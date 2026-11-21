ये है PM मोदी का अंदाज! एयरपोर्ट पर नीतीश को गले लगाया, फिर मंच पर पहुंचते ही निशांत को दी 'जादू की झप्पी'
पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार में आते ही एनडीए में फूट दिखाने वालों के प्रोपेगेंडा की हवा निकाल दी. एक जादू की झप्पी और...
Published : November 21, 2026 at 3:08 PM IST
वैशाली : कहते हैं राजनीति में हर एक इशारे के काफी मायने होते हैं. अब देखिए ना, जैसे ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बिहार पहुंचे उन्होंने एक ही पहल में सारे गिले-शिकवे को दूर कर दिया. जो तस्वीर उभरकर सामने आयी है वह तो इसी ओर इशारा करती है.
गले लगाकर दूर हुए गिले शिकवे!
पहले पटना एयरपोर्ट पर नीतीश कुमार और पीएम मोदी की हंसकर मुलाकात हुई. दोनों ने एक-दूसरे को गले लगाया, फिर पीएम वैशाली के लिए रवाना हो गए. वैशाली में उन्होंने नीतीश सेतु का उद्घाटन किया. इसके बाद राजापाकर में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे.
It was a delight to meet Nitish Kumar Ji at Patna airport. पटना एयरपोर्ट पर नीतीश कुमार जी से मिलकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। @NitishKumar https://t.co/grj1X92Ma0— Narendra Modi (@narendramodi) November 21, 2026
जादू की झप्पी से पिघले निशांत
मंच पर नीतीश कुमार के बेटे व बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार भी मौजूद थे. ज्योंहि पीएम मोदी की नजर उनपर गई उन्होंने निशांत को गले लगा लिया. ऐसा लगा जैसे प्रधानमंत्री ने बिहार के स्वास्थ्य मंत्री को 'जादू की झप्पी' दे डाली.
वैशाली के मंच से विपक्ष को मोदी का संदेश
इस जादू की झप्पी से प्रधानमंत्री ने एक साथ कई निशाने साधे. जहां एक ओर विपक्षी खेमे को बिना बोले चुप कर दिया. वहीं यह भी साफ कर दिया कि बिहार में एनडीए पूरी तरह से इंटैक्ट है, उसे कोई भी डिगा नहीं सकता है. दरअसल हाल के दिनों में जिस प्रकार से निशांत कुमार के साथ 'दुर्व्यवहार' के मामले ने तूल पकड़ा था उसपर पीएम मोदी ने निराम लगा दिया है.
एनडीए सरकार के एक साल पूरे होने पर मजबूत संदेश
कुल मिलाकर कहें तो, बिहार की राजनीति में 'जादू की झप्पी' ही सबसे बड़ा संकटमोचक बनी है. अभी कल तक जिन सियासी गलियारों में एनडीए के भीतर भयंकर फूट, नाराजगी और 'बड़े खेल' की पटकथाएं लिखी जा रही थीं, शनिवार को वैशाली के मंच पर एक ही 'गले मिलने' के सीन ने उन सारी साजिशों को पलक झपकते ही हवा में उड़ा दिया.
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