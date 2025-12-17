ETV Bharat / bharat

पीएम मोदी की ओमान यात्रा से रिश्ते और मजबूत होंगे, व्यापार बढ़ेगा और नए मौके खुलेंगे: भारतीय प्रवासी

मस्कट (ओमान): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ओमान पहुंचने की तैयारी के बीच भारतीय बिजनेस और प्रोफेशनल कम्युनिटी के सदस्यों ने बुधवार को इस दौरे को लेकर काफी उम्मीद जताई. उन्होंने इसे भारत-ओमान संबंधों को गहरा करने और एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थकेयर, टूरिज्म और लॉजिस्टिक्स जैसे सेक्टर में सहयोग बढ़ाने का एक बड़ा मौका बताया.

मस्कट में न्यूज एजेंसी IANS से ​​बात करते हुए भारतीय इंडस्ट्री के नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री का दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब दोनों देश स्ट्रक्चर्ड बातचीत और एक संभावित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) के जरिए अपनी पार्टनरशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं.

'इस दौरे से कई सेक्टर में सहयोग मिल सकता है'

इस संबंध में ऊनो मिंडा लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन निर्मल के मिंडा ने कहा कि इस दौरे से कई सेक्टर में सहयोग मिल सकता है. मिंडा ने कहा, “ओमान की कम एनर्जी कॉस्ट और भारत का मजबूत मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम एक नैचुरल कॉम्प्लिमेंट्री बनाते हैं.”

उन्होंने कहा कि भारतीय नजरिए से ओमानी इंवेस्टर्स के लिए मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन के तौर पर देखना सही है. उन्होंने कहा, “भारत में मैन्युफैक्चरिंग से स्किल्ड मैनपावर तक पहुंच मिलती है, जो ओमान में एक चुनौती है, जबकि ओमान UAE समेत पूरे इलाके को जोड़ने वाले लॉजिस्टिक्स और ट्रेडिंग हब के तौर पर अहम भूमिका निभा सकता है.”