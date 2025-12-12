ETV Bharat / bharat

तेलंगाना भाजपा नेताओं को लेकर पीएम मोदी ने जताई नाराजगी

पीएम मोदी ने तेलंगाना के भाजपा सांसदों के साथ बातचीत में राज्य में पार्टी के काम के तरीके को लेकर नाखुशी जताई.

pm narendra modi
पीएम नरेंद्र मोदी (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 12, 2025 at 1:44 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में भाजपा के काम करने के तरीके को लेकर नाराजगी जाहिर की है. बताया जाता है कि संसद सत्र के दौरान अलग-अलग राज्यों के सांसदों के साथ ब्रेकफास्ट के क्रम में उन्होंने गुरुवार सुबह तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के अलावा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सांसदों के साथ आधे घंटे तक मुलाकात की.

पीएम मोदी ने संबंधित राज्यों की राजनीतिक स्थिति के बारे में जाना और पार्टी के सांसदों को कैसे व्यवहार करना चाहिए, इस बारे में दिशा-निर्देश दिए.

तेलंगाना के बारे में बात करते हुए, पता चला है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि भाजपा ओवैसी के पीछे है.

उन्होंने सांसदों के अपनी भूमिका ठीक से नहीं निभाने पर नाराजगी जताई है. पता चला है कि उन्होंने सवाल उठाया है कि सोशल मीडिया के लिए एक अच्छी टीम बनाकर सत्ताधारी और दूसरी विपक्षी पार्टियों का अच्छे से सामना करने में क्या दिक्कत है.

राज्य में पार्टी के लिए आगे बढ़ने का अच्छा मौका है, लेकिन वह इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रही है. बताया जाता है कि तेलुगु राज्यों के सांसदों को भी देश के विकास पर सक्रिय रहने का निर्देश दिया गया है.

उन्हें अलग-अलग राज्यों में जाकर देश के विकास को लोगों तक पहुंचाने की सलाह दी गई है. इस संबंध में महबूबनगर की सांसद डीके अरुणा ने एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भाजपा सांसदों को पार्टी की गतिविधियों के साथ लोगों के बीच जाने का निर्देश दिया है.

चंद्रबाबू के साथ जाना एक अच्छा डेवलपमेंट
पीएम मोदी ने भाजपा सांसदों से कहा, 'आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू के साथ आगे बढ़ना एक अच्छा डेवलपमेंट है. पार्टी और सरकार वहां पूरे कोऑर्डिनेशन से चल रही हैं. वे आंध्र प्रदेश में पूरे कोऑर्डिनेशन से चल रहे हैं.'

प्रशासन पर भी अच्छा फीडबैक मिला है. निवेश ज़्यादातर आंध्र प्रदेश की तरफ जा रहा है. यह एक अच्छा डेवलपमेंट है. पता चला है कि इससे राज्य के विकास में मदद मिलेगी. यह भी खबर है कि भाजपा सांसदों और दूसरे नेताओं को सोशल मीडिया पर जगन और उनकी पार्टी की आलोचना का मुंहतोड़ जवाब देने का निर्देश दिया गया है.

प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए सांसदों के लिए डिनर आयोजित किया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार रात अपने घर पर एनडीए सांसदों के लिए डिनर का आयोजन किया. यह आयोजन संसद सत्र के दौरान एक औपचारिक के तौर पर रखा गया था. इसमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से भाजपा, टीडीपी, जन सेना के सांसद और केंद्रीय मंत्रियों ने ने हिस्सा लिया. इस दौरान सभी नेताओं ने मोदी की लाइफस्टाइल, लोगों के करीब रहने के लिए उठाए जा रहे कदमों, लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए चलाई जा रही योजनाओं और उनके टाइम मैनेजमेंट के बारे में पूछा.

ये भी पढ़ें- Amazon के 58 हजार करोड़ इंवेस्टमेंट का तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी ने किया स्वागत

TAGGED:

TELANGANA BJP
OWAISI PARTY
TELANGANA POLITICS
तेलंगाना भाजपा
PRIME MINISTER NARENDRA MODI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.