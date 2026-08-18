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SEMICON India 2026: दुनिया के बड़े चिपमेकर्स से मिलेंगे PM मोदी, 200 बिलियन डॉलर के मार्केट पर भारत की नजर

सुरभि गुप्ता की रिपोर्ट के अनुसार, भारत अपनी चिप ज़रूरतों का लगभग 90% हिस्सा इम्पोर्ट करता है, जिसकी कीमत हर साल लगभग $30 बिलियन है.

SEMICON India 2026
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मार्च, 2026 को गुजरात के साणंद में केनेस सेमीकॉन प्लांट के उद्घाटन के दौरान. (IANS/PMO)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 18, 2026 at 6:43 PM IST

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नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को 'सेमीकॉन इंडिया 2026' (SEMICON India 2026) के पांचवें संस्करण का उद्घाटन करने जा रहे हैं. इस दौरान वे वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग के दिग्गजों से मुलाकात भी करेंगे. सरकार का उद्देश्य देश के भीतर चिप निर्माण को मजबूत करना और उस सेमीकंडक्टर बाजार पर पकड़ बनाना है, जिसके भारत में 200 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है.

नई दिल्ली के 'यशोभूमि' में 17 से 19 सितंबर तक चलने वाला यह तीन दिवसीय कार्यक्रम भारत के सेमीकंडक्टर अभियान के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण मोड़ पर हो रहा है. क्योंकि 'इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन' के तहत सहायता प्राप्त परियोजनाओं के पहले चरण का व्यावसायिक उत्पादन शुरू हो रहा है.

भारत फिलहाल अपनी सेमीकंडक्टर जरूरतों का करीब 90% हिस्सा आयात करता है, जिसका सालाना खर्च लगभग 30 अरब डॉलर आंका गया है. सरकार अब देश के भीतर ही मैन्युफैक्चरिंग क्षमता विकसित करके और चिप फैब्रिकेशन, पैकेजिंग, सामग्री, उपकरण, डिजाइन एवं इलेक्ट्रॉनिक्स प्रणालियों को शामिल करते हुए एक बड़ा इकोसिस्टम बनाकर इस निर्भरता को कम करने का प्रयास कर रही है.

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के सचिव एस. कृष्णन ने कहा कि इस साल के 'सेमीकॉन इंडिया' का महत्व सरकार के सेमीकंडक्टर कार्यक्रम के पहले चरण के तहत हुई प्रगति से जुड़ा है. 'सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम 1.0' के तहत स्वीकृत 12 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं में से तीन ने पहले ही व्यावसायिक उत्पादन शुरू कर दिया है.

साल 2026 के अंत तक दो से तीन और नई फैक्ट्रियों में व्यावसायिक उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है. जबकि बाकी बची हुई परियोजनाएं 2027 और 2028 के दौरान धरातल पर आने की संभावना है. कृष्णन ने कहा, "भारत सरकार ने अपनी प्रगतिशील नीतियों और लगातार दिए जा रहे सहयोग के माध्यम से सेमीकंडक्टर क्षेत्र के महत्व और प्रासंगिकता को लेकर स्पष्ट संकेत दिए हैं."

उन्होंने कहा कि 'सेमीकॉन इंडिया' में भागीदारी हर संस्करण के साथ काफी बढ़ी है, लेकिन इस साल का कार्यक्रम विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ऐसे समय में हो रहा है जब सेमीकंडक्टर परियोजनाएं मंजूरियों और निर्माण के दौर से निकलकर वास्तविक उत्पादन की ओर बढ़ रही हैं.

सरकार अपनी सेमीकंडक्टर रणनीति के अगले चरण की दिशा में भी आगे बढ़ चुकी है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'सेमीकॉन 2.0' को मंजूरी दे दी है, जिसके दिशानिर्देश जल्द ही जारी होने की उम्मीद है. दूसरे चरण से उम्मीद की जा रही है कि यह पहले कार्यक्रम के तहत बनाए गए विनिर्माण इकोसिस्टम को और मजबूत करेगा और वैश्विक सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला में भारत की स्थिति को और अधिक सुदृढ़ करेगा.

कृष्णन ने कहा कि छह मुख्य स्तंभों के साथ 'सेमीकॉन 2.0' की घोषणा, एक मजबूत और लचीला सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को और मजबूत करती है.

दिल्ली में दुनिया भर के सेमीकंडक्टर लीडर्स इकट्ठा होंगे

SEMICON India 2026, जिसका थीम "सिलिकॉन टू सिस्टम्स: बिल्डिंग द इकोसिस्टम" है, इसे इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और SEMI, जो ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एसोसिएशन है, मिलकर ऑर्गनाइज कर रहे हैं.

इस इवेंट में सरकारी अधिकारी, दुनिया भर की सेमीकंडक्टर कंपनियां, मैन्युफैक्चरर, इन्वेस्टर, रिसर्चर, एकेडेमिया, स्टार्टअप और स्टूडेंट एक साथ आएंगे. ASML, एप्लाइड मैटेरियल्स, टेराडाइन, इनफिनियॉन, एबारा, जैबिल, IBM रिसर्च, NXP, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रोन, मर्क KGaA, रैपिडस, लैम रिसर्च, CG पावर, ऊनो मिंडा, एडवांटेस्ट और टोक्यो इलेक्ट्रॉन जैसी कंपनियों के सीनियर एग्जीक्यूटिव के हिस्सा लेने की उम्मीद है.

इस महाजुटान का यह बड़ा पैमाना भारत के उस प्रयास को दर्शाता है जिसके तहत वह खुद को केवल सेमीकंडक्टर असेंबली या विनिर्माण के ठिकाने से कहीं बढ़कर एक बड़े केंद्र के रूप में स्थापित करना चाहता है. सरकार एक ऐसे एकीकृत इकोसिस्टम को विकसित करने का प्रयास कर रही है जिसमें डिजाइन, फैब्रिकेशन (चिप निर्माण), एडवांस्ड पैकेजिंग, सामग्री, उपकरण, प्रतिभा और डाउनस्ट्रीम इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण शामिल हों.

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के अतिरिक्त सचिव और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) के सीईओ अमितेश कुमार सिन्हा ने कहा कि 'सेमीकॉन इंडिया' उन कंपनियों को एक साथ लाएगा जिन्हें भारत में विनिर्माण के लिए पहले ही मंजूरी मिल चुकी है. साथ ही उन अंतरराष्ट्रीय फर्मों को भी जोड़ेगा जो देश में नए अवसरों की तलाश कर रही हैं.

उन्होंने वैश्विक स्तर पर और भारत में सेमीकंडक्टर की मांग में होने वाली भारी बढ़ोतरी को भी रेखांकित किया. वैश्विक सेमीकंडक्टर आवश्यकताएं लगभग 1 ट्रिलियन (लाख करोड़) डॉलर से बढ़कर 2 ट्रिलियन डॉलर होने का अनुमान है. जबकि भारत की अपनी आवश्यकता लगभग 100 बिलियन डॉलर से बढ़कर 200 बिलियन डॉलर होने की उम्मीद है.

प्रोजेक्ट्स से हटकर अब इकोसिस्टम पर ध्यान

  • इस सम्मेलन में विनिर्माण और प्रौद्योगिकी, एआई (AI) और डिजिटल परिवर्तन, आपूर्ति श्रृंखला, रसायन, गैसें और सामग्री, सरकारी नीति, स्थिरता, उत्पाद निर्माण और डिजाइन, स्टार्टअप, नवाचार (इनोवेशन), प्रतिभा और कौशल, तथा बाजार विकास जैसे विषयों को शामिल किया जाएगा.
  • इसके साथ ही छह अंतरराष्ट्रीय देश-स्तरीय गोलमेज बैठकें, लीडरशिप फोरम, महिला सशक्तिकरण और नेतृत्व के लिए एक विशेष सत्र, तथा कार्यबल विकास पर चर्चाएं भी आयोजित करने की योजना है.
  • इस प्रदर्शनी में 500 से अधिक प्रदर्शक हिस्सा लेंगे, जिनमें 294 अंतरराष्ट्रीय कंपनियां शामिल हैं, और 40 से अधिक देशों के प्रतिनिधिमंडल इसमें पहुंच रहे हैं. यह प्रदर्शनी 15,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में फैली होगी, जिसमें छह देशों के पवेलियन और 10 राज्य सरकारों के पवेलियन शामिल होंगे.
  • इस आयोजन में स्टार्टअप पवेलियन, इनोवेशन शोकेस, स्टार्टअप पिच प्रतियोगिता, स्टूडेंट हैकाथॉन और वर्कफोर्स डेवलपमेंट पवेलियन के माध्यम से स्टार्टअप्स और छात्रों की भी महत्वपूर्ण उपस्थिति होगी.
  • सरकार इसके साथ-साथ सेमीकंडक्टर डिजाइन और अनुसंधान क्षमताओं को भी बढ़ावा दे रही है. अत्याधुनिक डिजाइन टूल्स 332 से अधिक शैक्षणिक संस्थानों और 105 स्टार्टअप्स को उपलब्ध कराए गए हैं, जबकि डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव (DLI) योजना के तहत 24 स्टार्टअप्स को मंजूरी दी जा चुकी है.

उद्योग निकाय 'सेमी' (SEMI) के अध्यक्ष और सीईओ अजीत मनोचा ने कहा कि भारत के पास अवसर केवल वैश्विक सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला में शामिल होने का नहीं है, बल्कि इसका एक अभिन्न अंग बनने का है. उनके अनुसार, देश की प्रतिभा, महत्वाकांक्षा और दीर्घकालिक दृष्टिकोण का यह संयोजन इसे एक प्रमुख सेमीकंडक्टर हब के रूप में उभरने की क्षमता प्रदान करता है.

सेमी इंडिया और आईईएसए (IESA) के अध्यक्ष अशोक चंदक ने कहा कि "सिलिकॉन टू सिस्टम्स" थीम एक व्यापक सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन के निर्माण की दिशा में भारत के विकास को दर्शाती है. इस कार्यक्रम में एक नया "सैंड टू सिलिकॉन टू सिस्टम्स" वैल्यू चेन एक्सपीरियंस इकोसिस्टम के विभिन्न चरणों में भारत की क्षमताओं को प्रदर्शित करेगा.

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