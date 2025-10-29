ETV Bharat / bharat

'भारत-जापान संबंध वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण', पीएम मोदी ने साने ताकाइची को दी बधाई

पीएम मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची को पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी.

पीएम मोदी ने जापान की पीएम साने ताकाइची को दी बधाई
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 29, 2025 at 1:30 PM IST

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री साने ताकाइची से बात की और उन्हें पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी. उन्होंने भारत और जापान के बीच साझेदारी को आगे बढ़ाने के साझा दृष्टिकोण पर चर्चा की.

इस दौरान दोनों नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए भारत-जापान के मजबूत संबंध बेहद जरूरी हैं. एक्स पर एक पोस्ट में कॉल का विवरण साझा करते हुए, पीएम मोदी ने कहा, "जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची के साथ गर्मजोशी से बातचीत हुई.

पीएम मोदी ने कहा कि, उन्होंने ताकाइची को पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी और आर्थिक सुरक्षा, रक्षा सहयोग और प्रतिभा गतिशीलता पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत-जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने के हमारे साझा दृष्टिकोण पर चर्चा की. पीएम मोदी ने कहा कि, बातचीत के दौरान दोनों इस बात पर सहमत हुए कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए भारत-जापान के मजबूत संबंध महत्वपूर्ण हैं.

इससे पहले 21 अक्टूबर को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को जापान की नवनिर्वाचित प्रथम महिला प्रधानमंत्री साने ताकाइची को बधाई दी. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत और जापान के बीच गहरे होते संबंध हिंद-प्रशांत क्षेत्र और उससे आगे शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण हैं.

प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "साने ताकाइची, जापान के प्रधानमंत्री चुने जाने पर आपको हार्दिक बधाई. मैं भारत-जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए आपके साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं. हमारे गहरे होते संबंध हिंद-प्रशांत और उससे आगे शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण हैं."

पीएम मोदी की हार्दिक शुभकामनाओं का जवाब देते हुए जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची ने एक्स पर कहा, "मैं जापान-भारत विशेष रणनीतिक और ग्लोबल साझेदारी को और बढ़ावा देने के लिए आपके साथ काम करने के लिए उत्सुक हूं."

इससे पहले राज्य मीडिया ने बताया कि, ताकाइची ने कहा कि उनकी सरकार भारत और दक्षिण कोरिया, फिलीपींस और ऑस्ट्रेलिया जैसे अन्य देशों के साथ बहुपक्षीय वार्ता को गहरा करेगी और एक मुक्त और खुले भारत-प्रशांत को आगे बढ़ाएगी, जहां चीन अपनी सैन्य गतिविधियों को बढ़ा रहा है.

संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ गठबंधन को जापान की कूटनीतिक और सुरक्षा नीतियों की आधारशिला बताते हुए, ताकाइची ने आगे जोर दिया कि चीन एक महत्वपूर्ण पड़ोसी है जिसके साथ जापान को रचनात्मक और स्थिर संबंधों के साथ-साथ रणनीतिक और पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंधों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है.

