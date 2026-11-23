पहली बार दिल्ली के LG हाउस पहुंचेंगे PM मोदी, प्रकाश पर्व पर विशेष शबद कीर्तन में होंगे शामिल, समझें क्यों खास है यह दौरा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम को पहली बार दिल्ली के उपराज्यपाल के आधिकारिक आवास 'लोक निवास' पहुंचेंगे.
Published : November 23, 2026 at 10:46 AM IST
नई दिल्ली: सिख धर्म के प्रथम गुरु, श्री गुरुनानक देव जी के प्रकाश पर्व (गुरुपर्व) के पावन अवसर पर राजधानी दिल्ली में एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक आयोजन होने जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार शाम सिविल लाइन्स स्थिति दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) के आधिकारिक आवास यानी 'लोक निवास' पहुंचेंगे. यहां वे प्रकाश पर्व की पूर्व संध्या पर आयोजित विशेष शबद कीर्तन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे. यह पहला मौका होगा जब प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के एलजी हाउस पहुंच रहे हैं.
शाम 4 से 7 बजे तक चलेगा भव्य आयोजन
गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मंगलवार को मनाया जाएगा, जिससे ठीक एक दिन पहले सोमवार शाम 4 बजे से 7 बजे तक लोक निवास में यह विशेष समागम रखा गया है. दिल्ली के उपराज्यपाल सरदार तरनजीत सिंह संधू इस भव्य और आध्यात्मिक कार्यक्रम की मेजबानी कर रहे हैं. कार्यक्रम में गुरबाणी और शबद कीर्तन के माध्यम से गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं, मानवता के संदेश और सामाजिक समरसता को याद किया जाएगा. प्रधानमंत्री के आगमन को देखते हुए दिल्ली सरकार का गृह विभाग, दिल्ली पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी हैं. पूरे सिविल लाइंस और एलजी हाउस के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं.
जानिए क्यों खास है पीएम मोदी का यह दौरा
सियासी और प्रशासनिक गलियारों में प्रधानमंत्री के इस दौरे के कई अहम मायने निकाले जा रहे हैं. अपने लंबे कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के विभिन्न गुरुद्वारों (जैसे रकाबगंज साहिब और बंगला साहिब) में मत्था टेकने जाते रहे हैं, लेकिन उपराज्यपाल के आधिकारिक आवास (लोक निवास) पर उनका यह पहला दौरा है. पूर्व राजनयिक सरदार तरनजीत सिंह संधू ने इसी साल 11 मार्च को दिल्ली के 23वें उपराज्यपाल के रूप में पदभार संभाला था। उनके कार्यभार संभालने के बाद लोक निवास में आयोजित होने वाला यह पहला बड़ा गुरुपर्व कार्यक्रम है, जिसे सिख परंपरा और गुरबाणी को समर्पित किया गया है.
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दिल्ली और पंजाब की राजनीति में सिख समुदाय की भूमिका बेहद अहम रही है. प्रकाश पर्व जैसे पवित्र मौके पर उपराज्यपाल के आवास पर प्रधानमंत्री की मौजूदगी को सिख समाज के साथ सीधे संवाद, सम्मान और सांस्कृतिक जुड़ाव के एक मजबूत संदेश के रूप में देखा जा रहा है. इसके अलावा, प्रशासनिक दृष्टि से भी केंद्र और दिल्ली के उपराज्यपाल के बीच बेहतर समन्वय की झलक इस आयोजन में दिखेगी.
बता दें कि एक तरफ जहां लोक निवास में इस खास शबद कीर्तन की तैयारियां जोरों पर हैं, वहीं दूसरी ओर पूरी दिल्ली के गुरुद्वारों को भी प्रकाश पर्व के लिए भव्य रूप से सजाया गया है. मंगलवार को मुख्य पर्व के मौके पर राजधानी के प्रमुख गुरुद्वारों में लाखों श्रद्धालुओं के जुटने की उम्मीद है, जहां लंगर और विशेष कीर्तन दरबार सजाए जाएंगे. हालांकि, सोमवार शाम सबकी निगाहें लोक निवास पर टिकी रहेंगी, जहां आध्यात्मिक माहौल के बीच देश के प्रधानमंत्री और दिल्ली के उपराज्यपाल एक साथ गुरबाणी श्रवण करेंगे.
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