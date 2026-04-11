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PM मोदी की देवभूमि में अटूट आस्था, उत्तराखंड के हर दौरे पर झलकता है अध्यात्म, अब काली मंदिर में करेंगे पूजा

पीएम मोदी फिर से उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं. इस बार पीएम देहरादून डाट काली मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे. रिपोर्ट- किरणकांत शर्मा

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पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा. (X@narendramodi)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 11, 2026 at 6:38 PM IST

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Updated : April 11, 2026 at 6:52 PM IST

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देहरादून: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उत्तराखंड के कितना लगाव है, ये तो हर कोई जानता है. पीएम मोदी का ये रिश्ता सिर्फ विकास योजनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि पीएम मोदी देवभूमि से आध्यात्मिक तौर पर भी गहराई से जुड़े हैं. पीएम मोदी जब भी उत्तराखंड आते हैं तो ये स्पष्ट संदेश देते हैं कि उत्तराखंड केवल पर्यटन का नहीं, बल्कि आस्था का वैश्विक केंद्र भी है. अब एक बार फिर पीएम मोदी का दौरा चर्चाओं में हैं.

दरअसल, 14 अप्रैल 2026 मंगलवार को प्रधानमंत्री एक दिवसीय दौरे पर देहरादून आ रहे हैं. इस दौरान पीएम देहरादून-दिल्ली एक्सप्रेस-वे का उद्घाटन करने के साथ ही प्रसिद्ध डाट काली मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना भी करेंगे. साथ ही यहां पर कुछ देर ध्यान भी लगाएंगे, जो पीएम मोदी के उत्तराखंड के आस्था के गहरे लगाव को दर्शाता है.

केदारनाथ धाम आस्था और पुनर्निर्माण का संगम: प्रधानमंत्री मोदी की सबसे चर्चित यात्राओं में केदारनाथ धाम का नाम सबसे ऊपर आता है. 2013 की भीषण आपदा के बाद जब केदारनाथ पूरी तरह तबाह हो गया था, तब पीएम मोदी ने इसे पुनर्जीवित करने का संकल्प लिया था.

2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी कई बार केदारनाथ धाम आए और बाबा केदार के दर्शन करने के साथ ही उन्होंने पुनर्निर्माण कार्यों की बारीकी से समीक्षा भी की. केंद्र सरकार की पहल से केदारनाथ धाम में आधुनिक सुविधाओं का विकास हुआ, जिससे तीर्थयात्रियों को बड़ी राहत मिली.

केदारनाथ गुफा में ध्यान लगाते हुए पीएम मोदी की तस्वीरें देश-विदेश में वायरल हुईं थी, जिसने इस धाम की लोकप्रियता को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया. अब देश ही नहीं, विदेशी श्रद्धालु भी उन गुफा में ध्यान लगाते देखे जा सकते हैं.

आदि कैलाश यात्रा से सुदूर कुमाऊं को मिली नई पहचान: प्रधानमंत्री मोदी की आध्यात्मिक यात्राओं में आदि कैलाश का भी जिक्र होता है. कुमाऊं के पिथौरागढ़ जिले में स्थित आदि कैलाश को भगवान शिव का निवास माना जाता है. इसे छोटा कैलाश भी कहा जाता है. 12 अक्टूबर 2023 को पीएम मोदी ने यहां पहुंचकर पूजा-अर्चना की और स्थानीय संस्कृति को करीब से समझा. इस यात्रा के बाद आदि कैलाश का नाम राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेजी से उभरा. सड़क, संचार और पर्यटन सुविधाओं में तेजी से सुधार हुआ, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलने लगे. अब बड़ी संख्या में भक्त इस धाम का रुख कर रहे हैं.

मुखवा गांव से मां गंगा की शीतकालीन यात्रा का संदेश: उत्तरकाशी जिले का मुखवा गांव भी प्रधानमंत्री मोदी की यात्राओं का अहम पड़ाव रहा है. बीते साल 6 मार्च 2025 को पीएम मोदी इस गांव में आए थे. यह गांव मां गंगा की शीतकालीन पूजा का केंद्र है, जहां गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने के बाद देवी गंगा की पूजा की जाती है.

पीएम मोदी ने यहां पहुंचकर पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ पूजा-अर्चना की और स्थानीय लोगों से संवाद किया था. उनके इस दौरे ने मुखवा गांव को भी पर्यटन मानचित्र पर स्थापित कर दिया, जिससे यहां श्रद्धालुओं की संख्या में अधिक वृद्धि देखी गई. इसी जगह से पीएम ने उत्तराखंड को वेडिंग डेस्टिनेशन का हब भी बताया था

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पीएम मोदी की धार्मिक यात्रा. (X@narendramodi)

बदरीनाथ और अन्य धामों में भी झलकी श्रद्धा: वैसे तो पीएम मोदी की केदारनाथ और आदि कैलाश की यात्राएं अधिक सुर्खियों में रही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने बदरीनाथ धाम समेत कई अन्य धार्मिक स्थलों के भी दर्शन किए हैं. चारधाम परियोजना के तहत सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने का काम भी उनके नेतृत्व में तेजी से हुआ है. इससे न केवल श्रद्धालुओं की यात्रा सुगम हुई है, बल्कि उत्तराखंड के धार्मिक पर्यटन को भी एक नई दिशा मिली है.

पीएम मोदी का आस्था का नया पड़ाव: इसमें कोई दो राय नहीं है कि पीएम मोदी उत्तराखंड से बेहद लगाव रखते हैं. यही कारण है कि हर साल पीएम मोदी उत्तराखंड में किसी न किसी वजह से आते रहते हैं. इस बार उनकी आस्था का नया पड़ाव देहरादून-दिल्ली एक्सप्रेस वे पर स्थित डाट काली मंदिर है.

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आदि कैलाश में पीएम ध्यान लगाते हुए (फाइल फोटो) (X@narendramodi)

डाट काली मंदिर न सिर्फ उत्तराखंड, बल्कि यूपी के साथ-साथ अन्य राज्यों से आने वाले भक्तों की आस्था का भी बड़ा केंद्र है. कहा जाता है कि मां डाट काली भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती हैं. पीएम मोदी यहां पूजा-अर्चना के साथ ध्यान साधना भी करेंगे. उनके इस दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और मंदिर परिसर को विशेष रूप से सजाया गया है.

पीएम मोदी की यात्राओं ने उत्तराखंड को एक वैश्विक धार्मिक पर्यटन हब के रूप में स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई है. अब एक्सप्रेस-वे से देहरादून आने वाले लोग डाट काली के दर्शन कर जाएंगे.
- प्रदीप बत्रा, कैबिनेट मंत्री, उत्तराखंड -

पीएम के दौरों से बढ़ा धार्मिक पर्यटन: बीजेपी के कई नेता भी मानते हैं कि पीएम मोदी को देवभूमि से काफी लगाता है. इसलिए वो अक्सर उत्तराखंड में धार्मिक यात्राओं पर आते रहते हैं.

प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड में धार्मिक दौरों का असर यहां के पर्यटन पर साफ तौर पर दिखता है. केदारनाथ, बदरीनाथ, आदि कैलाश और अन्य स्थलों पर श्रद्धालुओं की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है. होटल, परिवहन और स्थानीय व्यापार में तेजी आई है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिली है.
- त्रिवेंद्र सिंह रावत, बीजेपी सांसद और पूर्व सीएम -

प्रधानमंत्री मोदी के उत्तराखंड दौरे केवल धार्मिक यात्राएं नहीं हैं, बल्कि वे विकास और आस्था के संतुलन का संदेश भी देते हैं, जहां एक ओर वे मंदिरों में पूजा-अर्चना कर आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करते हैं. वहीं दूसरी ओर विकास परियोजनाओं की समीक्षा कर राज्य के समग्र विकास को गति देते हैं. यही कारण है कि उनके हर दौरे का इंतजार न केवल स्थानीय लोग बल्कि देशभर के श्रद्धालु भी करते हैं.
- प्रदीप बत्रा, कैबिनेट मंत्री, उत्तराखंड -

देवभूमि से गहराता रिश्ता: केदारनाथ से लेकर आदि कैलाश, मुखवा गांव से लेकर डाट काली मंदिर तक प्रधानमंत्री मोदी की यात्राएं यह दर्शाती हैं कि उनका उत्तराखंड से रिश्ता केवल राजनीतिक नहीं बल्कि गहरी आस्था और आध्यात्मिक जुड़ाव का है. उनके इन दौरों ने जहां धार्मिक स्थलों को नई पहचान मिली है, वहीं राज्य के विकास को भी नई दिशा प्रदान की है. आने वाले समय में यह सिलसिला और भी मजबूत होता नजर आ रहा है, जिससे देवभूमि उत्तराखंड का महत्व और अधिक बढ़ेगा.

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Last Updated : April 11, 2026 at 6:52 PM IST

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