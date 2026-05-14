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पीएम मोदी की मितव्ययिता की अपील, गर्मी की छुट्टियों के विदेश दौरे रद्द करवा रहे भाजपा नेता

पीएम की मितव्ययिता की अपील के बाद भाजपा नेता अपने विदेश दौरे रद्द करवा रहे हैं. ईटीवी भारत की वरिष्ठ संवाददाता अनामिका रत्ना की रिपोर्ट.

pm narendra modi
पीएम नरेंद्र मोदी (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 14, 2026 at 8:39 PM IST

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नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मितव्ययिता की अपील पर राजनीति गरमा गई है. पश्चिम एशिया संकट के बीच ईंधन बचत, विदेश यात्रा टालने और अनावश्यक खर्च कम करने की अपील के बाद भाजपा नेताओं ने इसे व्यावहारिक रूप देने के लिए कदम उठाए हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद मितव्यविता पर राजनीति गर्माने लगी है ,जहां कांग्रेस की तरफ से इसे ड्रामा बताये जाने के बाद भाजपा ने कांग्रेस के खर्चों और राहुल गांधी के विदेश दौरों का पर्दाफाश किया है. वहीं पार्टी के नेता पीएम और गृह मंत्री के काफिले में गाड़ी कम होने के बाद अब सभी इस संबंध में फूंक-फूंक कर कदम रख रहे हैं ताकि विपक्ष को किसी पर भी सवाल उठाने का मौका ना मिले.

एक रिपोर्ट (ETV Bharat)

पार्टी सूत्रों की माने तो भाजपा के जिन नेताओं ने ग्रीष्मकालीन अवकाश में विदेश घूमने की योजना बनाई थी वो धड़ाधड़ अपनी टिकटें रद्द करवा रहे हैं. नाम ना छापने की शर्त पर पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री ने बताया कि उन्हें जून के पहले हफ्ते में सपरिवार स्पेन जाना था मगर अब पीएम की अपील के बाद वो अपनी टिकट रद्द करवा रहे हैं. इसी तरह से भाजपा के एक और राज्यसभा सांसद जिनका गर्मी की छुट्टियों में दुबई जाने का कार्यक्रम था उन्होंने भी अपने टिकट कैंसिल करवा दिए हैं.

वहीं प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी और आनंद से सांसद मितेश पटेल ने अमेरिका की प्रस्तावित यात्रा रद्द कर दी है. यह यात्रा गुजराती प्रवासी के एक बड़े सम्मेलन के लिए थी, लेकिन पीएम की अपील का सम्मान करते हुए दोनों नेताओं ने इसे स्थगित कर दिया है. यह कदम प्रतीकात्मक माना जा रहा है, ताकि पीएम की अपील को उनके अपने दल के नेताओं द्वारा विरोधाभासी न बनाया जाए. और विपक्ष को उंगली उठाने का मौका ना मिल पाए.

कई भाजपा शासित राज्यों में मंत्रियों ने विदेशी दौरों और अनावश्यक कार्यक्रमों को रद्द करने के साथ-साथ वाहनों के काफिलों को छोटा करने का फैसला भी लिया है. प्रधानमंत्री स्वयं अपने काफिले को काफी सीमित कर चुके हैं, जबकि गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले को पांच वाहनों तक घटा दिया है.

पार्टी सूत्रों के मुताबिक भाजपा ने सभी राज्यों के पार्टी नेताओं को आंतरिक निर्देश जारी किए हैं कि लंबे वाहन काफिलों से बचें, सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करें और अनावश्यक खर्च कम करें. मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में कुछ घटनाओं के बाद, जहां एक नेता के 50 वाहनों के काफिले की आलोचना हुई थी जिसके बाद विपक्ष ने सवाल भी उठाये थे और ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था. इसपर पार्टी के नेता अब स्पष्ट कह रहे कि पीएम की अपील सभी स्तरों पर लागू होगी और किसी भी तरह की ढील नहीं बरती जाएगी.

इस बीच, बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए उसके खर्चों को उजागर करना शुरू कर दिया है. कांग्रेस पर आरोप लगाया गया है कि वह जनता से बचत की बात करती है, लेकिन खुद पर लाखों-करोड़ों रुपये के विज्ञापनों और अन्य खर्चों पर पानी की तरह पैसा बहाती रही है. बीजेपी प्रवक्ताओं ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में घोटालों और फिजूलखर्ची की मिसालें मौजूद हैं, जबकि मोदी सरकार वैश्विक संकट के समय राष्ट्रहित में संयम की अपील कर रही है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अन्य विपक्षी दलों ने पीएम की अपील को “विफलता का स्वीकारोक्ति” बताते हुए आलोचना की थी, जबकि बीजेपी ने इसपर पलटवार करते हुए राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं के विदेश दौरे के खर्च को सार्वजनिक कर दिया है. भाजपा का मानना है कि वैश्विक तेल संकट से निपटना सामूहिक जिम्मेदारी है.

इस बीच उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत कई बीजेपी शासित राज्यों में मंत्रियों के काफिलों को छोटा किया जा रहा है. मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग बढ़ाया जा रहा है तथा अनावश्यक विदेश यात्राएं रद्द की जा रही हैं. पार्टी सूत्रों के अनुसार, यह प्रयास पूरे संगठन स्तर पर लागू किया जाएगा ताकि पीएम की अपील का संदेश मजबूती से पहुंचे. पार्टी का मानना है कि यह कदम न केवल ईंधन और विदेशी मुद्रा की बचत करेगा, बल्कि विपक्ष को हमले का भी मौका नहीं देगा.

ये भी पढ़ें- मितव्ययिता की अपील : पीएम मोदी ने खुद पेश किया उदाहरण, अपने सुरक्षा काफिले को किया छोटा

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