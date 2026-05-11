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बेंगलुरु में PM के रूट पर विस्फोटक मिले: जांच के लिए 6 स्पेशल टीमें बनाई गईं

बेंगलुरुः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेंगलुरु दौरे के दौरान रास्ते में जिलेटिन की छड़ें मिलने के मामले की जांच के लिए छह विशेष टीमें बनाई गई हैं. पुलिस ने बताया कि घटनास्थल के आसपास के CCTV कैमरों की जांच करने के साथ-साथ, वे बेंगलुरु साउथ और रामनगर की खदानों में इस्तेमाल होने वाली जिलेटिन की छड़ों के बारे में भी जानकारी जुटा रहे हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को कनकपुरा रोड स्थित 'आर्ट ऑफ लिविंग' आश्रम के एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बेंगलुरु पहुंचे थे. उनके आने से दो घंटे पहले, सुबह करीब 9 बजे बेंगलुरु दक्षिण तालुका के वडेरहल्ली गेट के पास एक संदिग्ध बॉक्स मिला. सुरक्षा में तैनात एक कांस्टेबल ने सड़क किनारे इस बॉक्स को पड़ा हुआ देखा था.

खबर मिलते ही बम निरोधक दस्ता तुरंत मौके पर पहुंचा और जांच के दौरान उन्हें दो जिलेटिन की छड़ें, चार चंदन की लकड़ियां, एक माचिस और दो बैटरियां मिलीं. पुलिस ने तुरंत विस्फोटक जब्त कर लिए और पूरे रास्ते की फिर से गहन जांच की, जिसके बाद प्रधानमंत्री को यात्रा की अनुमति दी गई. हालांकि प्रोटोकॉल के अनुसार उनके आने से एक दिन पहले ही रास्ते की जांच कर ली गई थी, लेकिन सुबह इस बॉक्स का मिलना चिंता का विषय बन गया.