पीएम मोदी सबसे लंबे समय तक सरकार चलाने वाले मुखिया बने, पवन कुमार चामलिंग को पीछे छोड़ा
भारत की राजनीति में एक नया इतिहास रचते हुए पीएम मोदी अब देश के सबसे लंबे समय तक सरकार चलाने वाले नेता बन गए हैं.
Published : March 22, 2026 at 2:48 PM IST
नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को भारत में सबसे लंबे समय तक सरकार चलाने वाले मुखिया बनकर इतिहास रच दिया. उन्होंने सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग को पीछे छोड़ दिया.
गुजरात के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के तौर पर अपने कार्यकाल को मिलाकर, सरकार के मुखिया के तौर पर 8,931 दिनों तक पद पर रहने के साथ, पीएम मोदी ने चामलिंग के 8,930 दिनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है.
यह मील का पत्थर भारत के इतिहास में एक अहम पल है, जो दशकों की लगातार पब्लिक सर्विस और लीडरशिप को दिखाता है. पीएम मोदी पहले गुजरात के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं और वे मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे लंबे समय तक काम करने वाले प्रधानमंत्री भी हैं.
𝟖,𝟗𝟑𝟏 𝐝𝐚𝐲𝐬 𝐨𝐟 𝐒𝐞𝐯𝐚.— BJP (@BJP4India) March 22, 2026
One journey, from Gujarat CM to India’s PM, now the longest-serving head of a government in India, surpassing Pawan Kumar Chamling’s 8,930-day record.
From being the longest-serving Gujarat CM to winning three consecutive Lok Sabha mandates in… pic.twitter.com/2FwueTm75t
वह आजादी के बाद पैदा हुए पहले प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने 2014, 2019 और 2024 में लगातार तीन लोकसभा चुनावों में अपनी पार्टी को जीत दिलाई है. पिछले साल अक्टूबर में, प्रधानमंत्री ने सरकार के मुखिया के तौर पर अपने कार्यकाल के 25वें साल में कदम रखने पर भारत के लोगों को धन्यवाद दिया था.
2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के बाद से अपने सफर के बारे में बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने और देश की तरक्की में योगदान देने की उनकी लगातार कोशिश रही है.
उन्होंने कहा कि उन्होंने "बहुत मुश्किल हालात" में ऑफिस संभाला था. उन्होंने याद दिलाया कि गुजरात एक खतरनाक भूकंप, सुपर साइक्लोन, लगातार सूखे और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा था.
𝐒𝐚𝐥𝐮𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚’𝐬 𝐋𝐨𝐧𝐠𝐞𝐬𝐭-𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐧𝐠 𝐇𝐞𝐚𝐝 𝐨𝐟 𝐆𝐨𝐯𝐞𝐫𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭. 🇮🇳— BJP (@BJP4India) March 22, 2026
8,931 days of relentless service… a lifetime dedicated to the nation.
Prime Minister Shri @narendramodi has made history with 8,931 days in public service as head of government.…
पीएम मोदी ने कहा कि इन चुनौतियों ने नए जोश और उम्मीद के साथ राज्य को फिर से बनाने के उनके इरादे को और मजबूत किया है.
एक व्यक्तिगत पल को याद करते हुए उन्होंने बताया कि उनकी मां ने उन्हें हमेशा गरीबों के लिए काम करने और कभी रिश्वत न लेने की सलाह दी थी, उन्होंने कहा कि इन्हीं सिद्धांतों ने उनकी सार्वजनिक जीवन को गाइड किया है.
उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान गुजरात में हुए बदलाव पर जोर देते हुए कहा कि राज्य सूखे और आर्थिक तंगी से निकलकर "अच्छे शासन का पावरहाउस" बन गया है, जहां खेती, इंडस्ट्री और आधारभूत संरचना में काफी तरक्की हुई है.
प्रधानमंत्री ने 2013 में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने को भी याद किया, जिसे उन्होंने "भरोसे और शासन का संकट" बताया, और 2014 के लोकसभा चुनावों में अपनी पार्टी को निर्णायक जनादेश देने का श्रेय भारत के लोगों को दिया.
उन्होंने आगे कहा कि पिछले 11 सालों में 25 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, और भारत बड़ी ग्लोबल इकॉनमी के बीच एक अच्छी जगह बनकर उभरा है.
सशक्तिकरण पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि इन कोशिशों से नारी शक्ति, युवा शक्ति और किसानों को फायदा हुआ है. अपना आभार दोहराते हुए, पीएम मोदी ने कहा कि देश की सेवा करना सबसे बड़ा सम्मान है और उन्होंने संवैधानिक मूल्यों से गाइड होकर "विकसित भारत" बनाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई.
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