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बेंगलुरु में PM के रूट पर विस्फोटक मिले: जांच के लिए 6 स्पेशल टीमें बनाई गईं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को कनकपुरा रोड स्थित 'आर्ट ऑफ लिविंग' आश्रम के एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बेंगलुरु पहुंचे थे.

PM Modis Bengaluru Visit
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. (File) (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 11, 2026 at 9:58 PM IST

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बेंगलुरुः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेंगलुरु दौरे के दौरान रास्ते में जिलेटिन की छड़ें मिलने के मामले की जांच के लिए छह विशेष टीमें बनाई गई हैं. पुलिस ने बताया कि घटनास्थल के आसपास के CCTV कैमरों की जांच करने के साथ-साथ, वे बेंगलुरु साउथ और रामनगर की खदानों में इस्तेमाल होने वाली जिलेटिन की छड़ों के बारे में भी जानकारी जुटा रहे हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को कनकपुरा रोड स्थित 'आर्ट ऑफ लिविंग' आश्रम के एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बेंगलुरु पहुंचे थे. उनके आने से दो घंटे पहले, सुबह करीब 9 बजे बेंगलुरु दक्षिण तालुका के वडेरहल्ली गेट के पास एक संदिग्ध बॉक्स मिला. सुरक्षा में तैनात एक कांस्टेबल ने सड़क किनारे इस बॉक्स को पड़ा हुआ देखा था.

खबर मिलते ही बम निरोधक दस्ता तुरंत मौके पर पहुंचा और जांच के दौरान उन्हें दो जिलेटिन की छड़ें, चार चंदन की लकड़ियां, एक माचिस और दो बैटरियां मिलीं. पुलिस ने तुरंत विस्फोटक जब्त कर लिए और पूरे रास्ते की फिर से गहन जांच की, जिसके बाद प्रधानमंत्री को यात्रा की अनुमति दी गई. हालांकि प्रोटोकॉल के अनुसार उनके आने से एक दिन पहले ही रास्ते की जांच कर ली गई थी, लेकिन सुबह इस बॉक्स का मिलना चिंता का विषय बन गया.

धमकी भरा कॉल करने वाले से पूछताछ: पुलिस ने रविवार सुबह धमकी भरा फोन करने वाले आरोपी लोहित से कड़ी पूछताछ की है. जिलेटिन मिलने से कुछ घंटे पहले धमकी देने वाले लोहित को कोरमंगला पुलिस ने हिरासत में लिया और रविवार देर रात तक उससे सघन पूछताछ की.

प्रारंभिक जांच में पाया गया कि आरोपी मानसिक रूप से अस्थिर है और इसकी संभावना कम है कि वह उस जगह गया होगा जहां जिलेटिन मिला था. तो फिर, विस्फोटक किसने रखे? पुलिस ने कहा कि वे इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या लोहित और उन लोगों के बीच कोई संबंध है.

रविवार सुबह पुलिस स्टेशन में बम की धमकी भरा एक कॉल आया था. उस कॉल के बाद उसने अपना मोबाइल फोन बंद कर दिया. हमने लोकेशन के आधार पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. उसने कहा था कि उसने बम रखा है, हालांकि कोई विस्फोटक नहीं मिला. आरोपी पहले भी कई बार ऐसे फर्जी कॉल कर चुका है. पता चला है कि यह भी एक फर्जी धमकी भरा कॉल था. दक्षिण पूर्वी डिवीजन और CCB पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है. हमने डॉक्टर से उसकी मानसिक स्थिति के बारे में जानकारी मांगी है - सीमांत कुमार सिंह, बेंगलुरु शहर पुलिस आयुक्त

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