ETV Bharat / bharat

पीएम मोदी का केरल दौराः अमृत भारत ट्रेनों को दिखायी हरी झंडी, रोड शो में उमड़ी भारी भीड़

प्रधानमंत्री ने सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में केंद्र सरकार की उपलब्धियों का भी विवरण दिया. विशेष रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना का ज़िक्र किया.

PM Modi in Kerala
ट्रेनों का हरी झंडी दिखाते पीएम मोदी. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 23, 2026 at 1:20 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

तिरुवनंतपुरम: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को राज्य की राजधानी में पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की. एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कामकाजी वर्ग की आर्थिक स्थिरता को प्राथमिकता देना उनकी सरकार की नीति का मुख्य आधार है. जन कल्याण और बुनियादी ढांचे के विकास से जुड़े इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने क्रेडिट कार्ड योजना का उद्घाटन किया और एक लाख लाभार्थियों को ऋण वितरित किए.

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस पहल ने रेहड़ी-पटरी वालों और फेरीवालों को सूदखोरों (भारी ब्याज लेने वाले साहूकारों) के चंगुल से मुक्त कराया है. पीएम मोदी ने कहा, "अपने जीवन में पहली बार, रेहड़ी-पटरी वालों की पहुंच औपचारिक बैंकिंग ऋण तक हुई है. लाखों लोग पहले ही इस बदलाव से लाभान्वित हो चुके हैं." उन्होंने आगे कहा कि ऐसी योजनाएं स्वरोजगार के अवसर पैदा करने में बहुत महत्वपूर्ण हैं.

PM Modi in Kerala
पीएम मोदी का स्वागत करते केरल की सीएम साथ में राज्यपाल. (ETV Bharat)

प्रधानमंत्री ने सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में केंद्र सरकार की उपलब्धियों का भी विवरण दिया. उन्होंने विशेष रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) का ज़िक्र किया. उन्होंने बताया कि देशभर में बेघर लोगों को घर देने के लिए चार करोड़ से अधिक मकान बनाए गए हैं, जिनमें से एक करोड़ से ज्यादा घर शहरी गरीबों को दिए गए हैं. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि केरल इसका एक बड़ा लाभार्थी रहा है, जहां राज्य के लगभग 25 लाख शहरी निवासियों को सुरक्षित आवास मिला है.

मध्य वर्ग और गरीबों के दैनिक जीवन से जुड़े मुद्दों पर बात करते हुए, मोदी ने 'पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' से मिलने वाली राहत और 'आयुष्मान भारत' द्वारा दी जाने वाली स्वास्थ्य सुरक्षा का ज़िक्र किया, जिसके तहत सालाना 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलता है. उन्होंने हाल ही में हुए इनकम टैक्स सुधारों पर भी जोर दिया, विशेष रूप से 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर मिलने वाली छूट को उन्होंने केरल के वेतनभोगी मध्यम वर्ग के लिए एक बड़ी राहत बताया.

PM Modi in Kerala
पीएम मोदी का स्वागत करते लोग. (ETV Bharat)

नवाचार और बुनियादी ढांचे पर ध्यान

राज्य की अर्थव्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में, केंद्र सरकार ने तिरुवनंतपुरम को एक प्रमुख 'स्टार्टअप हब' में बदलने की योजनाओं की घोषणा की. प्रधानमंत्री ने 'सीएसआईआर-एनआईआईएसटी (CSIR-NIIST) नवाचार, प्रौद्योगिकी और उद्यमिता हब' की आधारशिला रखी. उम्मीद है कि यह परियोजना इस क्षेत्र की वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति को तेज करेगी.

राज्य की कनेक्टिविटी को बढ़ावा देते हुए, पीएम मोदी ने पुथरीकंडम मैदान में आयोजित एक समारोह में तीन 'अमृत भारत एक्सप्रेस' ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. उन्होंने दोहराया कि 'विकसित भारत' की यात्रा में शहरों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है. इस बात पर जोर दिया कि केंद्र सरकार पिछले 11 वर्षों से शहरी बुनियादी ढांचे में भारी निवेश कर रही है.

PM Modi in Kerala
पीएम मोदी का काफिला. (ETV Bharat)

पीएम मोदी का रोड शो

प्रधानमंत्री ने एक रोड शो भी किया. हवाई अड्डे पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा स्वागत किए जाने के बाद, मोदी ओवरब्रिज रोड से कार्यक्रम स्थल तक (300 मीटर) एक खुले वाहन में आगे बढ़े. इस दौरान सड़कों के किनारे बैरिकेड्स के पीछे हजारों भाजपा कार्यकर्ता और आम लोग जमा थे, जिन्होंने उन पर फूल बरसाए और नारे लगाए.

विपक्षी दलों पर साधा निशाना

कार्यक्रम से पहले, प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया के माध्यम से हाल के नगर निगम (कॉरपोरेशन) चुनावों में भाजपा के ऐतिहासिक प्रदर्शन की सराहना की और कहा कि तिरुवनंतपुरम ने "इतिहास रचा है." उन्होंने राज्य के सत्ताधारी और विपक्षी गुटों पर निशाना साधते हुए टिप्पणी की कि केरल अब LDF-UDF के "फिक्स्ड मैच" से मुक्त होने के लिए उत्सुक है.

PM Modi in Kerala
पीएम मोदी की सभा में पहुंची भीड़. (ETV Bharat)

सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान पूरे शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे. हवाई अड्डे से लेकर कझाकुट्टम तक के प्रमुख क्षेत्रों में यातायात प्रतिबंध और ड्रोन उड़ाने पर रोक लागू रही. जनसभा को संबोधित करते हुए, जिसमें केंद्रीय मंत्री और तिरुवनंतपुरम के मेयर वी.वी. राजेश (जिन्हें मोदी ने अपना पुराना दोस्त बताया) भी शामिल थे, प्रधानमंत्री ने केरल के विकास की यात्रा में केंद्र की निरंतर भागीदारी का आश्वासन देते हुए अपनी बात समाप्त की.

इसे भी पढ़ेंः

TAGGED:

PM MODI KERALA DEVELOPMENT
AMRIT BHARAT EXPRESS IN KERALA
पीएम मोदी का केरल दौरा
केरल में अमृत भारत एक्सप्रेस
PM MODI IN KERALA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.