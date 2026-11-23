दिल्ली के LG आवास में पहुंचे पीएम मोदी, ‘सरबत दा भला’, बलिदान की विरासत और नशे के खिलाफ सामूहिक संकल्प पर जोर देने की अपील
पीएम ने कहा कि पंजाब में बिताया गया समय उनकी सबसे खास यादों में शामिल है. उन्होंने वीर बाल दिवस का जिक्र भी किया. पढ़ें..
Published : November 23, 2026 at 9:03 PM IST
नई दिल्ली: सिख धर्म के संस्थापक श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व (गुरुपर्व) की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के उपराज्यपाल निवास (LG हाउस) में आयोजित शबद कीर्तन समारोह में भाग लिया. इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने सभी देशवासियों को प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं दीं और गुरुवाणी, सिख गुरुओं के बलिदान, वैश्विक शांति तथा समाज के समक्ष मौजूद चुनौतियों विशेषकर ड्रग्स की समस्या पर विस्तार से अपने विचार रखे. मौके पर कई केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली सरकार के मंत्री व सांसद भी मौजूद थे. यह पहला अवसर था कि दिल्ली के LG हाउस में आयोजित कार्यक्रम में पीएम ने हिस्सा लिया.
गुरुवाणी, सेवा और स्मृतियों का उल्लेख
समारोह में शबद कीर्तन में शामिल होने का अवसर मिलने पर आभार व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि गुरुवाणी का एक-एक शब्द और कीर्तन की एक-एक धुन केवल संगीत नहीं है, बल्कि अपने आप में एक साधना है, जो ज्ञान के सागर में गोता लगाने के समान है. उन्होंने बताया कि जब भी उन्हें बुलावा या अवसर मिलता है, वे संगत और कीर्तन में उपस्थित होने का प्रयास करते हैं.
गुरु नानक देव जी के उपदेशों 'कीरत करो, वंड छको, नाम जपो' का स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सिद्धांत उनके जीवन का सहज हिस्सा रहे हैं. उन्होंने गुरुद्वारों में मत्था टेकने, गुरुवाणी में आत्मिक आनंद लेने, सेवा और लंगर के अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि बचपन और संगठन के कार्यकर्ता के दौर से लेकर निरंतर उन्हें हरमिंदर साहिब में मत्था टेकने का सौभाग्य मिलता रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब में बिताया गया समय उनके जीवन की सबसे खास यादों में शामिल है और प्रधानमंत्री आवास तथा विभिन्न आयोजनों में सिख संतों व ज्ञानियों की संगत से उन्हें विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा की अनुभूति होती है.
350वां शहीदी दिवस, 'वीर बाल दिवस' और वैश्विक प्रयास
अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के 350 वर्ष पूरे होने का उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि दिल्ली की इसी धरती पर देश की पहचान, आस्था, विश्वास और मूल्यों की रक्षा के लिए गुरु साहब ने शहादत दी थी, जिसकी प्रेरणा आज भी देश के कण-कण में रची-बसी है. उन्होंने गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व और गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व के राष्ट्रीय आयोजनों का जिक्र करते हुए कहा कि उसी भावना के साथ इस बार गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस भी मनाया जा रहा है.
प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि एक महीने बाद 26 दिसंबर को देश अगला 'वीर बाल दिवस' मनाने जा रहा है. इस दिन को राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की शुरुआत इसलिए की गई, क्योंकि वीर साहिबजादों की शहादत और माता गुजरी जी की संकल्प शक्ति, साहस व शौर्य की गाथा को नई पीढ़ी तक पहुंचाना हमारा दायित्व है. जब बच्चे उस दौर के हालातों और बलिदान से आस्था की रक्षा के इतिहास को जानेंगे, तो इससे देश के लिए समर्पित युवाओं का निर्माण होगा. गुरुओं के गौरवगान को भारत तक सीमित न बताते हुए प्रधानमंत्री ने हाल की अपनी फिलीपींस यात्रा का भी उल्लेख किया, जहां वे फिलीपींस के सबसे पुराने गुरुद्वारे 'खालसा दीवान' गए थे और बताया कि भारत सरकार इसके पुनर्विकास में सहयोग कर रही है.
'सरबत दा भला' और नशे के खिलाफ समाज की भूमिका
वैश्विक परिस्थितियों पर बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष चल रहे हैं और निर्दोष लोग व परिवार हिंसा व अशांति का सामना कर रहे हैं. ऐसे समय में विश्व में शांति, परिवारों की सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन के लिए 'तेरे भाणे सरबत दा भला' सबकी भलाई की भावना और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है.
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उन्होंने कहा कि गुरु साहब की ओर से दिए गए जीवन मूल्यों की असली परीक्षा रोजमर्रा के जीवन में होती है. समाज की एक बड़ी चुनौती के रूप में ड्रग्स की समस्या को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जब कोई नौजवान नशे की गिरफ्त में आता है, तो उसके साथ पूरे परिवार के सपने बिखर जाते हैं. उन्होंने आह्वान किया कि देश का हर युवा नशे से मुक्त होकर आगे बढ़े, जिसमें परिवारों, संगत, गुरुद्वारों और सामाजिक संस्थाओं की सामूहिक भूमिका युवाओं को सही दिशा व हौसला दे सकती है. अंत में उन्होंने विश्वास जताया कि गुरु साहब की कृपा और समाज के सामूहिक प्रयासों से नई पीढ़ी को सुरक्षित और उज्ज्वल भविष्य मिल सकेगा.
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