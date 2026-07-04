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पीएम मोदी ने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया, वर्तमान परिसर से सात गुना बड़ा

संभवतः 12 जुलाई के बाद इस नए टर्मिनल से यात्री सेवाएं ऑपरेट होना शुरू हो जाएंगी. टर्मिनल के इस भवन में मारवाड़ के शूरवीर वीर दुर्गादास राठौड़ के चित्र को भी जगह दी गई है. साथ में पेड़ों के लिए बलिदान देने वाली अमृता देवी बिश्नोई के बलिदान को भी चित्रांकित किया गया है. यहां 'राम-राम सा' लिखकर यात्रियों से संबोधन को भी दर्शाया गया है.

इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री को एयरपोर्ट के इंटिरियर की जानकारी दी. पीएम ने उड़ान योजना के दूसरे चरण की भी शुरुआत की है. इसके तहत अगले दस साल तक करीब 28 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे. लोकार्पण के दौरान प्रधानमंत्री करीब 15 मिनट एयरपोर्ट में रहे. इसके बाद वे पचपदरा के लिए रवाना हो गए. एयरपोर्ट में पीएम के स्वागत के लिए राजस्थानी नृत्य भी प्रस्तुत किया गया.

जोधपुरः पीएम नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के दौरे पर हैं. पीएम मोदी पहले जोधपुर पहुंचे. यहां उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का लोकार्पण किया. इस दौरान उनके साथ नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू, उड्डयन राज्य मंत्री, केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत व मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व राज्यपाल हरिभााउ बागड़े भी मौजूद रहे.

12 एयरक्राफ्ट खड़े हो सकेंगे : नया टर्मिनल 24 हजार वर्ग मीटर में बनाया गया है और वर्तमान परिसर से सात गुना बड़ा है. जोधपुर हवाई अड्डे की बिल्डिंग का निर्माण जोधपुर के पत्थरों से करते हुए हेरिटेज लुक दिया गया है. निर्माण कार्य पूरा होने के बाद अब यात्री सुविधाओं की जांच चल रही है. इसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के स्तर का बनाया गया है, जिससे भविष्य में कस्टम इमिग्रेशन काउंटर लगाकर सुविधा शुरू की जा सकेगी. नए टर्मिनल पर 6 एयरोब्रिज बनाए गए हैं. यहां 12 विमान पार्क हो सकेंगे.

नए टर्मिनल का निरीक्षण करते पीएम मोदी. (X: Bhajanlal Sharma)

पार्किंग हुई तीन हजार वर्ग मीटर : नए टर्मिनल के शुरू होने पर एअरपोर्ट के पुराने परिसर का ज्यादातर हिस्सा पार्किंग के लिए काम आएगा. इसका क्षेत्र लगातार बढ़ाया जा रहा है, जिससे यात्रियों को परेशानी नहीं हो. इस टर्मिनल में कई नई सुविधाएं भी विकसित की गई है. जोधपुर सहित मारवाड़ के लोगों के लिए इसे पीएम का उपहार बताया गया है. नए टर्मिनल से जोधपुर एयरपोर्ट का यात्री भार दस गुना पहुंच जाएगा. इसे सभी मानकों को ध्यान में रखते हुए अगले 35 साल के यात्री भार के हिसाब से तैयार किया गया है.

जोधपुर की कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे उड्डयन मंत्री : एयरपोर्ट के लोकार्पण के बाद दिल्ली रवाना होने से पहले उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि पीएम का कहना है कि जहां भी उड्डयन सेवा बढ़ती है उसका असर हर क्षेत्र पर पड़ता है. इस भव्य टर्मिनल में मारवाड़ का गोरव दर्शाया है. पीएम ने भी इसे सराहा. इसके लिए गजेंद्र सिंह शेखावत ने काफी मेहनत की है. उन्होंने हर चीज के लिए काम किया है. उन्होंने कहा कि जोधपुर की कनेक्टिविटी को बढ़ाने का प्रयास होगा. यह बढ़ भी रही है. चार लाख से 11 लाख यात्री भार हो चुका है.

पीएम ने भी कहा कि यहां कनेक्टिविटी बढ़ाई जानी चाहिए. भविष्य में इंटरनेशनल कनेक्टिविटी के बारे में मंत्रालय काम करेगा. उड़ान योजना के दूसरे चरण में 100 नए एयरपोर्ट तैयार करने वाले हैं. यह सब प्रधानमंत्री की सोच का नतीजा है. लगातार हम उड्डयन सेवाओं को बढ़ा रहे हैं. उदयपुर में नया टर्मिनल बन कर तैयार हो रहा है. कोटा में ग्रीन फील्ड एअरपोर्ट बन रहा हैं. जगह जहां संभावना है उसके लिए काम करेंगे.

केंद्रीय मंत्री ने गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि पीएम ने कहा है कि पुराने टर्मिनल का उपयोग क्या हो सकता है? इसके लिए मुझे दायित्व दिया है. इसको लेकर काम करेंगे. शेखावत ने कहा कि हमने 12 साल के अथक प्रयास से यहां पहुंचे हैं. कुछ लोगों ने इसमें भी राजनीति की है. उनको अपनी सरकार के काम देखने चाहिए.