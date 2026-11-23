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दिल्ली के LG आवास में पहुंचे पीएम मोदी, ‘सरबत दा भला’, बलिदान की विरासत और नशे के खिलाफ सामूहिक संकल्प पर जोर देने की अपील

LG आवास में शबद कीर्तन समारोह में शामिल हुए पीएम मोदी ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: सिख धर्म के संस्थापक श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व (गुरुपर्व) की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के उपराज्यपाल निवास (LG हाउस) में आयोजित शबद कीर्तन समारोह में भाग लिया. इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने सभी देशवासियों को प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं दीं और गुरुवाणी, सिख गुरुओं के बलिदान, वैश्विक शांति तथा समाज के समक्ष मौजूद चुनौतियों विशेषकर ड्रग्स की समस्या पर विस्तार से अपने विचार रखे. मौके पर कई केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली सरकार के मंत्री व सांसद भी मौजूद थे. यह पहला अवसर था कि दिल्ली के LG हाउस में आयोजित कार्यक्रम में पीएम ने हिस्सा लिया.

गुरुवाणी, सेवा और स्मृतियों का उल्लेख