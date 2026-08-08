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''जो सीखेगा वो जीतेगा', जिंदगी की परीक्षा में सब कुछ आउट ऑफ सिलेबस''; IIT दिल्ली के दीक्षांत समारोह में युवाओं को PM मोदी का संदेश

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए युवाओं से निरंतर सीखने और वैश्विक चुनौतियों का समाधान खोजने का आह्वान किया. उन्होंने जोर देकर कहा कि तेजी से बदलती दुनिया में तकनीक सबसे बड़ी ताकत है और आने वाले 30-35 वर्षों में युवाओं द्वारा उठाए गए कदम ही 'विकसित भारत' की दिशा तय करेंगे.

इस दौरान प्रधानमंत्री ने दीक्षांत समारोह में डिग्री और मेडल हासिल करने वाले विद्यार्थियों को बधाई दी. उन्होंने कहा कि आईआईटी दिल्ली के युवा केवल डिग्री लेकर नहीं, बल्कि देश की कठिन समस्याओं को सुलझाने का सपना लेकर आगे बढ़ रहे हैं. साथ ही प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों को जीवन में आने वाली चुनौतियों से न घबराने की सलाह दी. उन्होंने कहा कि अगर कोई समस्या बहुत बड़ी दिखाई दे तो उसे छोटे-छोटे हिस्सों में बांटकर हल करना चाहिए.

IIT दिल्ली के दीक्षांत समारोह में पीएम मोदी का संबोधन (ETV Bharat)

कोविड के बाद पहली बार छात्रों के बीच पहुंचे पीएम

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछली बार जब वह आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह से जुड़े थे, तब देश कोविड के दौर से गुजर रहा था और वह वर्चुअल माध्यम से विद्यार्थियों से जुड़े थे. उन्होंने कहा कि इस बार छात्रों के बीच उपस्थित होकर बेहद खुशी हो रही है. यह विद्यार्थियों के जीवन का यादगार पल है और उन्हें भी परिवारों की तरह विद्यार्थियों की उपलब्धियों पर गर्व है. उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि दीक्षांत समारोह के इस पल को पूरी तरह जीना चाहिए. आने वाले समय में जब उन पर बड़ी जिम्मेदारियां होंगी, तब आईआईटी दिल्ली की यादें उन्हें ऊर्जा देंगी.

हॉस्टल और कैंपस की यादों को साथ लेकर जाएं

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में आईआईटी दिल्ली के हॉस्टल और कैंपस की जिंदगी का भी जिक्र किया. उन्होंने विद्यार्थियों को कुमाऊं, आरा, कारा, विंडी, नील, कैलाश और हिमाद्री जैसे हॉस्टलों की यादों के साथ इंटर-हॉस्टल प्रतियोगिताओं और दोस्तों के साथ बिताए पलों को याद करने को कहा. उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि कई विद्यार्थियों को जिया सराय का पोहा और सतपुरा मेस के पराठे भी याद आ रहे होंगे. उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को अपने विभाग, पसंदीदा जगहों और दोस्तों के साथ बिताए समय को भी याद रखना चाहिए. प्रधानमंत्री ने कहा कि शिक्षक, मेंटर, प्रोफेसर और सपोर्ट स्टाफ विद्यार्थियों के जीवन का हिस्सा बन चुके हैं. उन्होंने छात्रों से अपील की कि कैंपस छोड़ते समय इन रिश्तों को पीछे न छोड़ें, बल्कि इन्हें अपनी जिंदगी की पूंजी के रूप में साथ लेकर जाएं.

''जो सीखेगा, वही जीतेगा''-पीएम

पीएम मोदी ने कहा कि आने वाले वर्षों में दुनिया, तकनीक, उद्योग और रोजगार के क्षेत्र तेजी से बदलेंगे. अगले 20-30 वर्षों में दुनिया कैसी होगी, इसका निश्चित अनुमान लगाना मुश्किल है. ऐसे में लगातार सीखते रहना सबसे जरूरी है. उन्होंने कहा, “जो सीखेगा, वो जीतेगा”. उनके मुताबिक नई चुनौतियों के समाधान खोजने का साहस रखने वालों के लिए चुनौती ही अवसर में बदल जाती है. प्रधानमंत्री ने कहा कि आईआईटी दिल्ली की डिग्री केवल परीक्षा पास करने, अच्छा सीजीपीए हासिल करने या प्लेसमेंट पाने का प्रमाण नहीं है. यह इस बात का प्रमाण है कि विद्यार्थी कठिन समस्याओं को समझकर उनका समाधान खोजने की क्षमता रखते हैं.

बड़ी समस्या को छोटे हिस्सों में बांटकर हल करें

प्रधानमंत्री मोदी ने विद्यार्थियों को कहा कि अगर कोई समस्या बहुत बड़ी दिखाई दे तो उसे छोटे-छोटे हिस्सों में बांटकर हल करना चाहिए. आईआईटी दिल्ली में विद्यार्थियों ने लैब, प्रोजेक्ट और सिमुलेशन के दौरान कई समस्याओं का सामना किया और समाधान खोजे हैं. यही तरीका जीवन में भी काम आएगा. उन्होंने कहा कि मुश्किलें अक्सर अकेली नहीं आतीं, बल्कि अपने साथ नए अवसर भी लेकर आती हैं. जरूरत इस बात की है कि युवा सतर्क रहें और उन अवसरों को पहचानें.

जिंदगी की परीक्षा में सब कुछ 'आउट ऑफ सिलेबस'

प्रधानमंत्री ने कहा कि कैंपस की पढ़ाई और कैंपस के बाहर की जिंदगी में बहुत अंतर है. आईआईटी की परीक्षा में सिलेबस होता है, लेकिन जिंदगी की परीक्षा में सब कुछ “आउट ऑफ सिलेबस” होता है. उन्होंने कहा कि कॉलेज में विद्यार्थियों को पता होता है कि कौन-सा असाइनमेंट करना है और कौन-सी परीक्षा देनी है, लेकिन जिंदगी में कई बार यह भी खुद तय करना पड़ता है कि असली सवाल क्या है. उन्होंने विद्यार्थियों से जिज्ञासा बनाए रखने और उन समस्याओं पर सवाल उठाने को कहा जिन्हें लोग सामान्य मानकर स्वीकार कर चुके हैं.