजन भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक कॉरिडोर (IMEC) जैसा ही है, जो कनेक्टिविटी और डेवलपमेंट को बढ़ावा देता है. नेतन्याहू ने इसे दुनिया की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण बताया है. माना जा रहा है कि यह गठबंधन इस्लामिक कट्टरवाद का मुकाबला करेगा.

IMEC पर भी चर्चा की उम्मीद: प्रधानमंत्री मोदी इजरायली पीएम नेतन्याहू के साथ भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक कॉरिडोर (आईएमईसी) पर भी चर्चा कर सकते हैं. इस कॉरिडोर के लिए भारत का प्रयास उसकी कनेक्टिविटी संबंधी जरूरत को माना जा रहा है. दरअसल, भारत इसके जरिए खाड़ी देशों के रास्ते यूरोप से जुड़ने का रास्ता निकालना चाहता है. इससे न सिर्फ माल ढुलाई लागत में कमी आएगी, बल्कि समय भी बचेगा. यह कॉरिडोर लंबे समय से लंबित पड़ा है.

भारत और इजरायल में क्यों बढ़ रहीं नजदीकियां: भारत और इजरायल दोनों ही पड़ोसी देशों के आतंकवाद से पीड़ित हैं. यही सबसे बड़ा कारण है कि दोनों देश अपने संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं. इसके अलावा कूटनीतिक स्तर पर भी दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ा है.

भारत ने कई अहम मौकों पर इजरायल का खुलकर साथ दिया है. खासतौर पर संयुक्त राष्ट्र में इजरायल के खिलाफ होने वाले मतदान में भारत ने तटस्थ रुख अपनाकर उसको राहत दी थी. इसके अलावा मोदी और नेतन्याहू की दोस्ती ने भी दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत बनाने का काम किया है.

AI टेक्नोलॉजी पर भी होगी बात: पीएम मोदी की इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ वार्ता के दौरान प्रौद्योगिकी सहयोग, सुरक्षा सहयोग, एआई, कृषि, जल प्रबंधन और व्यापार को कवर करने वाले कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है. दरअसल, इजरायल ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुए एआई इम्पैक्ट समिट में एक बड़ा सरकारी और निजी क्षेत्र का प्रतिनिधिमंडल भेजा था, जो AI में बढ़ते तालमेल को दर्शाता है.

संपादक की पसंद

