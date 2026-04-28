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PM मोदी का वाराणसी दौरा आज से; 6300 करोड़ की योजनाओं की सौगात, महिलाओं से सीधा संवाद

आज से PM मोदी का वाराणसी दौरा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय दौरे पर आज वाराणसी पहुंच रहे हैं. बरेका (BLW) परिसर में रैली को संबोधित करेंगे. साथ ही करीब 6300 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे. 29 अप्रैल को पीएम मोदी बाबा विश्वनाथ का दर्शन करेंगे. BLW में पीएम मोदी की रैली ‘नारी शक्ति’ को समर्पित होगी. यहां रैली की तैयारियां हो चुकी हैं. कार्यक्रम में करीब 50 हजार महिलाएं हिस्सा लेंगी. पीएम मोदी कुछ चयनित महिलाओं से सीधा संवाद भी करेंगे. गर्मी को देखते हुए कार्यक्रम शाम को रखा गया है. गर्मी से बचाव और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. बाबा विश्वनाथ का करेंगे दर्शन: PM मोदी 29 अप्रैल को बाबा विश्वनाथ का दर्शन करेंगे. मंदिर में विधि-विधान से बाबा का पूजन करेंगे. यह दिन भी बहुत महत्वपूर्ण होगा. एक तरफ जहां पश्चिम बंगाल में वोटिंग हो रही होगी, वहीं काशी में पीएम मोदी लगभग 14 किलोमीटर की रैली निकालकर बाबा धाम पहुंचेंगे. इसके लिए अलग-अलग प्वाइंट्स बनाए जा रहे हैं. वहां महिला कार्यकर्ताओं और स्थानीय महिलाएं उनका स्वागत करेंगी. आज से PM मोदी का वाराणसी दौरा. (Video Credit: ETV Bharat) 5 जगहों पर पीएम मोदी का स्वागत: बीजेपी के जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने शासकीय विमान से लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट पर आएंगे. वहां से हेलीकॉप्टर के माध्यम से बरेका मैदान आएंगे. वहां से फिर वह महिला सम्मेलन के कार्यक्रम में पहुंचेंगे. वहीं मंच से योजनाओं, परियोजनाओं का उद्घाटन/शिलान्यास करेंगे. इसमें सबसे महत्वपूर्ण सिग्नेचर ओवरब्रिज है. यह चंदौली, बिहार को जोड़ेगा. सुबह बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने जाएंगे. इसके बाद हम लोग 5 जगहों मंडुआडीह, हाथी चौराहा, पुलिस लाइन, मैदागिन और बाबा विश्वनाथ धाम के पास पीएम मोदी का स्वागत करेंगे. सबसे अधिक महिला पुलिसकर्मियों की ड्यूटी: अपर पुलिस आयुक्त शिवहरि मीणा ने बताया कि पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर व्यापक स्तर पर तैयारी है. विभागीय बैठक की जा चुकी है. थ्री-टियर सिक्योरिटी प्लान तैयार किया गया है. इसमें आउटर, इनर और आइसोलेशन कार्डन बनाया गया है.