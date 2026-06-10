पीएम मोदी ने NDA नेताओं के साथ चखा झालमुड़ी का स्वाद, वीडियो आया सामने
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में देश भर के एनडीए नेताओं के साथ बैठक की.
Published : June 10, 2026 at 5:55 PM IST
नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार दिल्ली के भारत मंडपम में एनडीए की बैठक में साथी एनडीए नेताओं के साथ झालमुड़ी का स्वाद चखा. इस दौरान पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पीएम मोदी को अपने हाथों से झालमुरी दी.
इसको लेकर भाजपा ने कहा, झालमुड़ी का स्वाद, साथियों का विश्वास और राष्ट्रहित का संकल्प. एनडीए परिवार के साथ प्रधानमंत्री का आत्मीय पल.
#WATCH | Prime Minister Narendra Modi shares Jhalmuri with fellow NDA leaders at the NDA meeting today at Delhi's Bharat Mandapam.— ANI (@ANI) June 10, 2026
(Source: Narendra Modi/Instagram) pic.twitter.com/JbTckJSjGP
बता दें कि देश भर के एनडीए नेताओं ने पीएम मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने के रिकॉर्ड बनाने को लेकर बधाई दी. पीएम मोदी ने अपने कार्यकाल के 4,399 दिन पूरे कर लिए हैं. इसके साथ ही उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.
इसी क्रम में पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में देश भर के एनडीए नेताओं के साथ बैठक की. केंद्र में पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 12 साल पूर्ण होने और भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार चुने हुए सरकार प्रमुख के तौर पर उनकी उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए एनडीए की बैठक हो रही है.
भारत मंडपम में होने वाली इस बड़ी बैठक में देश भर से भाजपा के बड़े नेताओं के अलावा एनडीए के सहयोगी दलों के नेता, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और गठबंधन के वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए नेताओं के साथ दिल्ली के भारत मंडपम में ग्रुप फ़ोटो के लिए पोज़ दिया.
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