स्वाभिमान पर्व के लिए पीएम मोदी का आज से दो दिवसीय सोमनाथ दौरा, 'ॐ' जाप में होंगे शामिल

सोमनाथ मंदिर के इतिहास में 2026 एक खास पड़ाव है, इसी के चलते 3 दिवसीय सोमनाथ स्वाभिमान पर्व आयोजित हो रहा है.

PM MODI IN SWABHIMAN PARV SOMNATH
स्वाभिमान पर्व के लिए पीएम मोदी का आज से दो दिवसीय सोमनाथ दौरा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 10, 2026 at 9:08 AM IST

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज से दो दिवसीय सोमनाथ गुजरात का दौरा शुरू हो रहा है. वे यहां पर स्वाभिमान पर्व में शामिल होंगे. इससे पहले उन्होंने शुक्रवार को कहा कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व भारत की आध्यात्मिक परंपरा का एक शक्तिशाली प्रतीक है और इसे पूरे देश में भक्ति, विश्वास और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है.

इस संबंध में पीएम मोदी ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व हमारी आध्यात्मिक परंपरा का एक शक्तिशाली प्रतीक है, जिसे पूरे देश में पूरी श्रद्धा, विश्वास और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है. इसी तरह, कल शनिवार रात लगभग 8 PM बजे, मुझे सोमनाथ मंदिर में ओंकार मंत्र के दिव्य जाप में शामिल होने का सौभाग्य मिलेगा. उन्होंने आगे लिखा कि रविवार अगली सुबह करीब 9:45 AM बजे, भारत माता की अनगिनत वीर संतानों को समर्पित शौर्य यात्रा में शामिल होने के बाद, मैं दर्शन और पूजा के लिए मंदिर जाऊंगा. इसके बाद, मुझे यहां एक कार्यक्रम में भी हिस्सा लेने का मौका मिलेगा.

बता दें, प्रधानमंत्री मोदी 10 और 11 जनवरी, 2026 को सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में हिस्सा लेने के लिए गुजरात के सोमनाथ जाएंगे. 10 जनवरी को रात करीब 8 बजे प्रधानमंत्री ओंकार मंत्र के जाप में हिस्सा लेंगे, जिसके बाद वे सोमनाथ मंदिर में ड्रोन शो देखेंगे. रविवार 11 जनवरी को सुबह करीब 9:45 बजे, प्रधानमंत्री शौर्य यात्रा में हिस्सा लेंगे. यह एक रस्मी जुलूस है जो सोमनाथ मंदिर की रक्षा करते हुए अपनी जान देने वाले अनगिनत योद्धाओं के सम्मान में आयोजित किया जाता है. शौर्य यात्रा में 108 घोड़ों का एक प्रतीकात्मक जुलूस होगा, जो वीरता और बलिदान को दिखाएगा.

जानकारी के मुताबिक सोमनाथ स्वाभिमान पर्व, 8 से 11 जनवरी, 2026 तक मनाया जा रहा है. यह कार्यक्रम 1026 ई. में महमूद गजनवी के सोमनाथ मंदिर पर हमले के 1,000 साल पूरे होने पर हो रहा है. सदियों से इसे खत्म करने की बार-बार कोशिशों के बावजूद, सोमनाथ मंदिर आज भी मजबूती, विश्वास और देश के गर्व की निशानी है, क्योंकि इसे इसकी पुरानी शान वापस दिलाने का सबका इरादा था.

आजादी के बाद, देश के पूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल ने मंदिर को ठीक करने की कोशिश की थी. साल 1951 में एक बड़ा मील का पत्थर हासिल हुआ, जब उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद की मौजूदगी में ठीक किए गए सोमनाथ मंदिर को भक्तों के लिए खोल दिया गया. 2026 में इस ऐतिहासिक मरम्मत के 75 साल पूरे होने से सोमनाथ स्वाभिमान पर्व खास महत्व रखता है.

इस समारोह में देश भर के सैकड़ों संत शामिल होंगे और मंदिर परिसर में 72 घंटे तक लगातार 'ॐ' का जाप होगा. सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में प्रधानमंत्री का शामिल होना भारत की सभ्यता की हमेशा रहने वाली भावना को दिखाता है और देश की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को बचाने और मनाने के उनके वादे को पक्का करता है.

सोमनाथ
सोमनाथ में स्वाभिमान पर्व
SWABHIMAN PARV IN SOMNATH
PM MODI IN SOMNATH GUJARAT
PM MODI IN SWABHIMAN PARV SOMNATH

