सेवा तीर्थ से पीएम मोदी के 4 बड़े फैसले, महिलाओं-किसानों और युवाओं को होगा सीधा फायदा
प्रधानमंत्री ने आज अपने नए कार्यालय 'सेवा तीर्थ' का उद्घाटन किया, कार्यभार संभालते ही महिलाओं, किसानों और युवाओं के लिए बड़े फैसलों पर हस्ताक्षर किए.
Published : February 13, 2026 at 5:29 PM IST
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने नए अत्याधुनिक कार्यालय 'सेवा तीर्थ' का विधिवत उद्घाटन किया और कार्यभार संभालते ही देश के विकास को नई गति देने वाले चार बड़े नीतिगत निर्णयों पर हस्ताक्षर किए. इन फैसलों का सीधा लाभ देश की आधी आबादी, अन्नदाताओं और भविष्य के कर्णधार युवाओं को मिलेगा.
1. नारी शक्ति को नया आयाम: 6 करोड़ लखपति दीदी का लक्ष्य
महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ी छलांग लगाते हुए प्रधानमंत्री ने 'लखपति दीदी' योजना के लक्ष्य को दोगुना कर दिया है. सरकार ने पहले ही 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का गौरव हासिल कर लिया है. अब इसे बढ़ाकर 6 करोड़ कर दिया गया है. मार्च 2029 तक पूरा होने वाले इस लक्ष्य के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों (SHG) को वित्तीय सहायता और कौशल प्रशिक्षण देकर उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जाएगा.
2. किसानों की समृद्धि: कृषि फंड अब 2 लाख करोड़
किसानों की आय दोगुनी करने और खेती को आधुनिक बनाने के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (AIF) को 1 लाख करोड़ से बढ़ाकर 2 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है. यह निवेश गांवों में कोल्ड स्टोरेज, अत्याधुनिक गोदामों और प्रसंस्करण इकाइयों के निर्माण में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा. इससे फसलों की बर्बादी कम होगी और किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम मिल सकेगा.
3. सड़क हादसों में जीवन सुरक्षा: PM RAHAT योजना
स्वास्थ्य और सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री ने 'PM RAHAT' (प्रधानमंत्री रिलीफ एंड असिस्टेंस इन हाई-रिस्क एक्सीडेंट ट्रॉमा) योजना को मंजूरी दी है. इस योजना के तहत सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों को अस्पताल में 1.5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मिलेगा. यह 'गोल्डन ऑवर' (दुर्घटना के तुरंत बाद का समय) में लोगों की जान बचाने के लिए एक संजीवनी साबित होगी.
4. स्टार्टअप और युवाओं के लिए FoF 2.0
युवा उद्यमियों और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स (FoF) 2.0 को मंजूरी दी गई है. 10,000 करोड़ रुपये के इस नए फंड का उपयोग विशेष रूप से डीप टेक, उभरते स्टार्टअप्स और उन्नत विनिर्माण क्षेत्रों में किया जाएगा. इससे न केवल स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि भारत वैश्विक स्तर पर स्टार्टअप हब के रूप में अपनी स्थिति और मजबूत करेगा.
क्या है 'सेवा तीर्थ'?
नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर स्थित 'सेवा तीर्थ' प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO), कैबिनेट सचिवालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (NSCS) को एक साथ लाया गया है ताकि सरकारी कामकाज में तेजी और बेहतर समन्वय सुनिश्चित किया जा सके.
