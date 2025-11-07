ETV Bharat / bharat

'बिहार में सरकार बनी तो किसानों को 6 हजार के बदले 9 हजार रुपये साल में देंगे', PM मोदी का औरंगाबाद से बड़ा वादा

औरंगाबाद में पीएम मोदी ( ETV Bharat )