पीएम मोदी की ओमान यात्रा से रिश्ते और मजबूत होंगे, व्यापार बढ़ेगा और नए मौके खुलेंगे: भारतीय प्रवासी

पीएम मोदी के ओमान दौरे को लेकर भारतीय बिजनेस और प्रोफेशनल कम्युनिटी का कहना है कि इससे दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे.

PM Modi
पीएम मोदी (IANS)
By IANS

Published : December 17, 2025 at 4:35 PM IST

मस्कट (ओमान): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ओमान पहुंचने की तैयारी के बीच भारतीय बिजनेस और प्रोफेशनल कम्युनिटी के सदस्यों ने बुधवार को इस दौरे को लेकर काफी उम्मीद जताई. उन्होंने इसे भारत-ओमान संबंधों को गहरा करने और एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थकेयर, टूरिज्म और लॉजिस्टिक्स जैसे सेक्टर में सहयोग बढ़ाने का एक बड़ा मौका बताया.

मस्कट में न्यूज एजेंसी IANS से ​​बात करते हुए भारतीय इंडस्ट्री के नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री का दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब दोनों देश स्ट्रक्चर्ड बातचीत और एक संभावित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) के जरिए अपनी पार्टनरशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं.

'इस दौरे से कई सेक्टर में सहयोग मिल सकता है'
इस संबंध में ऊनो मिंडा लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन निर्मल के मिंडा ने कहा कि इस दौरे से कई सेक्टर में सहयोग मिल सकता है. मिंडा ने कहा, “ओमान की कम एनर्जी कॉस्ट और भारत का मजबूत मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम एक नैचुरल कॉम्प्लिमेंट्री बनाते हैं.”

उन्होंने कहा कि भारतीय नजरिए से ओमानी इंवेस्टर्स के लिए मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन के तौर पर देखना सही है. उन्होंने कहा, “भारत में मैन्युफैक्चरिंग से स्किल्ड मैनपावर तक पहुंच मिलती है, जो ओमान में एक चुनौती है, जबकि ओमान UAE समेत पूरे इलाके को जोड़ने वाले लॉजिस्टिक्स और ट्रेडिंग हब के तौर पर अहम भूमिका निभा सकता है.”

और मजबूत होंगे रिश्ते
इसी तरह की राय रखते हुए अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइज लिमिटेड की जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर संगीता रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री का दौरा भारत और ओमान के बीच पहले से ही मजबूत रिश्ते को और मजबूत करेगा.

रेड्डी ने कहा, “भारतीय दशकों से ओमान की ग्रोथ में योगदान दे रहे हैं और देश की इकॉनमी और समाज में उनके योगदान के लिए उनका बहुत सम्मान किया जाता है.” उनके अनुसार, जैसे-जैसे ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए कमर्शियल रिश्ते बढ़ेंगे, दोनों देशों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक रिश्ते और भी मजबूत होंगे.

एक बड़े ऐतिहासिक नजरिए को जोड़ते हुए अलिज फूड्स LLC के चेयरमैन सालेह मोहम्मद अलशानफारी ने कहा कि भारत और ओमान के बीच ऐसे रिश्ते हैं जो बिजनेस से कहीं आगे हैं. उन्होंने कहा, “समुद्री संपर्क, सांस्कृतिक लेन-देन और सामाजिक संबंधों ने सदियों से दोनों देशों को जोड़ा है.”

