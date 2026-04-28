PM मोदी का वाराणसी दौरा आज से; 6300 करोड़ की योजनाओं की सौगात, महिलाओं से सीधा संवाद
अपर पुलिस आयुक्त शिवहरि मीणा ने बताया कि पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर व्यापक स्तर पर तैयारी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 28, 2026 at 7:17 AM IST|
Updated : April 28, 2026 at 7:28 AM IST
वाराणसी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय दौरे पर आज वाराणसी पहुंच रहे हैं. बरेका (BLW) परिसर में रैली को संबोधित करेंगे. साथ ही करीब 6300 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे. 29 अप्रैल को पीएम मोदी बाबा विश्वनाथ का दर्शन करेंगे.
BLW में पीएम मोदी की रैली ‘नारी शक्ति’ को समर्पित होगी. यहां रैली की तैयारियां हो चुकी हैं. कार्यक्रम में करीब 50 हजार महिलाएं हिस्सा लेंगी. पीएम मोदी कुछ चयनित महिलाओं से सीधा संवाद भी करेंगे. गर्मी को देखते हुए कार्यक्रम शाम को रखा गया है. गर्मी से बचाव और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.
बाबा विश्वनाथ का करेंगे दर्शन: PM मोदी 29 अप्रैल को बाबा विश्वनाथ का दर्शन करेंगे. मंदिर में विधि-विधान से बाबा का पूजन करेंगे. यह दिन भी बहुत महत्वपूर्ण होगा. एक तरफ जहां पश्चिम बंगाल में वोटिंग हो रही होगी, वहीं काशी में पीएम मोदी लगभग 14 किलोमीटर की रैली निकालकर बाबा धाम पहुंचेंगे. इसके लिए अलग-अलग प्वाइंट्स बनाए जा रहे हैं. वहां महिला कार्यकर्ताओं और स्थानीय महिलाएं उनका स्वागत करेंगी.
5 जगहों पर पीएम मोदी का स्वागत: बीजेपी के जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने शासकीय विमान से लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट पर आएंगे. वहां से हेलीकॉप्टर के माध्यम से बरेका मैदान आएंगे.
वहां से फिर वह महिला सम्मेलन के कार्यक्रम में पहुंचेंगे. वहीं मंच से योजनाओं, परियोजनाओं का उद्घाटन/शिलान्यास करेंगे. इसमें सबसे महत्वपूर्ण सिग्नेचर ओवरब्रिज है. यह चंदौली, बिहार को जोड़ेगा.
सुबह बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने जाएंगे. इसके बाद हम लोग 5 जगहों मंडुआडीह, हाथी चौराहा, पुलिस लाइन, मैदागिन और बाबा विश्वनाथ धाम के पास पीएम मोदी का स्वागत करेंगे.
सबसे अधिक महिला पुलिसकर्मियों की ड्यूटी: अपर पुलिस आयुक्त शिवहरि मीणा ने बताया कि पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर व्यापक स्तर पर तैयारी है. विभागीय बैठक की जा चुकी है. थ्री-टियर सिक्योरिटी प्लान तैयार किया गया है. इसमें आउटर, इनर और आइसोलेशन कार्डन बनाया गया है.
इसके साथ ही क्विक रिस्पॉन्स टीम भी बनाई गई है. CCTV के साथ-साथ बॉडी वॉर्न कैमरों से नजर रखी जा रही है. सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है. सभी को ब्रीफिंग के माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया है कि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रहे.
उन्होंने बताया कि पार्किंग भी बहुत नजदीक बनाए गए हैं. घरों की मॉनिटरिंग की जा रही. बैरीकेडिंग के साथ डायवर्जन भी किया गया है. कार्यक्रम में सबसे ज्यादा महिलाओं की ड्यूटी लगाई गई है. इनके साथ पुरुष भी रहेंगे. 04 महिला IPS अधिकारियों को लगाया गया है.
कार्यक्रम स्थल के सभी बॉक्स में महिला पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है. ‘नारी शक्ति’ का वंदन करते हुए फोर्स लगाई गई है, जिससे व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके. इसमें IPS, CO, इंस्पेक्टर, सब-इंस्पेक्टर और कांस्टेबल सभी महिलाएं ही हैं.
इसके साथ ही कार्यक्रम स्थल नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है. रोड शो के दौरान तीन किलोमीटर के एरिया में हम लोगों द्वारा पहले से ही चेकिंग सुनिश्चित की गई है. घरों की मॉनिटरिंग की जा रही है. बैरीकेडिंग के साथ डायवर्जन किया गया है.
6300 करोड़ की परियोजनाएं: पीएम मोदी अपने दौरे पर वाराणसी से लगभग 6300 करोड़ की परियोजनाओं की सौगत देने वाले हैं. इनमें सबसे महत्वपूर्ण 2600 करोड़ से तैयार होने वाला सिग्नेचर ब्रिज है. लगभग 315 करोड़ से तैयार होने वाला सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल है.
PWD की कई परियोजनाएं हैं. नगर निगम की योजनाएं भी शामिल हैं. यह परियोजनाएं बनारस की शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी अधिक विकसित करने में भूमिका निभाएंगी.
क्या कहता है बनारस का मिनी कोलकाता: 29 अप्रैल को पीएम मोदी जहां काशी में बाबा विश्वनाथ के दरबार में रहेंगे, वहीं बंगाल में चुनाव चल रहा होगा. बंगाल का मूड जानने के लिए हमारी टीम बनारस का 'मिनी कोलकाता' कहे जाने जाने वाले बंगाली टोला पहुंची.
यहां के लोगों का कहना है कि जैसे उत्तर प्रदेश में 'योगी-मोदी' की जोड़ी काम कर रही है, वैसे ही अब पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी की 'डबल इंजन सरकार' होनी चाहिए. यहां के लोगों ने 'बुलडोजर बाबा' से लेकर महिला सुरक्षा तक और भ्रष्टाचार से लेकर कानून व्यवस्था तक हर मुद्दे पर अपनी बात रखी.
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