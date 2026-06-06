प्रधानमंत्री ने आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ की बैठक, 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' पर फोकस
वैश्विक संकट और पश्चिम एशिया विवाद के बीच पीएम मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी) के साथ अहम बैठक की।
Published : June 6, 2026 at 4:08 PM IST
नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को 'प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद' (ईएसी-पीएम) के सदस्यों के साथ बैठक कर वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत की आर्थिक वृद्धि को और तेज करने के उपायों पर विचार-विमर्श किया.
आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक कि इस बैठक में ‘जीवन की सुगमता’ और ‘कारोबारी सुगमता’ को और बेहतर बनाने से जुड़े विभिन्न सुधारों पर भी विचार-विमर्श किया गया. इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सलाहकार परिषद के सदस्यों ने वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों के बीच आर्थिक वृद्धि को मजबूत करने के साथ ही इसको तेज करने के कई विचारों एवं नीतिगत उपायों पर मंथन किया.
PM Narendra Modi chairs a meeting with members of the PM-Economic Advisory Council.— ANI (@ANI) June 6, 2026
PM and the EAC discussed various ideas and measures to further boost India’s economic growth in times of global turmoil. Various reforms to improve ease of living and ease of doing business were… pic.twitter.com/8eDoam9Jut
सूत्रों ने बताया कि बैठक में पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच भारत और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर संभावित प्रभावों का भी आकलन किया गया. ईएसी-पीएम के सदस्यों ने इस दौरान मौजूदा आर्थिक स्थिति और भविष्य की चुनौतियों को लेकर अपना विश्लेषण भी प्रस्तुत किया.
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों पर जोर
'ईज ऑफ लिविंग' और 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' में सुधार के लिए कई बदलावों पर भी विचार-विमर्श हुआ. सदस्यों ने पश्चिम एशिया में चल रहे टकराव का भारत और दुनिया पर पड़ने वाले असर के बारे में भी अपनी-अपनी राय दी. यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं जियोपॉलिटिकल तनाव, व्यापार से जुड़ी अनिश्चितताओं और असमान ग्रोथ ट्रेंड से जूझ रही हैं.
प्रधानमंत्री की नागरिकों से अपील
पिछले महीने, प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिकों से अपील की थी कि वे पश्चिम एशिया टकराव के बीच इम्पोर्टेड फ्यूल पर निर्भरता कम करके और पर्यावरण के अनुकूल विकल्प अपनाकर इकोनॉमिक मजबूती में योगदान दें.
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