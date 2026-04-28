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सिक्किम में पीएम मोदी ने खेला फुटबॉल, सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीरें, आप भी देखिए

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को गंगटोक में युवाओं के साथ फुटबॉल खेलते हुए ( ANI )

ये प्रोजेक्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, हेल्थकेयर, शिक्षा, बिजली, शहरी विकास, पर्यावरण, टूरिज्म और कृषि जैसे कई सेक्टर्स में फैले हुए हैं, और इनका मकसद सिक्किम में पूरे और सबको साथ लेकर चलने वाले विकास को तेज करना है. हेल्थकेयर सेक्टर में, प्रधानमंत्री नामची जिले के यांगंग में 100 बेड वाले आयुर्वेद हॉस्पिटल का शिलान्यास करेंगे. वे एनआईटी देवराली में 30 बेड वाले इंटीग्रेटेड सोवा रिग्पा हॉस्पिटल का भी उद्घाटन करेंगे, जिससे राज्य में पारंपरिक और इंटीग्रेटिव मेडिसिन सिस्टम तक पहुँच मजबूत होगी.

बाद में प्रधानमंत्री पलजोर स्टेडियम में सिक्किम के राज्य बनने के 50वें साल के जश्न के समापन समारोह में हिस्सा लेंगे, जहाँ वे राज्य भर में 4,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन, लॉन्च और शिलान्यास करेंगे. प्रधानमंत्री इस मौके पर इकट्ठा हुए लोगों को भी संबोधित करेंगे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को गंगटोक में युवाओं के साथ फुटबॉल खेलते हुए (ANI)

यह पोस्ट ऑनलाइन तेजी से पॉपुलर हुई और यूजर्स ने युवाओं तक प्रधानमंत्री की पहुंच और देश भर में खेल और फिटनेस को बढ़ावा देने की उनकी कोशिशों की तारीफ की. पीएम गंगटोक में ऑर्किडेरियम भी जाएंगे. राज्य की इकोलॉजिकल और फूलों की विरासत को दिखाने के लिए स्वर्ण जयंती मैत्री मंजरी पार्क को एक स्टेट-ऑफ-द-आर्ट, वर्ल्ड-क्लास ऑर्किड एक्सपीरियंस सेंटर के तौर पर विकसित किया गया है.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री ने बातचीत का एक वीडियो पोस्ट किया और लिखा, "सिक्किम में अपने युवा दोस्तों के साथ गंगटोक की एक प्यारी सुबह में फुटबॉल खेलने जैसा कुछ नहीं!' तस्वीरों में प्रधानमंत्री एक फुटबॉल ग्राउंड पर बच्चों से बात करते, गर्मजोशी से बातचीत करते और खेल में हिस्सा लेते दिख रहे हैं, जिससे वहां मौजूद लोगों के उत्साह भरे रिएक्शन आ रहे हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को गंगटोक में युवाओं के साथ फुटबॉल खेलते हुए (ANI)

पीएम मोदी ने फोटो शेयर करते हुए लिखा,'सिक्किम में अपने युवा दोस्तों के साथ गंगटोक की एक खूबसूरत सुबह में फुटबॉल खेलने जैसा कुछ नहीं! ज़ाहिर है, इन युवाओं के साथ एक एनर्जाइज़िंग फुटबॉल सेशन रहा!'

गंगटोक: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को गंगटोक में युवाओं के साथ फुटबॉल खेलते हुए अपनी कुछ झलकियां शेयर कीं, जो पूर्वोत्तर राज्य की उनकी यात्रा के दौरान एक हल्के-फुल्के पल को दिखाता है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को गंगटोक में युवाओं के साथ फुटबॉल खेलते हुए (ANI)

एजुकेशन सेक्टर में प्रधानमंत्री यांगंग में सिक्किम यूनिवर्सिटी के परमानेंट कैंपस, चाकुंग में नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सीलेंस के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, गंगटोक जिले के सोचेयांग में हेलेन लेप्चा मेडिकल कॉलेज और ग्यालशिंग जिले के डेंटम में डेंटम प्रोफेशनल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को गंगटोक में युवाओं के साथ फुटबॉल खेलते हुए (ANI)

वह ही ग्याथांग में मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, मंगन जिले के मंगशिला में एक नए मॉडल डिग्री कॉलेज और नामची जिले के बूमतार गुम्पा में एक मठ के हॉस्टल-कम-क्लासरूम का भी उद्घाटन करेंगे. इसके अलावा, वह सिक्किम के 160 स्कूलों में IT-इनेबल्ड एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लागू करने की शुरुआत करेंगे.

सिक्किम में कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने के लिए प्रधानमंत्री सिरवानी और लोअर समडोंग में तीस्ता नदी पर दो हिंग वाले डबल-लेन स्टील आर्च ब्रिज की नींव रखेंगे, जो नामची और गंगटोक जिलों को जोड़ेंगे.

वह बर्डहांग से किचुडुमरा होते हुए नामची तक सड़क को चौड़ा करने और मजबूत करने के काम का भी उद्घाटन करेंगे, जिससे एक जिले से दूसरे जिले में आसानी होगी, यात्रा आसान होगी और लोगों और सामान का आना-जाना आसान होगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को गंगटोक में युवाओं के साथ फुटबॉल खेलते हुए (ANI)

पावर सेक्टर में प्रधानमंत्री गंगटोक में ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन (T&D) नेटवर्क के सुधार, अपग्रेडेशन और सुधार का उद्घाटन करेंगे, जिससे इलाके में भरोसेमंद पावर सप्लाई मजबूत होगी. शहरी विकास और एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में प्रधानमंत्री लुमसे में जन सेवा सचिवालय (मिनी सेक्रेटेरिएट) और गंगटोक में सिविल सर्विस ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट का उद्घाटन करेंगे.

वह लिंगडिंग में सिक्किम अर्बन गरीब आवास योजना, पुलिस कर्मियों के लिए घर और एसएपी पंगथांग में ग्रेड 'C' क्वार्टर सहित हाउसिंग पहल का भी उद्घाटन करेंगे. इसके अलावा, वह एमजी मार्ग पर सद्भाव मंडप (पब्लिक यूटिलिटी सेंटर) की नींव रखेंगे. पर्यावरण संरक्षण की कोशिशों के तहत, प्रधानमंत्री नदी प्रदूषण कम करने की पहल के तहत सिंगतम शहर में सीवरेज सिस्टम को ठीक करने की नींव रखेंगे. वह गंगटोक के जोन III में रोरो चू नदी के जरिए रानी चू नदी की प्रदूषण कम करने की स्कीम का भी उद्घाटन करेंगे, जिससे शहरी सफाई और सस्टेनेबल इकोसिस्टम को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को गंगटोक में युवाओं के साथ फुटबॉल खेलते हुए (ANI)

टूरिज्म और तीर्थयात्रा सेक्टर में प्रधानमंत्री गंगटोक में रिज इलाके के रीडेवलपमेंट, सोरेंग के डोडक में इको-टूरिज़्म और तीर्थयात्रा इंफ्रास्ट्रक्चर, कैलाश मानसरोवर यात्रा से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें 18th माइल और हंगू झील की सुविधाएं शामिल हैं, और नामफिंग के कृष्ण प्रणामी मंगलधाम में एक यात्री निवास का उद्घाटन करेंगे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को गंगटोक में युवाओं के साथ फुटबॉल खेलते हुए (ANI)

वह ग्यालशिंग जिले के सिलनोन में एक इको-तीर्थयात्रा कॉम्प्लेक्स का भी शिलान्यास करेंगे. प्रधानमंत्री सिक्किम IFFCO प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन करेंगे, जिससे राज्य में एग्रो-प्रोसेसिंग को काफ़ी बढ़ावा मिलने और किसानों की रोज़ी-रोटी और वैल्यू चेन को मज़बूत करने की उम्मीद है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को गंगटोक में युवाओं के साथ फुटबॉल खेलते हुए (ANI)

प्रधानमंत्री युवाओं की भागीदारी और स्पोर्ट्स डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए पाकयोंग ज़िले के माइनिंग, रंगपो में इनडोर क्रिकेट सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे. प्रधानमंत्री का यह दौरा सिक्किम के राज्य बनने के गोल्डन जुबली साल में एक अहम पड़ाव है और यह राज्य और नॉर्थईस्ट इलाके के तेज़ और टिकाऊ विकास के लिए मौजूदा सरकार के लगातार कमिटमेंट को दिखाता है.