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पीएम मोदी दो दिन के दौरे पर बंगाल जाएंगे, पश्चिम बंगाल दिवस व अंतरराष्ट्रीय योग दिवस में होंगे शामिल

योग सेशन में शामिल होते हुए पीएम मोदी. ( file photo- IANS )