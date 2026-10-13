ETV Bharat / bharat

ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में PM मोदी ने टेक्नोलॉजी की तरक्की का फायदा समाज के बड़े हिस्से तक पहुंचाने पर दिया जोर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में आज ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को संबोधित किया ( ANI )

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि वह ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में 'पावर टू एम्पावर' के विजन के साथ आए थे. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि असली सवाल यह नहीं है कि पावर किसके पास है, बल्कि यह है कि लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए इसका इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है.

फोरम को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि टेक्नोलॉजी, डेटा, नॉलेज और इनोवेशन ताकत के सोर्स के तौर पर उभरे हैं और लाखों लोगों के लिए मौके बनाने के लिए इनका इस्तेमाल करने की जरूरत पर जोर दिया. पहली बार भारत में फोरम होस्ट करने के फैसले का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्लूमबर्ग के फाउंडर माइकल ब्लूमबर्ग ने सही समय पर सही जगह चुनी है.

पीएम मोदी ने कहा, 'हर साल इस फोरम में हम इकॉनमी, एनर्जी वगैरह पर चर्चा करते हैं. पहली बार यह भारत में हो रहा है. मैं मिस्टर ब्लूमबर्ग से कहना चाहूंगा कि उन्होंने सही समय पर सही जगह चुनी है.' टेक्नोलॉजी की तरक्की का फायदा समाज के बड़े हिस्से तक पहुंचाने की जरूरत पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि फोकस इस बात पर होना चाहिए कि ताकत का इस्तेमाल कुछ लोगों तक ही सीमित रहने के बजाय लोगों को ताकतवर बनाने के लिए कैसे किया जा सकता है. उन्होंने कहा, 'सही सवाल यह है- इस पावर का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है? क्या टेक्नोलॉजी सिर्फ कुछ लोगों के लिए फायदेमंद होगी या करोड़ों लोगों के लिए मौके बनाएगी? क्या ज्ञान कुछ लोगों की ताकत रहेगा, या सभी को मज़बूत बनाएगा?' पीएम मोदी ने कहा कि इस नजरिए से सोच में बदलाव की जरूरत है. कंट्रोल के बजाय मजबूती, कॉम्पिटिशन के बजाय सहयोग और अपनी सफलता के बजाय दूसरों को सफल बनाने में मदद करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए. उन्होंने कहा, 'इससे एक नई सोच पैदा होती है- मजबूत बनाने की पावर. कंट्रोल करने की पावर से आगे, सक्षम बनाने की पावर. कॉम्पिटिशन करने की पावर से आगे, सहयोग करने की पावर. सफल होने की पावर से आगे, दूसरों को सफल बनाने में मदद करने की पावर.'