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पीएम मोदी ने NDA नेताओं के साथ चखा झालमुड़ी का स्वाद, वीडियो आया सामने

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में देश भर के एनडीए नेताओं के साथ बैठक की.

PM Modi tastes Jhalmuri with NDA leaders
पीएम मोदी ने NDA नेताओं के साथ चखा झालमुड़ी का स्वाद (Narendra Modi/Instagram Screenshot)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 10, 2026 at 5:55 PM IST

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नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार दिल्ली के भारत मंडपम में एनडीए की बैठक में साथी एनडीए नेताओं के साथ झालमुड़ी का स्वाद चखा. इस दौरान पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पीएम मोदी को अपने हाथों से झालमुरी दी.

इसको लेकर भाजपा ने कहा, झालमुड़ी का स्वाद, साथियों का विश्वास और राष्ट्रहित का संकल्प. एनडीए परिवार के साथ प्रधानमंत्री का आत्मीय पल.

बता दें कि देश भर के एनडीए नेताओं ने पीएम मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने के रिकॉर्ड बनाने को लेकर बधाई दी. पीएम मोदी ने अपने कार्यकाल के 4,399 दिन पूरे कर लिए हैं. इसके साथ ही उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

इसी क्रम में पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में देश भर के एनडीए नेताओं के साथ बैठक की. केंद्र में पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 12 साल पूर्ण होने और भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार चुने हुए सरकार प्रमुख के तौर पर उनकी उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए एनडीए की बैठक हो रही है.

भारत मंडपम में होने वाली इस बड़ी बैठक में देश भर से भाजपा के बड़े नेताओं के अलावा एनडीए के सहयोगी दलों के नेता, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और गठबंधन के वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए नेताओं के साथ दिल्ली के भारत मंडपम में ग्रुप फ़ोटो के लिए पोज़ दिया.

ये भी पढ़ें- मोदी सरकार के 12 साल पर कैबिनेट का बड़ा फैसला, अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट विस्तार को मंजूरी

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