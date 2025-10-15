ETV Bharat / bharat

'वो भारत के प्रिय मित्र थे', पीएम मोदी ने केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री ओडिंगा के निधन पर शोक जताया

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री रैला ओडिंगा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया और कहा कि वो भारत के प्रिय मित्र थे. पीएम मोदी ने ओडिंगा के परिवार, मित्रों और केन्या के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की. उन्होंने कहा कि वह जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब से केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री को जानते हैं.

केन्या के विपक्षी नेता रैला ओडिंगा केरल के कोच्चि शहर में इलाज करा रहे थे. बुधवार को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया. वह 80 वर्ष के थे. रिपोर्ट के मुताबिक, ओडिंगा अपनी बहन, बेटी, एक निजी डॉक्टर और भारतीय व केन्याई सुरक्षा अधिकारियों के साथ सुबह की सैर पर थे, तभी उनकी हालत बिगड़ गई. एर्नाकुलम के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कृष्णन एम ने कहा, "उन्हें पास के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया."

पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "मेरे प्रिय मित्र और केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री रैला ओडिंगा के निधन से मुझे गहरा दुख हुआ है. वो एक प्रखर राजनेता और भारत के प्रिय मित्र थे. गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान से ही मुझे उन्हें करीब से जानने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और हमारा जुड़ाव वर्षों तक बना रहा. भारत, हमारी संस्कृति, मूल्यों और प्राचीन ज्ञान के प्रति उनका विशेष लगाव था. यह भारत-केन्या संबंधों को मजबूत करने के उनके प्रयासों में परिलक्षित होता था. वो विशेष रूप से भारत की आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों के प्रशंसक थे, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी के स्वास्थ्य पर इनके सकारात्मक प्रभाव को देखा था. इस दुख की घड़ी में मैं उनके परिवार, मित्रों और केन्या के लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं."

2008-2013 तक केन्या के प्रधानमंत्री रहे ओडिंगा

अफ्रीकी राजनीति के प्रमुख नेता माने जाने वाले ओडिंगा 2008-2013 तक केन्या के प्रधानमंत्री रहे. वह 1992 से लांगटा से सांसद रहे और 2001 से 2002 तक ऊर्जा मंत्री और 2003 से 2005 तक सड़क, लोक निर्माण और आवास मंत्री रहे. ओडिंगा केन्या की प्रमुख राजनीतिक पार्टी ऑरेंज डेमोक्रेटिक मूवमेंट के अध्यक्ष थे.