हाथ मिलाया.. गले लगाया.. PM मोदी और नीतीश कुमार की तस्वीर ने बहुत कुछ साफ कर दिया
Nitish Kumar Welcome PM Modi: नीतीश कुमार ने पीएम मोदी का पटना में गर्मजोशी से स्वागत किया. दोनों में अच्छी बॉंडिंग दिखी. रिपोर्ट- कुंदन कुमार
Published : November 21, 2026 at 2:02 PM IST
पटना : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर ने साफ कर दिया कि बिहार एनडीए में ऑल इज वेल है. दरअसल जिस प्रकार से पिछले दिनों से चर्चाओं का बाजार गर्म था उसपर विराम लगता दिखाई पड़ रहा है.
नीतीश कुमार ने गर्मजोशी से किया स्वागत
पीएम मोदी एक दिवसीय दौरे पर बिहार आए हैं. पटना एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद नीतीश कुमार ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया. दोनों नेताओं ने पहले हाथ मिलाया फिर गले मिलकर एक-दूसरे का सत्कार किया.
NDA के नेता पहुंचे एयरपोर्ट
दरअसल, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पश्चिम बंगाल में कार्यक्रम को संबोधित करने के बाद पटना एयरपोर्ट पहुंचे. यहां से वह हेलीकॉप्टर से वैशाली के लिए रवाना हुए. उससे पहले कई एनडीए नेताओं ने हवाई अड्डा पर पीएम का स्वागत किया. इसमें सबसे आगे नीतीश कुमार थे. जिन्होंने लगभग 2 मिनट तक पीएम से बातचीत की. पीएम मोदी ने इस मुलाकात की तस्वीर शेयर करते हुए पोस्ट किया, 'पटना एयरपोर्ट पर नीतीश कुमार जी से मिलकर अत्यंत प्रसन्नता हुई.'
It was a delight to meet Nitish Kumar Ji at Patna airport. पटना एयरपोर्ट पर नीतीश कुमार जी से मिलकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। @NitishKumar https://t.co/grj1X92Ma0— Narendra Modi (@narendramodi) November 21, 2026
JDU-BJP में तल्खी
यहां यह बताना भी जरूरी है कि जेडीयू और बीजेपी के बीच तनातनी की खबर सुर्खियां बटोरती रही है. खासकर बिहार विधान परिषद चुनाव के बाद जेडीयू के कई नेताओं की तरफ से तल्खी देखी गई. उनका कहना था कि बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनके उम्मीदवार का पूरी तरह समर्थन नहीं किया. जिसके कारण चार में से तीन सीटों पर हार हुई.
BJP पर लगाए गंभीर आरोप
सीतामढ़ी से जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने मीडिया के सामने सीधे तौर पर आरोप लगाया था. यही नहीं पार्टी के कद्दावर नेता श्रवण कुमार ने भी सवाल खड़े किए थे. जेडीयू की बैठक में नीतीश कुमार के सामने भी इस मुद्दे को उठाया गया था. हालांकि बीजेपी नेताओं ने सभी आरोपों का खंडन किया था.
निशांत कुमार के साथ दर्व्यवहार मामला
हाल के दिनों में नीतीश सेतु पुल उद्धाटन कार्यक्रम का जायजा लेने के दौरान जिस प्रकार से नीतीश कुमार के बेटे व बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के साथ सम्राट चौधरी के सुरक्षाकर्मी द्वारा दुर्व्यवहार का मामला सामने आया था, उसके बाद भी जेडीयू नेताओं ने आपत्ति दर्ज करायी थी. विपक्ष के नेताओं के साथ लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने इसको लेकर कटाक्ष किया था.
क्यूँ जलील होने को मजबूर हैं चाचा नीतीश कुमार और भाई निशांत कुमार ? पहले नीतीश कुमार जी को जलालत के साथ किनारे किया और अब उनके बेटे निशांत को सरेआम जलील कर रही है बीजेपी ..गजब की सहनशक्ति है चाचा जी की , लगता है अपने आत्म - सम्मान और स्वाभिमान को पूरी तरह से दफ़न कर चुके हैं और अब अपने बेटे को भी अपनी ही चाल में ढलने को मजबूर कर रहे हैं ..— Rohini Acharya (@RohiniAcharya2) November 18, 2026
RJD से ऑफर
निशांत के मामले ने जब तूल पकड़ा तो एसएसजी ने कहा कि यह मानवीय भूल थी. यही नहीं सीएम सम्राट चौधरी ने निशांत कुमार से जाकर उनके आवास पर मुलाकात की थी. आरजेडी की तरफ से ऑफर भी आने लगे थे. ऐसे में आज जैसे नीतीश कुमार और पीएम मोदी की मुलाकत हुई है, उससे साफ है कि बिहार में एनडीए पूरी तरह इंटैक्ट है.
ये भी पढ़ें :-
अचानक निशांत से मिले CM सम्राट चौधरी, JDU ने SSG कर्मी के 'दुर्व्यवहार' पर जतायी थी नाराजगी
निशांत कुमार के साथ सुरक्षा कर्मियों के व्यवहार पर JDU ने जताई आपत्ति, कहा- 'पुलिस मुख्यालय इसकी जांच करे'
'चाचा को डिसाइड करना है..' लालू के सामने रोहिणी ने नीतीश को RJD के साथ आने का दिया ऑफर