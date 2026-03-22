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पीएम मोदी सबसे लंबे समय तक सरकार चलाने वाले मुखिया बने, पवन कुमार चामलिंग को पीछे छोड़ा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( ANI )

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को भारत में सबसे लंबे समय तक सरकार चलाने वाले मुखिया बनकर इतिहास रच दिया. उन्होंने सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग को पीछे छोड़ दिया. गुजरात के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के तौर पर अपने कार्यकाल को मिलाकर, सरकार के मुखिया के तौर पर 8,931 दिनों तक पद पर रहने के साथ, पीएम मोदी ने चामलिंग के 8,930 दिनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है. यह मील का पत्थर भारत के इतिहास में एक अहम पल है, जो दशकों की लगातार पब्लिक सर्विस और लीडरशिप को दिखाता है. पीएम मोदी पहले गुजरात के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं और वे मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे लंबे समय तक काम करने वाले प्रधानमंत्री भी हैं. वह आजादी के बाद पैदा हुए पहले प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने 2014, 2019 और 2024 में लगातार तीन लोकसभा चुनावों में अपनी पार्टी को जीत दिलाई है. पिछले साल अक्टूबर में, प्रधानमंत्री ने सरकार के मुखिया के तौर पर अपने कार्यकाल के 25वें साल में कदम रखने पर भारत के लोगों को धन्यवाद दिया था. 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के बाद से अपने सफर के बारे में बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने और देश की तरक्की में योगदान देने की उनकी लगातार कोशिश रही है. उन्होंने कहा कि उन्होंने "बहुत मुश्किल हालात" में ऑफिस संभाला था. उन्होंने याद दिलाया कि गुजरात एक खतरनाक भूकंप, सुपर साइक्लोन, लगातार सूखे और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा था.