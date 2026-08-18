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SEMICON India 2026: दुनिया के बड़े चिपमेकर्स से मिलेंगे PM मोदी, 200 बिलियन डॉलर के मार्केट पर भारत की नजर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मार्च, 2026 को गुजरात के साणंद में केनेस सेमीकॉन प्लांट के उद्घाटन के दौरान. ( IANS/PMO )