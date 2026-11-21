ETV Bharat / bharat

ये है PM मोदी का अंदाज! एयरपोर्ट पर नीतीश को गले लगाया, फिर मंच पर पहुंचते ही निशांत को दी 'जादू की झप्पी'

निशांत कुमार को गले लगाते पीएम मोदी ( ETV Bharat )

वैशाली : कहते हैं राजनीति में हर एक इशारे के काफी मायने होते हैं. अब देखिए ना, जैसे ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बिहार पहुंचे उन्होंने एक ही पहल में सारे गिले-शिकवे को दूर कर दिया. जो तस्वीर उभरकर सामने आयी है वह तो इसी ओर इशारा करती है.

गले लगाकर दूर हुए गिले शिकवे!