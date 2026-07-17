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भारतीय रेल के नए युग की शुरुआत, जींद में पीएम मोदी ने हाइड्रोजन ट्रेन को किया रवाना, बोले- 'ये दुनिया की सबसे ताकतवर ट्रेन'

पीएम मोदी ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर जींद से सोनीपत के लिए रवाना किया. हरियाणा को 14,700 करोड़ की सौगात.

PM Inaugurates Hydrogen Train
PM Inaugurates Hydrogen Train (Haryana CM Nayab Saini)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 17, 2026 at 1:27 PM IST

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जींद: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जींद रेलवे जंक्शन से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर सोनीपत के लिए रवाना किया. इसके साथ ही हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली ट्रेन शुरू करने वाला भारत दुनिया का 5वां देश बन गया है. इससे पहले जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन और चीन में ही हाइड्रोजन ट्रेनें चल रही हैं. 10 कोच वाली ये ट्रेन जींद-सोनीपत रूट पर चलेगी. इस बीच 14 स्टेशन पड़ेंगे. ट्रेन की अधिकतम रफ्तार 75 किमी प्रति घंटा रहेगी. इसका किराया 5 से 25 रुपये के बीच रखा गया है. ट्रेन 89 किलोमीटर का सफर करीब 2 घंटे में पूरा करेगी.

21वीं सदी की पहचान बनी हाइड्रोजन ट्रेन: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 19वीं सदी के रेलवे की पहचान स्टीम इंजन से बनी थी. 20वीं सदी की पहचान डीजल और बिजली से चलने वाली रेल से बनी. अब 21वीं सदी की ट्रेन हाइड्रोजन से चल रही है. जींद से सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ट्रेन 90 किलोमीटर का सफर तय करेगी, लेकिन भविष्य में इसका विस्तार होने की बहुत संभवनाएं हैं. इस पर रिसर्च और लागत कम हो रहा है, हम इस पर काम करते रहेंगे.

जींद में पीएम मोदी ने हाइड्रोजन ट्रेन को किया रवाना, बोले- 'ये दुनिया की सबसे ताकतवर ट्रेन' (PTI)

दुनिया में सबसे ताकतवर है भारत की हाइड्रोजन ट्रेन- PM: पीएम ने कहा "दुनिया में हाइड्रोजन ट्रेन केवल सात और आठ साल पहले आई है. दुनिया के चार देश ऐसे हैं, जिनके पास हाइड्रोजन ट्रेन चलाने का सामर्थय है. जिन देशों में हाइड्रोजन ट्रेन चल रही है, वहां शुरूआती दौर है, लेकिन भारत की हाइड्रोजन ट्रेन के सामर्थय के बारे में सुन कर सभी को गर्व होगा. जींद से सोनीपत को चलने वाली हाइड्रोजन ट्रेन दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन है. 3200 हॉर्स पावर की ये ट्रेन है. भारत की हाइड्रोजन टे्रन सबसे लंबी भी है. दुनिया में हाइड्रोजन ट्रेन तीन या चार कोच वाली है. भारत ने पहली बार में ही सीधे दस कोच वाली हाइड्रोजन ट्रेन चला कर दुनिया में अपना झंडा गाड दिया है. यह धुआं रहित ट्रेन मेक इन इंडिया का उदाहरण है. भारत के इंजीनियर ने डिजायन किया और भारत में ही इसे बनाया गया है.

'मिडिल ईस्ट देशों के युद्ध का भारत पर असर': प्रधानमंत्री ने कहा "मिडिल ईस्ट देशों में युद्ध का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि युद्ध के चलते स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर असर पड़ा है. इसका असर भारत पर भी पड़ता है, क्योंकि इसी समुद्री मार्ग से देश में पेट्रोल, डीजल और खाद समेत कई जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति होती है. यदि 2014 से पहले ऐसी स्थिति पैदा होती, तो देश का रेलवे नेटवर्क गंभीर संकट में आ जाता, क्योंकि उस समय रेलवे का बड़ा हिस्सा डीजल इंजनों पर निर्भर था. यदि डीजल की आपूर्ति बाधित हो जाती, तो ट्रेनों का संचालन भी प्रभावित हो सकता था, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है. ये 2014 से पहले वाला भारत नहीं है. यह नया भारत है. ये मोदी है, जो बहुत पहले सोचता भी है और समस्याओं के समाधान को समय रहते जमीन पर भी उतारता है."

PM Inaugurates Hydrogen Train
पीएम मोदी ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर जींद से सोनीपत के लिए रवाना किया (Haryana CM Nayab Saini)

कांग्रेस पर साधा निशाना: प्रधानमंत्री ने कहा कि "भारत में रेलवे के बिजलीकरण की शुरुआत वर्ष 1925 में हुई थी. यानी 1925 से लेकर 2014 तक करीब 90 वर्षों में देश के रेल नेटवर्क का केवल 30 प्रतिशत ही बिजलीकृत हो पाया था, जबकि 70 प्रतिशत हिस्सा अब भी डीजल इंजनों पर निर्भर था. अगर उसी रफ्तार से काम चलता रहता, तो पूरे रेल नेटवर्क का 100 प्रतिशत बिजलीकरण होने में करीब 200 वर्ष और लग जाते, लेकिन पिछले 12 वर्षों में स्थिति पूरी तरह बदल गई है. अब देश के करीब 99 प्रतिशत रेल नेटवर्क का बिजलीकरण पूरा हो चुका है, जिससे रेलवे की डीजल पर निर्भरता काफी कम हो गई है. डीजल का संकट होने के बावजूद भारत की रेल रुकी नहीं है. ट्रेन निरंतर चलती रही है."

मैं जींद के प्यार को कभी नहीं भूला- पीएम: रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जींद की इस गौरवशाली भूमि से आप सभी को मेरी राम-राम, आज इस पवित्र धरती पर आकर मन गदगद हो गया. इसके बाद पीएम ने हरियाणवी में कहा "यो कोई साधारण धरती कोणी सै, यो धरती इतिहास, वीरता, धर्म और गौरव की धरती सै." पीएम ने कहा कि "मेरे लिए तो जींद आना पुरानी यादों का झरोखा खोलने जैसा है. स्टेज पर बैठा हुआ मैं कई चेहरे देख रहा था. सारे परिचित चेहरे हैं. कई दशक पहले. मैं संगठन के काम से पहली बार जींद आया था. फिर आप लोगों ने जो मुझे प्यार दिया. वो आज तक मैं भूला नहीं हूं."

'जब भी हाइड्रोजन ट्रेन का जिक्र होगा, जींद-सोनीपत का नाम जरूर आएगा'- पीएम: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा "जींद की मुर्रा भैंस का दूध, दही और घी, यहां का घेवर...ये वो यादें हैं, जो जींद से जुड़ जाती हैं. इतने वार्षों में जींद का घी और घेवर तो नहीं बदला, लेकिन जींद के तेवर बदल गए. आज जींद बीजेपी की डबल इंजन सरकार में विकास की नई पटरी पर चल पड़ा है. आज जींद और हरियाणा का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है. यहां से देश को पहली हाइड्रोजन ट्रेन मिली है. आपको याद होगा कि आज भी हम पढ़ते हैं, सुनते हैं कि भारत में पहली ट्रेन बॉम्बे से ठाणे के बीच चली थी. वैसे ही भविष्य में जब भी हाइड्रोजन ट्रेन का जिक्र आएगा. तो जींद का, सोनीपत का, हरियाणा नाम भी आएगा ही आएगा. मैं आप सभी को पूरे देश को इसके लिए बधाई देता हूं."

PM Inaugurates Hydrogen Train
देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन (Haryana CM Nayab Saini)

'मैं जींद के लोगों से कुछ मांगने आया हूं'- पीएम: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि "मैं आज जींद वालों से कुछ मांगने आया हूं, क्या इस सफाई और स्वच्छता के लिए मोदी का आना जरूरी है? अगर जींद और हरियाणा के लोग तय कर लें कि अब हम गंदगी नहीं करेंगे, तो जींद और हरियाणा कभी गंदा होगा क्या? मोदी के आने की जरूरत नहीं है. केवल आप तय कर लीजिए कि स्वच्छता को हमारा स्वभाव बनाएंगे. स्वच्छता को हमारा संस्कार बनाएंगे. हम स्वच्छता को इसी तरह अपनी हर दिन की जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे."

खेल के क्षेत्र में हो रहा काम: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि "मैं हाल ही में इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा से लौटा हूं. इस दौरान कई महत्वपूर्ण समझौते हुए. एक विषय ऐसा भी है, जिसकी ज्यादा चर्चा नहीं हुई. भारत, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की सरकारों के साथ मिलकर स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, खिलाड़ियों के प्रशिक्षण और खेलों से जुड़े कई अन्य क्षेत्रों में मिलकर काम करेगा. इन सहयोगों का सबसे अधिक लाभ हरियाणा के युवाओं और खिलाड़ियों को मिलेगा. केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय खेल नीति, खेलो इंडिया अभियान और ओलंपिक की तैयारियों के लिए खिलाड़ियों को हर स्तर पर सहायता उपलब्ध कराई है. वहीं हरियाणा की भाजपा सरकार भी राज्य में खेलों और खिलाड़ियों को लगातार प्रोत्साहन दे रही है."

देश को मिली पहली हाइड्रोजन ट्रेन, हरियाणा को भी करोड़ों रुपये की सौगात: हाइड्रोडन ट्रेन के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा को 14,700 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की सौगात दी. इनमें सड़क, रेल, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी कई बड़ी परियोजनाएं शामिल हैं.

  • भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का उद्घाटन
  • कुरुक्षेत्र एलिवेटेड रेलवे ट्रैक का उद्घाटन
  • पंडित नेकी राम शर्मा राजकीय मेडिकल कॉलेज (भिवानी) का उद्घाटन
  • महर्षि च्यवन मेडिकल कॉलेज एवं राव तुलाराम अस्पताल (नारनौल) का उद्घाटन
  • दिल्ली-अमृतसर-कटरा हाईवे (हरियाणा सेक्शन–157.92 किमी) का उद्घाटन
  • अंबाला-काला अंब नेशनल हाईवे का उद्घाटन
  • जींद-गोहाना नेशनल हाईवे का उद्घाटन
  • सिख संग्रहालय, कुरुक्षेत्र का शिलान्यास
  • हांसी-बरवाला नेशनल हाईवे का उद्घाटन

'आज का दिन ऐतिहासिक'- रेल मंत्री: रेलमंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा कि "आज का दिन देश के लिए ऐतिहासिक दिन है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का उद्घाटन किया है. ये इसलिए संभव हो पाया है कि भारत के नेतृत्व ने ऐसा बडा संकल्प लिया था कि हाइड्रोजन की पूरी तकनीक देश में विकसित करेंगे. आज ये दिन उस संकल्प की सिद्धि का दिन है. भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है, जहां हाइड्रोजन ट्रेन की पूरी तकनीक उपलब्ध है."

'दिल्ली तक होगा विस्तार'- रेल मंत्री: रेल मंत्री ने कहा कि हाइड्रोजन की तकनीक को साधारण भाषा में समझें, तो पानी से हाइड्रोजन बनता है. जींद में पानी से हाइड्रोजन बनाने का प्लांट लगाया गया है. हाइड्रोजन से बिजली बनेगी और उससे ट्रेन चलेगी. कोई धुआं नहीं होगा. कोई पेट्रोल या डीजल नहीं लगेगा. केवल और केवल पानी की बूंदें ही निकलेंगी. ये ट्रेन जींद, जींद सिटी, पांडू पिंडारा से होते हुए सोनीपत पहुंचेगी. सोनीपत से आगे दिल्ली के लिए टेस्टिंग चल रही है. फिर ये गाड़ी दिल्ली तक जाएगी. ये हाइड्रोजन की पहली ट्रेन है. रेलवे का मॉड्रनाइजेशन है. पीएम के नेतृत्व में रेलवे का आधुनिकरण हो रहा है."

अश्वनी वैष्णव का कांग्रेस पर निशाना: रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा कि "जब कांग्रेस की सरकार थी, तो रेलवे को मात्र 315 करोड़ रुपये दिए जाते थे. आज प्रधानमंत्री उस 315 करोड़ से साढ़े तीन हजार करोड़ रुपये बढ़ा कर दे रहे हैं. नए स्टेशनों का निर्माण किया जा रहा है. हरियाणा में 16 वंदे भारत और आठ अमृत भारत रेल चल रही हैं. हरियाणा को पूरा विद्युतिकरण रेलवे में कर दिया गया है."

भारत हर क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है- सीएम सैनी: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि "प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व व ग्रीन एनर्जी के संकल्प का परिणाम है कि आज देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का गौरव हरियाणा को दिया है. आज दुनिया मान चुकी है कि यह मोदी का भारत है और केवल सपने देखने वाला भारत नही है. संकल्प से विश्व का नेतृत्व करने वाला भारत है. एक समय था जब दुनिया से भारत तकनीक मांगता था, लेकिन आज विश्व भारत की तकनीक अपनाना चाहता है. पहले भारत अवसर खोजता था और आज विश्व भारत में अवसर खोज रहा है. पहले दुनिया पूछती थी कि क्या भारत कर पाएगा, आज दुनिया कहती है कि भारत आत्मविश्वास से भरा हुआ है. भारत हर क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर पूरी दुनिया के लिए नए मानक तय करता है."

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