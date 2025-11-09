ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड से पीएम मोदी को अब ये अपेक्षाएं, गांव से लेकर विधानसभा तक के लिए बताया प्लान

पीएम मोदी को केदारनाथ की प्रतिकृति भेंट करते सीएम धामी ( फोठो सोर्स- Uttarakhand Information Department )

यहां पर होमस्टे, स्थानीय संस्कृति और क्षेत्रीय भोजन को बढ़ावा मिले. उन्होंने ये भी कहा कि यह स्थितियां न केवल पर्यटकों को यहां पर घरेलू माहौल देगी, बल्कि भविष्य में बार-बार इन वाइब्रेंट विलेज में आने के लिए प्रेरित भी करेगी. अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने राज्य की संस्कृति को भी अपने फोकस में रखा.

इन सेक्टर पर पीएम मोदी ने किया फोकस: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैसे तो अलग-अलग तमाम सेक्टर पर जोर देने की बात कही, लेकिन उन्होंने कुछ सेक्टर्स को विशेष तौर पर फोकस किया. पीएम मोदी ने राज्य सरकार से अपेक्षा जताते हुए कहा कि भारत सरकार वाइब्रेंट विलेज पर जोर दे रही है, ऐसे में वो चाहते हैं कि राज्य का हर वाइब्रेंट विलेज खुद में एक पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित हो.

पीएम मोदी ने सुझाव के साथ बताया रोडमैप: पीएम मोदी ने जहां अब तक के सफर को बताते हुए राज्य की विकास यात्रा पर संतोष जताया तो वहीं भविष्य के 25 सालों के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भी दे दिए. इनमें खास तौर पर वाइब्रेंट विलेज से लेकर प्रदेश की तमाम विधानसभाओं तक पर्यटकों को आकर्षित करने का रोडमैप बताया गया.

उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर पहुंचे पीएम मोदी: उत्तराखंड अपने 25 साल पूरे कर रहा है. इस दौरान पिछले 25 सालों के सफर को आंकड़ों के लिहाज से जाहिर भी किया जा रहा है. इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड के राज्य स्थापना दिवस पर पहुंचना प्रदेश के लिए बेहद खास रहा.

देहरादून: उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक पहलुओं को छूते हुए अब तक के सफर को बयां किया. पीएम मोदी ने उत्तराखंड वासियों के सामने कुछ अपेक्षाएं जाहिर करते हुए दूरस्थ गांवों से लेकर विधानसभा तक के प्लान बताए. जिससे भविष्य के 25 सालों की यात्रा को देश के विकसित राष्ट्र के अभियान से जोड़ा जा सके. जानिए प्रधानमंत्री की उत्तराखंड से क्या हैं अपेक्षाएं और उन्होंने राज्य सरकार को क्या दिए सुझाव?

हस्तकला का अवलोकन करते पीएम मोदी (फोटो सोर्स- PTI)

उन्होंने कहा कि यहां पर्यटक हरेला, फूलदेई का हिस्सा बनकर बेहद खुश होंगे. उत्तराखंड के मेले यहां की आत्मा हैं. ऐसे में इन मेलों के लिए भी अभियान चलाए जाने की जरूरत है. राज्य सरकार के सामने अपनी अपेक्षाएं रखते हुए पीएम मोदी ने कहा कि उत्तराखंड में 'एक जिला एक मेला' अभियान चलाए जाने की जरूरत है.

'एक जिला एक मेला' अभियान चलाए जाने की जरूरत: इस दौरान पीएम मोदी ने उत्तराखंड के मुख्य मेलों के नाम भी लिए. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में नंदा देवी मेला, जौलजीवी मेला, श्रावणी मेला, उत्तरायणी मेला, देवीधुरा मेला और बटर फेस्टिवल जैसे कई आयोजन हो रहे हैं, इस लिहाज से प्रदेश में एक जिला एक मेला अभियान चलाया जा सकता है.

विधानसभा स्तर तक के पर्यटन का दिया प्लान: पीएम मोदी ने केवल गांव और संस्कृति तक की ही बात नहीं की, बल्कि उन्होंने राज्य सरकार को विधानसभा स्तर के पर्यटन का भी प्लान दे दिया. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में हर विधानसभा क्षेत्र में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं तैयार की जा सकती हैं, जिससे न केवल देश बल्कि, विदेशी पर्यटक भी यहां आकर्षित हो सकते हैं.

योग केंद्र-आयुर्वेदिक केंद्र-नेचुरोपैथी सेंटर-होम स्टे पर फोकस: प्रधानमंत्री मोदी ने योग केंद्र, आयुर्वेदिक केंद्र, नेचुरोपैथी सेंटर, होम स्टे जैसे कंप्लीट पैकेज को तैयार करने की बात कही. इसके अलावा उन्होंने पहाड़ी जिलों में फलों के उत्पादन की भी बेहद ज्यादा संभावनाएं व्यक्त की. उन्होंने कहा कि इसके लिए हॉर्टिकल्चर सेंटर बनाए जाने की जरूरत है.

पीएम मोदी संग उत्तराखंड के राज्यपाल, सीएम और सांसद एवं मंत्रीगण (फोटो सोर्स- PTI)

मेडिसिनल और हर्बल प्लांट भविष्य की खेती: उन्होंने कहा कि ब्लूबेरी, कीवी, मेडिसिनल प्लांट और हर्बल भविष्य की खेती हैं. उत्तराखंड में फूड प्रोसेसिंग, हस्तशिल्प, ऑर्गेनिक उत्पाद के रूप में एमएसएमई को नए सिरे से सशक्त करने की जरूरत है. इस दौरान उन्होंने 14,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर अल्ट्रा मैराथन के आयोजन की भी सराहना की.

इको और एडवेंचर टूरिज्म में अपार संभावनाएं: प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड में इको टूरिज्म और एडवेंचर टूरिज्म की भी संभावना व्यक्त की. उन्होंने कहा कि युवाओं को उत्तराखंड में पर्यटन के रूप में आकर्षित करने के लिए यह दोनों क्षेत्र बेहद महत्वपूर्ण है. इसके अलावा फिल्म डेस्टिनेशन के साथ नई फिल्म नीति की भी जमकर सराहना की.

उत्तराखंड में लोकप्रिय हो रहा वेडिंग डेस्टिनेशन: उन्होंने कहा कि वेडिंग डेस्टिनेशन उत्तराखंड में लोकप्रिय हो रहा है. ऐसे में उत्तराखंड को आलीशान सुविधाएं विकसित करने की जरूरत है. पीएम मोदी ने राज्य सरकार को 5 से 7 बड़ी डेस्टिनेशन विकसित करने का भी लक्ष्य दे दिया.

