ETV Bharat / bharat

जनजातीय गौरव दिवसः पीएम नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा के वंशजों को किया सम्मानित

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में आयोजित कार्यक्रम में भगवान बिरसा मुंडा के वंशजों को सम्मानित किया.

PM Narendra Modi felicitates descendants of Bhagwan Birsa Munda on tribal pride day 2025
भगवान बिरसा मुंडा के वंशजों के साथ पीएम (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 15, 2025 at 8:06 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

खूंटीः धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती और जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर पीएम के द्वारा भगवान बिरसा मुंडा के वंशजों को सम्मानित किया गया. गुजरात के नर्मदा जिला में आयोजित कार्यक्रम में भगवान बिरसा मुंडा के वंशज बुधराम मुंडा और रवि मुंडा को विशेष आमंत्रण मिला था. जहां उन दोनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सम्मानित किया गया.

गुजरात के नर्मदा जिला में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धा सुमन अर्पित की. इस कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने 14 आदिवासी जिलों के लिए 250 बसों को हरी झंडी दिखाई. पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि जनजातीय गौरव सैकड़ों वर्षों से हमारे देश की चेतना का अभिन्न अंग रहा है.

PM Narendra Modi felicitates descendants of Bhagwan Birsa Munda on tribal pride day 2025
बिरसा मुंडा के वंशजों के साथ पीएम (ETV Bharat)

आज भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के भव्य आयोजन के साथ हम भारत पर्व की पूर्णता के साक्षी बन रहे हैं. स्वतंत्रता आंदोलन में आदिवासी समाज के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है. पीएम मोदी ने कहा कि साल 2014 से पहले भगवान बिरसा मुंडा को कोई याद करने वाला नहीं था. लेकिन आज पूरे भारत में कई जनजातीय संग्रालय बनाए जा रहे हैं.

PM Narendra Modi felicitates descendants of Bhagwan Birsa Munda on tribal pride day 2025
बिरसा मुंडा के वंशज को सम्मानित करते पीएम (ETV Bharat)

भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के मौके पर झारखंड के खूंटी जिला के विभिन्न स्थानों पर जयंती समारोह और जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन किया गया. शहर के कचहरी मैदान में आयोजित समारोह में केंद्रीय जनजातीय मंत्री जुएल ओराम, पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, पद्मभूषण कड़िया मुंडा सहित कई नेताओं ने बिरसा मुंडा को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की.

PM Narendra Modi felicitates descendants of Bhagwan Birsa Munda on tribal pride day 2025
भगवान बिरसा मुंडा के वंशज के साथ पीएम (ETV Bharat)

इस अवसर पर वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) द्वारा खूंटी जिला में स्थित भगवान बिरसा की जन्मस्थली उलिहातू में भगवान बिरसा की प्रतिमा पर माल्यार्पण और रथ पूजन के पश्चात "भगवान बिरसा संदेश यात्रा" का शुभारंभ किया गया. यह संदेश यात्रा जिला केंद्र खूंटी पहुंची जहां एक भव्य संगोष्ठी का आयोजन किया गया. जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अर्जुन मुंडा, विशिष्ट अतिथि के रूप में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ अध्यक्ष आर्यन मान और विशेष अतिथि के रूप में अभाविप के राष्ट्रीय सह-संगठन मंत्री गोविंद नायक की उपस्थिति रही.

PM Narendra Modi felicitates descendants of Bhagwan Birsa Munda on tribal pride day 2025
जनजातीय गौरव दिवस पर कार्यक्रम में शामिल हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री (ETV Bharat)

'बिरसा मुंडा संदेश यात्रा' भगवान बिरसा की जन्मस्थली उलिहातू से होते हुए खूंटी, चक्रधरपुर, चाईबासा, सरायकेला, रांची, जमशेदपुर, गुमला, लोहरगदा, लातेहार, मोदिनीनगर, गढ़वा, दुद्धीनगर, राबर्ट्सगंज, वाराणसी, जौनपुर, कुशभवनपुर, रायबरेली, लखनऊ, सीतापुर, बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर के रास्ते होते हुए देहरादून के "परेड ग्राउंड" में आयोजित होने वाले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 71वें राष्ट्रीय अधिवेशन के अधिवेशन स्थल पर 27 नवंबर को पहुंचेगी. इस यात्रा के दौरान इस विराम स्थानों पर संगोष्ठी, नुक्कड़ नाटक, प्रदर्शनी एवं अन्य कार्यक्रमों का आयोजन कर भगवान बिरसा द्वारा जनजातीय गौरव को बढ़ाने के लिए किए गए कार्यों को आम जन तक पहुंचाया जाएगा.

भगवान बिरसा संदेश यात्रा के शुभारंभ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने अभाविप के कार्यकर्ताओं को संदेश यात्रा के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भगवान बिरसा मुंडा की जीवन-गाथा हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है. अल्प आयु में महान कार्य करने के पीछे उनकी मिट्टी, समाज और धर्म के प्रति अटूट आस्था थी.

उन्होंने कम संसाधनों और पारंपरिक हथियारों के सहारे अंग्रेजों के विरुद्ध उलगुलान किया और जनजाति समाज को यह संदेश दिया कि दृढ़ संकल्प और साहस हो तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती. बिरसा मुंडा का जीवन आज की युवा पीढ़ी के लिए संघर्ष, राष्ट्रभक्ति और आत्मसम्मान का अद्भुत उदाहरण है.

PM Narendra Modi felicitates descendants of Bhagwan Birsa Munda on tribal pride day 2025
जनजातीय गौरव दिवस पर खूंटी में कार्यक्रम (ETV Bharat)

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ के अध्यक्ष आर्यन मान ने अभाविप की पहल को सराहनीय बताते हुए कहा कि अभाविप द्वारा भारतीय वीर एवं जनजातीय गौरव के प्रतीक भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं वर्षगांठ पर देशभर में अनेकों कार्यक्रमों के माध्यम से आम जन तक भगवान बिरसा के संदेश को पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है.

आज दिल्ली विश्वविद्यालय समेत अन्य शैक्षिक एवं सामाजिक परिवेश में अभाविप द्वारा इस विषय पर लोगों को जाकरूक किया जा रहा है. भारतीय अस्मिता, जन, जंगल और जमीन के लिए अंग्रेजों से लोहा लेने वाले भगवान बिरसा इतिहास के पन्नों तक सीमित न रह सभी के अंतर्मन तक जाएं इसके हेतु ऐसे प्रयास अत्यंत आवश्यक हैं.

इसे भी पढ़ें- स्वतंत्रता आंदोलन में जनजातीय समाज के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता: प्रधानमंत्री मोदी

इसे भी पढ़ें- राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर भाजपा ने निकाली शोभायात्रा, बाबूलाल मरांडी समेत कई नेता हुए शामिल

इसे भी पढ़ें- लंदन में जनजातीय गौरव दिवस समारोह, रांची की बेटियों ने लोकनृत्यों से बिखेरा जलवा, भारतीय उच्चायोग संथाल और नागपुरी गीत-संगीत से सराबोर

TAGGED:

KHUNTI
JAN JATIYA GAURAV DIWAS
PM FELICITATES DESCENDANTS OF BIRSA
झारखंड के 25 साल
TRIBAL PRIDE DAY 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

झारखंड के 25 साल: शिक्षा व्यवस्था में क्या हुआ बदलाव, आगे कैसे होगा सुधार?

झारखंड के 25 साल: धोनी से सलीमा तक, कितनी बदली खेल की तस्वीर

झारखंड में 'लाल' अध्याय के 25 साल, अब हटने को है आतंक का काला साया!

झारखंड के 25 साल: कृषि, डेयरी और फिशरीज के क्षेत्र में राज्य ने की खूब तरक्की, पर बेहतर सिंचाई व्यवस्था की जरूरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.