"मुगलों, औरंगजेब ने क्रूरता की हदें पार की", कुरुक्षेत्र में बोले मोदी -"न्यू इंडिया ना डरता है, ना रुकता है, ना झुकता है"

"धर्म की रक्षा के लिए शीश अर्पित किया": औरंगजेब की क्रूरता पर बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि "क्रूर औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को कारावास का आदेश दिया. हालांकि, गुरु तेग बहादुर ने स्वयं दिल्ली जाने की मंशा व्यक्त की. मुगल शासकों ने उन्हें प्रलोभन भी दिया, लेकिन गुरु तेग बहादुर अडिग रहे. उन्होंने धर्म और सिद्धांतों से समझौता नहीं किया. इसलिए, उनकी भावना को तोड़ने और गुरु साहिब को मार्ग से हटाने के लिए, उनके तीन साथियों, भाई दयाला जी, भाई सती दास जी और भाई मती दास जी की उनके सामने निर्मम हत्या कर दी गई. लेकिन गुरु साहिब अडिग रहे. उनका संकल्प अटल रहा. उन्होंने धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा. तपस्या की अवस्था में, गुरु साहिब ने अपना शीश धर्म की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया."

"मुगलों ने क्रूरता की हदें पार की" : वीर साहिबजादों के बारे में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि "हम सब जानते हैं कि मुगलों ने वीर साहबजादों के साथ भी क्रूरता की सारी हदें पार कर दीं. वीर साहिबजादों ने दीवार में चुनवाना स्वीकार किया, लेकिन अपने कर्तव्य और धर्म का परित्याग नहीं किया. हमने सिख परंपरा की शिक्षाओं और पाठों को राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में शामिल किया है, ताकि सेवा, साहस और सत्य के आदर्श हमारी नई पीढ़ी की सोच का आधार बनें."

"ना किसी को डराते हैं, ना किसी से डरते हैं" : पीएम मोदी जब श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर हो रहे समागम में पहुंचे तो उन्होंने वहां मत्था टेका और जमीन पर बैठे. उनके साथ सीएम नायब सिंह सैनी भी मौजूद थे. पीएम मोदी ने समागम में बैठे लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हम ना तो किसी को डराते हैं, न किसी से डरते हैं और ना झुकते हैं और ना रुकते हैं. यही मंत्र गुरुओं ने दिया है. हम शांति चाहते हैं, लेकिन अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करते. ऑपरेशन सिंदूर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है. पूरे विश्व ने इसे देखा है. आज भारत पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़ रहा है.

कुरुक्षेत्र : पीएम नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के कुरुक्षेत्र पहुंचे. इस दौरान उन्होंने ज्योतिसर अनुभव केंद्र का लोकार्पण करने के साथ पाञ्चजन्य शंख स्मारक का शुभारंभ भी किया. इसके बाद पीएम मोदी श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर हो रहे समागम में पहुंचे और उनको समर्पित किताब का विमोचन करने के साथ स्पेशल सिक्का भी जारी किया.

"कश्मीरी हिंदुओं का धर्म परिवर्तन किया गया": पीएम मोदी ने कहा कि "श्री गुरु तेग बहादुर जी जैसे व्यक्तित्व इतिहास में दुर्लभ हैं. उनका जीवन, उनका बलिदान और उनका चरित्र प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत है. मुगल आक्रांताओं के उस काल में, गुरु साहिब ने बहादुरी का एक आदर्श स्थापित किया. मुगल आक्रांताओं के काल में, कश्मीरी हिंदुओं को जबरन इस्लाम में परिवर्तित किया जा रहा था. इस संकट के बीच, पीड़ितों के एक समूह ने गुरु साहिब से सहायता मांगी. उस समय, श्री गुरु साहिब ने उन पीड़ितों को उत्तर दिया था कि आप सभी औरंगजेब को स्पष्ट रूप से बता दें कि यदि श्री गुरु तेग बहादुर इस्लाम स्वीकार करते हैं, तो हम सभी इस्लाम अपना लेंगे."

"सत्य और न्याय की रक्षा सबसे बड़ा धर्म" : पीएम मोदी ने कहा कि "आज जब अयोध्या में धर्म ध्वजा फहराई गई है, मुझे सिख समुदाय से आशीर्वाद लेने का अवसर मिला है. थोड़ी देर पहले ही कुरुक्षेत्र की धरती पर पाञ्चजन्य स्मारक का भी लोकार्पण किया गया है. कुरुक्षेत्र की इसी धरती पर खड़े होकर भगवान कृष्ण ने सत्य और न्याय की रक्षा को सबसे बड़ा धर्म बताया था. गुरु तेग बहादुर जी ने भी सत्य, न्याय और आस्था की रक्षा को अपना धर्म माना था. इस ऐतिहासिक अवसर पर, भारत सरकार को गुरु तेग बहादुर जी के चरणों में एक स्मारक डाक टिकट और एक विशेष सिक्का समर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है. मेरी कामना है कि हमारी सरकार इसी प्रकार गुरु परंपरा की सेवा करती रहे. कुरुक्षेत्र की ये पवित्र भूमि सिख परंपरा का एक महत्वपूर्ण केंद्र है. इस भूमि का सौभाग्य देखिए, सिख परंपरा के लगभग सभी गुरु अपनी पवित्र यात्रा के दौरान यहां आए. जब ​​नौवें गुरु, श्री गुरु तेग बहादुर जी इस पवित्र भूमि पर आए, तो उन्होंने यहां अपनी घोर तपस्या और निर्भीक साहस की छाप छोड़ी."

"नशे की लत पर जताई चिंता" : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं हमारे समाज के युवाओं से जुड़े एक मुद्दे पर भी चर्चा करना चाहता हूं, एक ऐसा मुद्दा जिस पर गुरु साहिब ने भी चिंता व्यक्त की थी. ये मुद्दा है नशा, ड्रग्स का मुद्दा. नशे की लत ने हमारे कई युवाओं के सपनों को गंभीर चुनौती दी है. सरकार इस समस्या को खत्म करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन ये समाज और परिवारों पर एक बोझ भी है. ऐसे समय में, गुरु तेग बहादुर की शिक्षाएं हमारे लिए प्रेरणा भी हैं और समाधान भी."

"राम मंदिर के लिए प्रार्थना की थी" : पीएम मोदी ने कहा, "पांच-छह साल पहले एक और अद्भुत संयोग हुआ. 2019 में, 9 नवंबर को, जब राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, मैं करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन के लिए डेरा बाबा नानक में था. मैंने राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त होने के लिए प्रार्थना की, लाखों राम भक्तों की आकांक्षाएं पूरी होने के लिए प्रार्थना की, और हमारी सभी प्रार्थनाएं पूरी हुईं. उसी दिन, राम मंदिर के पक्ष में फैसला आया."

"महाभारत काल का साक्षी बनेगा विश्व" : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि "आज इस पावन धरती पर प्रधानमंत्री जी ने हमारी सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित करने के लिए महाभारत अनुभव केंद्र का उद्घाटन किया है. इसके माध्यम से अब पूरा विश्व महाभारत काल का साक्षी बन सकेगा. इसी प्रकार, आज आपने भगवान कृष्ण के पवित्र शंख पांचजन्य का अनावरण किया है. प्रधानमंत्री जी, आपने हमें महान गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस मनाने के लिए भी प्रेरित किया है. आपने भारत भूमि के लिए सिख गुरुओं के योगदान के लिए बार-बार अपनी कृतज्ञता व्यक्त की है."

गीता महोत्सव में शामिल हुए पीएम मोदी : कुरुक्षेत्र में पीएम मोदी इंटरनेशनल गीता महोत्सव में भी शामिल हुए. वहां उन्होंने ब्रह्मसरोवर पर मंत्रोच्चारण के बीच अर्घ्य दिया. साथ ही संध्याकालीन आरती में भी शामिल हुए.

