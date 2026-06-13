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पीएम मोदी दो दिन के दौरे पर बंगाल जाएंगे, पश्चिम बंगाल दिवस व अंतरराष्ट्रीय योग दिवस में होंगे शामिल

राज्य स्थापना दिवस मनाने के लिए उच्च स्तरीय जिला कमेटियां बनाई गई हैं, और योग इवेंट में लगभग 1,50,000 लोग हिस्सा लेंगे.

PM Modi attending yoga session.
योग सेशन में शामिल होते हुए पीएम मोदी. (file photo- IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 13, 2026 at 8:01 PM IST

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कोलकाता: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगले हफ्ते पश्चिम बंगाल के दो दिन के दौरे पर रहेंगे. इसको लेकर तैयारियां चल रही हैं, जिसमें वे पश्चिम बंगाल दिवस और अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के जश्न में शामिल होंगे.

नई बनी भाजपा सरकार 20 जून को पहली बार पश्चिम बंगाल दिवस मनाने वाली है, जिसमें पीएम मोदी मुख्य अतिथि होंगे. इस पहल का मकसद नई पीढ़ी को बंगाल का इतिहास, विरासत और सांस्कृतिक पहचान दिखाना है.

समारोह आयोजित करने के लिए हर जिले में उच्च स्तरीय कमेटियां पहले ही बनाई जा चुकी हैं. जिला मजिस्ट्रेट इस कमेटी के प्रमुख होंगे, जिसमें एसपी, प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन विभाग के प्रतिनिधि, और स्थानीय सांसद और विधायक सदस्य होंगे.

हालांकि शुरू में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस (21 जून) को रेड रोड पर करने का प्लान था, लेकिन अब धना धन्ये ऑडिटोरियम और ब्रिगेड परेड ग्राउंड को भी दूसरी जगहों के तौर पर देखा जा रहा है.

प्रशासनिक सूत्रों ने बताया कि उस दिन कम से कम 1,50,000 लोगों के एक साथ योग करने का टारगेट रखा गया है. इसलिए, प्रशासन को जगह की कमी और सुरक्षा इंतज़ाम को लेकर बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. अलग-अलग विभाग के बीच समन्वय बैठक पहले ही शुरू हो चुकी हैं.

इस साल के अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की मेन थीम 'स्वस्थ उम्र बढ़ने के लिए योग' है और कोलकाता में प्रधानमंत्री की मौजूदगी में इसे मनाने को खास महत्व दिया गया है.

यह ध्यान देने वाली बात है कि पश्चिम बंगाल दिवस मनाने की खास तारीख को लेकर लंबे समय से राजनीतिक बहस चल रही है. पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार पोइला बैसाख (बंगाली कैलेंडर का पहला दिन) को 'बांग्ला दिवस' मनाती थी, वहीं भाजपा लगातार 20 जून को मनाती आ रही है.

ये भी पढ़ें- केंद्र और राज्य मिलकर 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के लक्ष्य में अहम भूमिका निभाएंगे : पीएम मोदी

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