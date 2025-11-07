'बिहार में सरकार बनी तो किसानों को 6 हजार के बदले 9 हजार रुपये साल में देंगे', PM मोदी का औरंगाबाद से बड़ा वादा
बिहार में चुनाव को लेकर दावों का दौर जारी है. इसी क्रम में पीएम मोदी ने भी बड़ी घोषणा की. पढ़ें खबर
Published : November 7, 2025 at 3:47 PM IST
औरंगाबाद : 11 नवंबर को बिहार में दूसरे चरण के तहत मतदान होना है. इसको लेकर सभी पार्टियां जोर आजमाइश कर रही है. पीएम मोदी लगातार बिहार दौरे पर आ रहे हैं. इसी क्रम में शुक्रवार को औरंगाबाद से उन्होंने हुंकार भरी.
'6 हजार के बदले 9 हजार देंगे' : पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने छोटे किसानों को कभी पूछा तक नहीं. ये मोदी हैं, जो किसानों की सच्ची चिंता करते हैं. हमारी सरकार किसानों को सालाना 6,000 रुपये की सहायता राशि देती है. अब जब बिहार में फिर से एनडीए सरकार बनेगी, तो किसानों को 3,000 रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे यानी कुल 9,000 रुपये सालाना की सहायता.
''जंगलराज वालों के पास वो सब कुछ है, जो नौकरी और निवेश, दोनों के लिए खतरा है. ये लोग अभी से बच्चों को रंगदार बनाने की बातें कर रहे हैं. ये खुली घोषणा कर रहे हैं, "भैया की सरकार" आएगी तो कट्टा, दोनाली, फिरौती. यही सब चलेगा. इसलिए इन लोगों से सतर्क रहना है, बिहार को कट्टा सरकार नहीं चाहिए.''- नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री
पीएम श्री @narendramodi औरंगाबाद, बिहार में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए। https://t.co/YWXbhuHERO— BJP (@BJP4India) November 7, 2025
'RJD ने कांग्रेस अध्यक्ष का अपमान किया' : पीएम मोदी यहीं तक नहीं रुके. कहा कि कांग्रेस और आरजेडी वाले सत्ता के लिए किसी को भी धोखा दे सकते हैं. औरंगाबाद इसका सबसे बड़ा साक्षी है. यहां जो कुछ हुआ, उसे पूरा बिहार देख चुका है. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का आरजेडी ने अपमान किया. आरजेडी ने कांग्रेस को वही सीटें दीं, जिन्हें वो पिछले 35-40 वर्षों से जीत नहीं पाई है.
''आरजेडी ने कांग्रेस के कनपटी पर कट्टा रखकर मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी छीन ली. जो लोग अपने साथियों को धोखा दे सकते हैं, क्या वो बिहार की जनता के सगे हो सकते हैं?''- नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री
'आज बिहार, माओवादी आतंक के डर से मुक्त हो रहा' : पीएम मोदी ने कहा कि जब आपने दिल्ली में मोदी को बिठाया, तब मैंने तय किया कि नक्सलवाद और माओवादी आतंक की कमर तोड़ कर रहूंगा. हमने नक्सलवाद, माओवादी आतंक के खिलाफ कार्रवाई की. आज बिहार, माओवादी आतंक के डर से मुक्त हो रहा है. माओवादी आतंक अब समाप्ति के कगार पर है. हमारे सैनिक परिवार पिछले चार दशकों से वन रैंक, वन पेंशन की मांग कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने हर बार उनसे झूठ बोला.
''मैंने अपने सैनिक भाइयों और बहनों को वन रैंक, वन पेंशन लागू करने की गारंटी दी थी, और ये गारंटी मैंने पूरी भी की. इन 11 वर्षों में, हमारे रिटायर्ड फौजी भाइयों-बहनों और उनके परिवारों को एक लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि दी जा चुकी है. मोदी ने वन रैंक, वन पेंशन का वादा हमारे देश की रक्षा करने वाले वीर जवानों से किया था. आज, 7 नवंबर को वन रैंक, वन पेंशन लागू हुए 11 वर्ष पूरे हो रहे हैं.''- नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री
'मोदी जो कहता है वह करता है' : औरंगाबाद की जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी ने कहा था, राम मंदिर बनेगा, और डंके की चोट पर राम मंदिर बन गया. मोदी ने वादा किया था, अनुच्छेद 370 की दीवार गिरेगी, और अनुच्छेद 370 हट गया. मोदी ने बिहार की इसी धरती से कहा था कि पहलगाम हमले का बदला लिया जाएगा, और फिर देश ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को तबाह होते हुए देखा.
''एनडीए के पास हर क्षेत्र के लिए, उसकी आवश्यकता के अनुसार अलग-अलग योजनाएं हैं. कहीं फूड प्रोसेसिंग से जुड़े उद्योगों पर बल दिया जा रहा है. कहीं टूरिज़्म का विकास हो रहा है. कहीं टेक्नॉलॉजी से जुड़ी कंपनियों का विस्तार किया जा रहा है. कहीं मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है. यानी जहां जैसा सामर्थ्य है, वहां वैसी ही इंडस्ट्री लगाई जा रही है.''- नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री
पीएम ने कहा कि पहले चरण के मतदान से ये स्पष्ट है, बिहार के लोग अब किसी भी कीमत पर जंगलराज को लौटने नहीं देना चाहते. बिहार का नौजवान, RJD के झूठे वादों पर नहीं, NDA के ईमानदार इरादों पर वोट दे रहा है. पहले चरण के मतदान से ये तय है कि फिर एक बार एनडीए सरकार.
''कल ही बिहार ने पहले चरण का मतदान किया है, और बिहार के लोगों ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. बिहार में अब तक का सबसे अधिक मतदान हुआ है. पहले चरण में करीब 65 प्रतिशत मतदान हुआ है. यह दिखाता है कि एनडीए सरकार की वापसी का मोर्चा खुद बिहार की जनता ने संभाल लिया है.''- नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री
