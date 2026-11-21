ETV Bharat / bharat

हाथ मिलाया.. गले लगाया.. PM मोदी और नीतीश कुमार की तस्वीर ने बहुत कुछ साफ कर दिया

पटना : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर ने साफ कर दिया कि बिहार एनडीए में ऑल इज वेल है. दरअसल जिस प्रकार से पिछले दिनों से चर्चाओं का बाजार गर्म था उसपर विराम लगता दिखाई पड़ रहा है.

पीएम मोदी एक दिवसीय दौरे पर बिहार आए हैं. पटना एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद नीतीश कुमार ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया. दोनों नेताओं ने पहले हाथ मिलाया फिर गले मिलकर एक-दूसरे का सत्कार किया.

NDA के नेता पहुंचे एयरपोर्ट

दरअसल, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पश्चिम बंगाल में कार्यक्रम को संबोधित करने के बाद पटना एयरपोर्ट पहुंचे. यहां से वह हेलीकॉप्टर से वैशाली के लिए रवाना हुए. उससे पहले कई एनडीए नेताओं ने हवाई अड्डा पर पीएम का स्वागत किया. इसमें सबसे आगे नीतीश कुमार थे. जिन्होंने लगभग 2 मिनट तक पीएम से बातचीत की. पीएम मोदी ने इस मुलाकात की तस्वीर शेयर करते हुए पोस्ट किया, 'पटना एयरपोर्ट पर नीतीश कुमार जी से मिलकर अत्यंत प्रसन्नता हुई.'

JDU-BJP में तल्खी

यहां यह बताना भी जरूरी है कि जेडीयू और बीजेपी के बीच तनातनी की खबर सुर्खियां बटोरती रही है. खासकर बिहार विधान परिषद चुनाव के बाद जेडीयू के कई नेताओं की तरफ से तल्खी देखी गई. उनका कहना था कि बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनके उम्मीदवार का पूरी तरह समर्थन नहीं किया. जिसके कारण चार में से तीन सीटों पर हार हुई.

BJP पर लगाए गंभीर आरोप

सीतामढ़ी से जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने मीडिया के सामने सीधे तौर पर आरोप लगाया था. यही नहीं पार्टी के कद्दावर नेता श्रवण कुमार ने भी सवाल खड़े किए थे. जेडीयू की बैठक में नीतीश कुमार के सामने भी इस मुद्दे को उठाया गया था. हालांकि बीजेपी नेताओं ने सभी आरोपों का खंडन किया था.