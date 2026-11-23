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पहली बार दिल्ली के LG हाउस पहुंचेंगे PM मोदी, प्रकाश पर्व पर विशेष शबद कीर्तन में होंगे शामिल, समझें क्यों खास है यह दौरा

दिल्ली के एलजी और पीएम नरेंद्र मोदी बैठक करते हुए ( File Photo )

नई दिल्ली: सिख धर्म के प्रथम गुरु, श्री गुरुनानक देव जी के प्रकाश पर्व (गुरुपर्व) के पावन अवसर पर राजधानी दिल्ली में एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक आयोजन होने जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार शाम सिविल लाइन्स स्थिति दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) के आधिकारिक आवास यानी 'लोक निवास' पहुंचेंगे. यहां वे प्रकाश पर्व की पूर्व संध्या पर आयोजित विशेष शबद कीर्तन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे. यह पहला मौका होगा जब प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के एलजी हाउस पहुंच रहे हैं.

शाम 4 से 7 बजे तक चलेगा भव्य आयोजन