40 मिनट के रोड शो से पीएम मोदी ने 14 सीटों पर सेट किया टारगेट, कार्यकर्ताओं में उत्साह
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पटना रोड शो एक स्ट्रेटजिक प्लान था, जिससे एक रोड-शो से 14 विधानसभा को एकसाथ टारगेट करने की कोशिश की गई-
Published : November 2, 2025 at 8:50 PM IST
पटना : बिहार विधानसभा चुनाव में 6 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग होने जा रही है. उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पटना में रोड शो ने एनडीए कार्यकर्ताओं को जोश से भर दिया है. 2020 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो महागठबंधन का पलड़ा पटना की 14 सीटों पर भारी रहा. इसलिए एनडीए के लिए इस बार का विधानसभा चुनाव, खासकर पटना जिला के लिए, आसान नहीं है. 2024 लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी के हाथ से पाटलिपुत्र लोकसभा सीट निकल गयी थी.
पीएम मोदी का पटना में रोड शो के मायने : राजनीतिक विशेषज्ञ कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री सबसे लोकप्रिय नेता है जब खुद लोगों के बीच पहुंच जाते हैं तो जहां नाराजगी भी होती है तो वह भी दूर हो जाती है. कार्यकर्ताओं में जोश भर जाता है. पटना जिला एनडीए के लिए इस बार भी महत्वपूर्ण है. ऐसे में प्रधानमंत्री के रोड शो से स्थितियां बदल सकती हैं.
Live: यशस्वी प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी का पटना में भव्य और ऐतिहासिक रोड शो...https://t.co/XDDLkZuuGD— BJP Bihar (@BJP4Bihar) November 2, 2025
2020 में महागठबंधन का पलड़ा रहा था भारी : पटना जिले की 14 विधानसभा सीटों में से 2020 में महागठबंधन के पास मसौढ़ी, पालीगंज, दानापुर, फतुहा, मनेर, फुलवारी, बख्तियारपुर, बिक्रम और मोकामा की सीट चली गई थी. इसमें से आरजेडी को 6, माले को दो और कांग्रेस को एक सीट मिली थी. वहीं एनडीए के पास दीघा, कुम्हरार, पटना साहिब, बांकीपुर और बाढ़ सीट आयी थी. पांचों सीट बीजेपी ने जीती थी.
बागियों ने किया बीजेपी को सपोर्ट : बाद में महागठबंधन की मोकामा और विक्रम सीट के विधायक बागी होकर एनडीए का सपोर्ट करने लगे, जब नीतीश कुमार फिर से एनडीए के साथ बिहार में सरकार बनाई थी. मोकामा से इस बार अनंत सिंह जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं. वहीं, विक्रम से सिद्धार्थ सौरभ बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं.
शेर-ए-दिल बिहारी,— BJP Bihar (@BJP4Bihar) November 2, 2025
एनडीए की लहर करारी!
पटना में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के भव्य रोड शो में उमड़ा अपार जनसैलाब इस बात का संकेत है कि 14 नवंबर को भारी मतों के साथ NDA की ऐतिहासिक वापसी होने जा रही है।#ModiNitish4Bihar pic.twitter.com/hShnNOszW4
एनडीए का मास्टर स्ट्रोक : एनडीए ने इस बार कई सीटों पर उम्मीदवार बदला है. फुलवारी शरीफ में फिर से जदयू ने श्याम रजक को राजद से घर वापसी करा कर चुनाव मैदान में उतारा है. कुमरार और पटना साहिब में एनडीए ने पिछड़ा, अति पिछड़ा कार्ड खेला है. दानापुर में भी रामकृपाल यादव को चुनाव मैदान में उतार कर मास्टर स्ट्रोक मारने की कोशिश की है.
'पटना में भारी था महागठबंधन का पलड़ा' : बिहार चुनाव को नजदीक से देखने वाले राजनीतिक विशेषज्ञ प्रमोद कुमार का कहना है कि 2020 में पटना जिले की 14 विधानसभा सीट में से पलड़ा महागठबंधन की तरफ भारी हो गया था, क्योंकि 9 सीटें महागठबंधन ने जीता था. एनडीए को केवल 5 सीट पर ही जीत मिली थी और इसलिए बीजेपी और जदयू ने कई बदलाव किए हैं.
पटना में पीएम मोदी का मेगा रोड शो —— BJP Bihar (@BJP4Bihar) November 2, 2025
सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब, हर चेहरे पर विश्वास और उत्साह!
जनता का यही जोश बता रहा है — अबकी बार, फिर NDA सरकार!#ModiNitish4Bihar pic.twitter.com/JAEgHROIdc
क्या कहते हैं विशेषज्ञ? : प्रमोद कुमार के मुताबिक पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित कार्ड खेलने की कोशिश बीजेपी ने की है. बड़े चेहरे को मैदान में उतारा है. कुछ पुराने लोगों का टिकट भी काटा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता किसी से छिपी नहीं है. पहले के प्रधानमंत्री इस तरह से लोगों के बीच नहीं जाते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी लोगों के बीच खुद पहुंच जा रहे हैं.
''महागठबंधन के पास 9 सीटें 2020 में गई थीं तो उनकी स्थिति मजबूत है, लेकिन एनडीए ने जो फैसला लिया है उससे स्थितियां इस बार बदल सकती है. लड़ाई इस बार भी महागठबंधन और एनडीए के बीच ही होना है. हालांकि प्रशांत किशोर ने लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश जरूर की है, लेकिन मुख्य लड़ाई एनडीए और महागठबंधन के बीच ही होना है . ऐसे में प्रधानमंत्री का रोड शो हो या कार्यक्रम इसका असर दिखेगा.''- प्रमोद कुमार, राजनीतिक विशेषज्ञ
पटना और पूरा का पूरा बिहार आदरणीय पीएम मोदी जी स्वागत में सड़क पर उतर आया है, बिहार को अथाह प्रेम करने वाले अपनों के बीच...#ModiNitish4Bihar pic.twitter.com/uOIbZnR6bX— BJP Bihar (@BJP4Bihar) November 2, 2025
'पीएम ने खुद संभाली बिहार की कमान' : राजनीतिक विशेषज्ञ प्रिय रंजन भारती का कहना है सभी दल की रणनीति रहती है कि जो कमजोर कड़ी है उसे मजबूत करें. इस बार प्रधानमंत्री ने बिहार की कमान खुद संभाल रखा है. इसलिए लगातार रोड शो और जनसभा कर रहे हैं. पटना में ऑपरेशन सिंदूर के बाद रोड शो किया था और अब फिर से एक बार रोड शो हुआ है, तो इसका फायदा एनडीए को मिलेगा.
इस बार कांटे का मुकाबला : पटना जिले में जो जातीय समीकरण है, उसमें राजद और महागठबंधन को कमजोर समझना गलती होगा. अच्छी बात है कि इस बार चिराग पासवान भी एनडीए के साथ हैं और उपेंद्र कुशवाहा का भी साथ मिल रहा है. लेकिन पटना के शहरी इलाकों को छोड़ दें तो ग्रामीण इलाकों में यादव -मुस्लिम वोट कई सीटों पर जीत हार का फैसला करते हैं.
''फतुहा, दानापुर, मनेर मुख्य रूप से देखें तो राजद का हीं कब्जा रहा है. मोकामा, विक्रम जैसी सीटों पर भूमिहारों का दबदबा रहता है. इस बार भी लड़ाई जबरदस्त होने वाली है . 2020 के मुकाबले संभव है कि इस बार एनडीए को कुछ सीटों का फायदा हो जाए.''- प्रियरंजन भारती, राजनीतिक विशेषज्ञ
पीएम मोदी के रोड शो से उत्साह : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो से बीजेपी और जदयू नेताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है. वहीं, आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद का कहना है कि इस बार विधानसभा का चुनाव बिहार बदलने के लिए हो रहा है.
''बिहार की जनता इस बार तेजस्वी यादव के साथ है. प्रधानमंत्री रोड शो कर लें या जनसभा कर लें, उसका कोई असर होने वाला नहीं है. बिहार की जनता इस बार बदलाव का मन बना ली है. 14 नवंबर को यह पता चल जाएगा.''- एजाज अहमद, प्रवक्ता, आरजेडी
पीएम के रोड शो में साथ नहीं थे नीतीश : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शामिल नहीं होने पर भी सवाल उठ रहा है. जब प्रधानमंत्री का कार्यक्रम पहले से तय था उसके बावजूद मुख्यमंत्री ने रोड शो से दूरी बना ली. जदयू और भाजपा नेताओं की तरफ से इस पर सफाई भी दी जा रही है और कहा जा रहा है कि अधिक से अधिक चुनावी सभा और लोगों तक पहुंचे इसके लिए अलग-अलग कार्यक्रम हो रहे हैं.
2020 के मुकाबले इस बार उम्मीदवार कम : 2020 में पटना जिले के 14 विधानसभा सीटों में 257 उम्मीदवार खड़े हुए थे जिसमें 89 निर्दलीय थे, लेकिन इस बार उम्मीदवारों की संख्या घटकर 149 पहुंच गई है. इसमें केवल 47 निर्दलीय है. सबसे अधिक उम्मीदवार इस बार पालीगंज में 14, कुम्हरार और मनेर में 13-13, बाढ़ और फुलवारी में 12-12 हैं.
पीके ने मुकाबला बनाया त्रिकोणीय : इस बार प्रशांत किशोर ने भी उम्मीदवार दिए हैं.मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश की है. ऐसे में एनडीए के लिए राहत की बात है कि उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान साथ में है. हालांकि, महागठबंधन में मुकेश सहनी इस बार शामिल हुए हैं तो लड़ाई दोनों तरफ कांटे की है. ऐसे में प्रधानमंत्री का रोड शो एनडीए के लिए कितना मददगार होता है यह देखने वाली बात होगी. क्योंकि पहले चरण का विधानसभा का चुनाव 6 नवंबर को है. इसमें अब समय 4 ही दिन बचा है.
