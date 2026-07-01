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मोदी कैबिनेट में बड़े फेरबदल की तैयारी? कौन से नए चेहरों को मिलेगी जगह...किसका पत्ता होगा साफ

मोदी कैबिनेट की बैठक (फाइल फोटो) ( ANI )

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार में कैबिनेट फेरबदल की चर्चा तेज हो गई है. सूत्रों के अनुसार, यह फेरबदल मानसून सत्र जो जुलाई के तीसरे सप्ताह में शुरू होने की संभावना है, उससे पहले हो सकता है. सरकार की नजर में यह बदलाव न सिर्फ प्रशासनिक जरूरत है, बल्कि विकसित भारत के लक्ष्यों को तेज गति देने का रणनीतिक कदम भी है. सूत्रों की माने तो इसी फेरबदल से पहले पीएम मोदी ने मंगलवार को सभी मंत्रालयों के सचिवों से मुलाकात की थी. मोदी कैबिनेट में बड़े फेरबदल की संभावना, ईटीवी भारत की रिपोर्ट (ETV Bharat) सूत्रों की माने तो सरकार का मानना है कि, बीजेपी के नए संगठनात्मक ढांचे (नितिन नबीन की टीम) के साथ कैबिनेट को पूरी तरह समन्वित करना जरूरी है. कुछ मंत्रियों को पार्टी संगठन में भेजकर और नए चेहरों को सरकार में लाकर दोनों को मजबूत किया जाएगा. सरकार के सूत्रों का कहना है कि, यह फेरबदल कोई साधारण बदलाव नहीं, बल्कि शासन को और अधिक प्रभावी, समावेशी और परिणामोन्मुखी बनाने की दिशा में एक सोचा-समझा कदम होगा. पार्टी सूत्रों कि माने तो, होनेवाले संभावित फेरबदलब को परफॉर्मेंस रिव्यू का हिस्सा भी माना जा रहा है. दो साल पूरे होने के बाद सरकार अपनी कार्यशैली को और बेहतर बनाने के लिए यह कदम उठा रही है. सरकार के सूत्रों के मुताबिक, फेरबदल यदि होता है तो उसकी मुख्य वजह कुछ इस तरह है, जिनमें कुछ मंत्रालयों में काम की गति बढ़ाने की जरूरत है. जहां विवाद (जैसे शिक्षा क्षेत्र में पेपर लीक) या सुधार की मांग है, वहां ताजा और गतिशील नेतृत्व लाना जरूरी है.