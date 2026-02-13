ETV Bharat / bharat

सेवा तीर्थ से पीएम मोदी के 4 बड़े फैसले, महिलाओं-किसानों और युवाओं को होगा सीधा फायदा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( Ians )

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने नए अत्याधुनिक कार्यालय 'सेवा तीर्थ' का विधिवत उद्घाटन किया और कार्यभार संभालते ही देश के विकास को नई गति देने वाले चार बड़े नीतिगत निर्णयों पर हस्ताक्षर किए. इन फैसलों का सीधा लाभ देश की आधी आबादी, अन्नदाताओं और भविष्य के कर्णधार युवाओं को मिलेगा. 1. नारी शक्ति को नया आयाम: 6 करोड़ लखपति दीदी का लक्ष्य

महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ी छलांग लगाते हुए प्रधानमंत्री ने 'लखपति दीदी' योजना के लक्ष्य को दोगुना कर दिया है. सरकार ने पहले ही 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का गौरव हासिल कर लिया है. अब इसे बढ़ाकर 6 करोड़ कर दिया गया है. मार्च 2029 तक पूरा होने वाले इस लक्ष्य के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों (SHG) को वित्तीय सहायता और कौशल प्रशिक्षण देकर उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जाएगा. 2. किसानों की समृद्धि: कृषि फंड अब 2 लाख करोड़

किसानों की आय दोगुनी करने और खेती को आधुनिक बनाने के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (AIF) को 1 लाख करोड़ से बढ़ाकर 2 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है. यह निवेश गांवों में कोल्ड स्टोरेज, अत्याधुनिक गोदामों और प्रसंस्करण इकाइयों के निर्माण में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा. इससे फसलों की बर्बादी कम होगी और किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम मिल सकेगा.