हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ‘पांचजन्य’ का उद्घाटन करेंगे PM मोदी, गुरु तेग बहादुर पर सिक्का भी जारी करेंगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के कुरुक्षेत्र आ रहे हैं. यहां पर वे ज्योतिसर में महाभारत अनुभव केंद्र जाएंगे और ‘पांचजन्य’ का उद्घाटन करेंगे.

हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ‘पांचजन्य’ का उद्घाटन करेंगे PM मोदी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 24, 2025 at 8:06 PM IST

कुरुक्षेत्र : पीएम नरेंद्र मोदी 25 नवंबर (मंगलवार) को हरियाणा के कुरुक्षेत्र आ रहे हैं. यहां पर श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के मौके पर प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे और इस मौके पर एक खास सिक्का और यादगार स्टैम्प जारी करेंगे. इसके अलावा पीएम मोदी ज्योतिसर में महाभारत अनुभव केंद्र जाएंगे और ‘पांचजन्य’ का उद्घाटन करेंगे.

‘पांचजन्य’ का उद्घाटन करेंगे मोदी : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को हरियाणा के कुरुक्षेत्र आएंगे और कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे. अभी तक के कार्यक्रम के मुताबिक वे करीब 3 बजकर 55 मिनट पर कुरुक्षेत्र पहुंचेंगे और सबसे पहले शाम करीब 4 बजे पीएम मोदी भगवान श्रीकृष्ण के पवित्र शंख के सम्मान में बनाए गए नए ‘पांचजन्य’ का उद्घाटन करेंगे. भगवान श्रीकृष्ण के दिव्य शंख पांचजन्य के सम्मान में पांचजन्य स्मारक का निर्माण किया गया है, जो धर्म और सत्य की विजय का प्रतीक है. ये विशाल शंख लगभग 5 से 5.5 टन वजनी और 4 से 5 मीटर ऊंचा है.

महाभारत अनुभव केंद्र (Etv Bharat)

महाभारत अनुभव केंद्र जाएंगे मोदी : इसके बाद, वे महाभारत अनुभव केंद्र जाएंगे, जो एक इमर्सिव एक्सपीरिएंशियल सेंटर है. यहां पर महाभारत के खास एपिसोड दिखाए जाते हैं, जो इसके हमेशा रहने वाले कल्चरल और स्पिरिचुअल महत्व को दिखाते हैं. भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की ‘स्वदेश दर्शन’ योजना के अंतर्गत अनुभव केंद्र को विकसित किया गया है. लगभग 200 करोड़ रुपये की लागत से बनाए गए इस भव्य परिसर में महाभारत की कथा, दर्शन, इतिहास और विज्ञान को आधुनिक तकनीकों के माध्यम से जीवंत किया गया है.

श्रीकृष्ण के साथ रथ पर सवार अर्जुन को देखते हरियाणा सीएम (Etv Bharat)

खास सिक्का और यादगार स्टैम्प जारी करेंगे : इसके बाद पीएम मोदी शाम करीब 4:30 बजे नौवें सिख गुरु, श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के मौके पर एक खास प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे. प्रोग्राम के दौरान प्रधानमंत्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के मौके पर एक खास सिक्का और यादगार स्टैम्प जारी करेंगे. वे इस मौके पर इकट्ठा हुए लोगों को भी संबोधित करेंगे. गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस के सम्मान में, भारत सरकार एक साल तक चलने वाला कार्यक्रम मना रही है. हरियाणा सरकार श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहादत दिवस पर ज्योतिसर (कुरुक्षेत्र) में राज्यस्तरीय समागम आयोजित कर रही है.

श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर कार्यक्रम (Etv Bharat)

ब्रह्म सरोवर में दर्शन और पूजा करेंगे : इसके बाद शाम करीब 5:45 बजे, प्रधानमंत्री ब्रह्म सरोवर में दर्शन और पूजा करेंगे, जो भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है. शाम के करीब 6:00 बजे वे ब्रह्म सरोवर महाआरती में भाग लेंगे. पवित्र ब्रह्मसरोवर के तट पर दीपों की लौ, वेद मंत्रों की गूंज और आस्था की उमंग के बीच होने वाली महाआरती भारत की आध्यात्मिक विरासत और कुरुक्षेत्र की वैश्विक पहचान को और अधिक गौरवान्वित करती है.

कुरुक्षेत्र में चल रहा इंटरनेशनल गीता महोत्सव (Etv Bharat)

पीएम मोदी ने किया पोस्ट : पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने कुरुक्षेत्र दौरे के बारे में पोस्ट करते हुए लिखा कि "हरियाणा की पुण्यभूमि कुरुक्षेत्र में मंगलवार शाम कई कार्यक्रमों का हिस्सा बनूंगा. करीब 4 बजे भगवान श्रीकृष्ण के पवित्र शंख के सम्मान में नवनिर्मित ‘पांचजन्य’ के लोकार्पण के बाद महाभारत अनुभव केंद्र जाने का सौभाग्य प्राप्त होगा. लगभग 4:30 बजे श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर आयोजित विशेष कार्यक्रम में सहभागी बनूंगा. यहां उनके सम्मान में विशेष सिक्का और स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा. इसके बाद पवित्र ब्रह्म सरोवर में पूजा-अर्चना का भी सुअवसर मिलेगा.

कुरुक्षेत्र में चल रहा इंटरनेशनल गीता महोत्सव : कुरुक्षेत्र में 15 नवंबर से इंटरनेशनल गीता महोत्सव 2025 चल रहा है जो 5 दिसंबर तक चलेगा. गीता महोत्सव, भगवान श्रीकृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश ‘श्रीमद्भगवद्गीता’ के ज्ञान का वैश्विक उत्सव है, हर वर्ष लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आकर्षित करता है. इस महोत्सव में देश-विदेश से आए विद्वान, कलाकार और संस्कृत एवं अध्यात्म के साधक जमा होकर गीता के ज्ञान और कर्म के संदेश को शेयर करते हैं. पीएम मोदी के दौरे को लेकर पूरे कुरुक्षेत्र में हाई अलर्ट है और हरियाणा सरकार के आला अधिकारी पूरे कार्यक्रम को लेकर मिनट टू मिनट अपडेट ले रहे हैं.

हरियाणा सीएम को जानकारी देती अफसर (Etv Bharat)

नायब सिंह सैनी ने लिया जायजा : हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री के आने के पहले कुरुक्षेत्र जाकर सारी तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को व्यवस्थाएं समय से करने के निर्देश दिए. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रबंधन, रूट प्लान, बैठने की व्यवस्था और तकनीकी तैयारियों में किसी भी प्रकार की कमी ना रहे. उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी आपसी समन्वय से काम करें ताकि समागम में आने वाले लोगों को किसी तरह की असुविधा न हो. मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के तहत विभिन्न देशों द्वारा लगाई गई स्टॉल्स का भी जायजा लिया.

नायब सिंह सैनी ने लिया जायजा (Etv Bharat)

25 नवम्बर को 350वें शहीदी दिवस समागम स्थल पर कुरुक्षेत्र आने वाले वाहनों के लिए ट्रैफिक प्लान इस तरह से रहेगा :

  1. दिल्ली, सोनीपत, पानीपत से आने वाले वाहन असंध, 152-डी, मुर्तजापुर, पेहवा कुरुक्षेत्र मार्ग से समागम स्थल पर पहुंचेंगे.
  2. पानीपत, करनाल, नीलोखेड़ी से आने वाले वाहन नीलोखेड़ी से निगदू, कारसा, कौल 152-डी, मुर्तजापुर, पेहवा कुरुक्षेत्र मार्ग से समागम स्थल पर पहुंचेंगे.
  3. जींद, नरवाना, कैथल से आने वाले वाहन नेशनल हाईवे-152, नेशनल हाईवे-152-डी, मुर्तजापुर, पेहवा कुरुक्षेत्र मार्ग से समागम स्थल पर पहुंचेंगे.
  4. पंचकूला, अम्बाला और पंजाब की तरफ से आने वाले वाहन अम्बाला से नेशनल हाईवे-152, नेशनल हाईवे-152-डी, मुर्तजापुर, पेहवा कुरुक्षेत्र मार्ग से समागम स्थल पर पहुंचेंगे.
  5. जिला यमुनानगर, लाडवा, बाबैन की तरफ से आने वाले वाहन शाहबाद मारकंडा जलेबी पुल से ठोल के रास्ते नेशनल हाईवे-152, नेशनल हाईवे-152-डी, मुर्तजापुर, पेहवा कुरुक्षेत्र मार्ग से समागम स्थल पर पहुंचेंगे.
  6. कुरुक्षेत्र शहर एरिया के वाहन केडीबी रोड से थर्ड गेट, ढाण्ड रोड, कामोदा से लोहार माजरा की तरफ से पेहवा कुरुक्षेत्र मार्ग से समागम स्थल पर पहुंचेंगे.

