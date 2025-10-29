ETV Bharat / bharat

'भारत-जापान संबंध वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण', पीएम मोदी ने साने ताकाइची को दी बधाई

पीएम मोदी ने जापान की पीएम साने ताकाइची को दी बधाई ( ANI and AFP )

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री साने ताकाइची से बात की और उन्हें पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी. उन्होंने भारत और जापान के बीच साझेदारी को आगे बढ़ाने के साझा दृष्टिकोण पर चर्चा की. इस दौरान दोनों नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए भारत-जापान के मजबूत संबंध बेहद जरूरी हैं. एक्स पर एक पोस्ट में कॉल का विवरण साझा करते हुए, पीएम मोदी ने कहा, "जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची के साथ गर्मजोशी से बातचीत हुई. पीएम मोदी ने कहा कि, उन्होंने ताकाइची को पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी और आर्थिक सुरक्षा, रक्षा सहयोग और प्रतिभा गतिशीलता पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत-जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने के हमारे साझा दृष्टिकोण पर चर्चा की. पीएम मोदी ने कहा कि, बातचीत के दौरान दोनों इस बात पर सहमत हुए कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए भारत-जापान के मजबूत संबंध महत्वपूर्ण हैं. इससे पहले 21 अक्टूबर को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को जापान की नवनिर्वाचित प्रथम महिला प्रधानमंत्री साने ताकाइची को बधाई दी. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत और जापान के बीच गहरे होते संबंध हिंद-प्रशांत क्षेत्र और उससे आगे शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण हैं.