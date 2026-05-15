ETV Bharat / bharat

विदेश यात्रा पर टैक्स लगाने की अफवाहों पर पीएम मोदी ने लगाया विराम, बोले- 'कोई प्रतिबंध या फैसला नहीं लिया गया'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PTI )

नई दिल्ली : सरकार की ओर से विदेश यात्रा पर टैक्स, सेस या सरचार्ज लगाए जाने की खबरों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी तरह खारिज कर दिया है. इस बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस तरह की खबरों में रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है और विदेशी यात्रा पर किसी तरह का प्रतिबंध या अतिरिक्त बोझ डालने का कोई सवाल ही नहीं उठता. दरअसल, एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि केंद्र सरकार विदेशी यात्रा पर टैक्स, सेस या सरचार्ज लगाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है. साथ ही रिपोर्ट में कहा गया था कि इस प्रस्ताव पर उच्च स्तर पर चर्चा चल रही है और इससे मिलने वाली राशि सीधे केंद्र सरकार को जाएगी.