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सेवा के 25 साल: गुजरात मॉडल से 2047 तक विकसित भारत का सपना, सीआर पाटिल ने बताया क्या है पीएम मोदी का संकल्प

नई दिल्ली में 'विकसित भारत संकल्प सभा' ​​कार्यक्रम में पीएम मोदी को धन्यवाद देता एक व्यक्ति और केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल की तस्वीर ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 अक्टूबर 2026 को संवैधानिक पद पर 25 साल का सफर पूरा कर लिया है. उन्होंने 7 अक्टूबर 2001 को पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी. यहीं से उनके सत्ता के सफर की शुरुआत हुई थी. 2014 से वे देश के प्रधानमंत्री हैं. इस दौरान वे लगातार चुने हुए जनप्रतिनिधि रहे और किसी भी चुनाव में नहीं हारे.

2047 के विकसित भारत के लक्ष्य में 25 साल की भूमिका केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल का कहना है कि यह दुर्भाग्य की बात है कि आजादी के बाद जो बुनियादी काम हो जाने चाहिए थे, वे पिछली सरकारों ने नहीं किए. लोगों को स्वच्छ जल उपलब्ध कराना और घर-घर शौचालय बनाना, इन मूल जरूरतों पर पहले किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया.

पाटिल ने कहा कि प्रधानमंत्री बहुत गरीब घर से आते हैं, गुजरात में उन्होंने बड़ी योजनाएं बनाईं और उन्हें लागू किया. रेलवे, रिवर लिंकिंग समेत कई क्षेत्रों में उन्होंने बदलाव लाया. अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और कल्याणकारी योजनाओं की बात करें तो एक हफ्ता लग जाए. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि योजनाएं पहले भी सरकारें बनाती थीं लेकिन उन्हें समय पर लागू करना प्रधानमंत्री मोदी ने देश को सिखाया.

गुजरात के नवसारी से लोकसभा सांसद और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे भरोसेमंद और करीबी नेताओं में गिने जाते हैं. इस मौके पर ईटीवी भारत के साथ बातचीत में पीएम मोदी की इस उपलब्धि पर विशेष बातचीत की. पाटिल ने मोदी के 25 साल के सरकारी पद के सफर को सेवा और शासन का मिला-जुला रूप बताया. पाटिल ने कहा, "सेवा के जरिए सत्ता तक पहुंचना और सत्ता में रहते हुए भी सेवा करते रहना बड़ी बात है."

भाजपा ने इस मौके पर ‘सेवा संकल्प अभियान’ सहित देशभर में जनसेवा से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भी इस 25 वर्षीय यात्रा पर बधाई प्रस्ताव पारित किया है. केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल उन नेताओं में हैं जिन्होंने मोदी के साथ गुजरात में काम किया और केंद्र में भी उनके साथ हैं. नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री के रूप में सेवा के 25 साल पूरे होने पर ईटीवी भारत की वरिष्ठ संवाददाता अनामिका रत्ना ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल से खास बातचीत की.

2047 के विकसित भारत बनाने से जुड़े सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री पाटिल ने कहा कि विकसित भारत जैसी योजना बनानी पड़ी, यही दुख की बात है. उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने इस दिशा में कुछ नहीं किया. इसलिए मौजूदा सरकार को 20 साल का रोडमैप बनाना पड़ा। अब लोगों को भरोसा हो गया है कि यदि मोदी कह रहे हैं तो विकसित भारत जरूर बनेगा. उन्होंने कहा कि 25 वर्षों का काम उसी लक्ष्य की नींव के रूप में देखा जा रहा है.

मोदी से निजी तौर पर क्या सीखा

पाटिल ने कहा कि उनकी (पीएम मोदी) कोई ऐसी निजी बात नहीं है, क्योंकि वे पारदर्शी जीवन जीते हैं. योजना में परफेक्शन, काम समय पर पूरा करना, सोच बड़ी रखना और काम में पारदर्शिता, ये बातें उन्होंने उनसे सीखी हैं.

गुजरात मॉडल को देश में लागू करने की बात

जब पीएम मोदी दिल्ली आए तब कहा गया था कि देश में गुजरात मॉडल लागू होगा. पाटिल ने कहा कि जन धन योजना में पहले लोगों को बैंक से पैसा नहीं मिलता था. शून्य बैलेंस खाते से काम कैसे चलेगा, यह संदेह था. बाद में जब सीधे खातों में पैसे आने लगे तब भरोसा बना.

उन्होंने कहा कि इसी तरह करीब 12 करोड़ शौचालय बने, घर-घर पानी पहुंचाया गया और नदियों को जोड़ने का काम आगे बढ़ा. उन्होंने कहा कि गुजरात में जब प्रधानमंत्री किसी योजना की शुरुआत करते थे, तब यह भी तय कर देते थे कि उसकी पूर्णाहुति कब होगी. यही तरीका उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद देश स्तर पर लागू किया. योजनाओं का क्रियान्वयन शुरू हुआ, जबकि पहले अक्सर घोषणा होती थी और क्रियान्वयन पर ध्यान कम दिया जाता था.

25 साल के सफर में क्या बदलाव देखा

सीआर पाटिल, जो गुजरात से लेकर केंद्र तक मोदी के साथ रहे, ने कहा कि जितनी उनकी जिम्मेदारी और नवाचार बढ़ा, वे उतने ही नम्र होते गए. सेवा के काम और बढ़ते गए. युवा, महिला और बुजुर्ग, हर उम्र के लोगों के लिए योजनाएं बनीं और सेवा कार्य विस्तार पाते गए.

विपक्ष के 'लोकतंत्र के लिए खतरा' वाले आरोप पर

विपक्ष के इस दावे पर कि ये 25 साल लोकतंत्र के लिए खतरा रहे, पाटिल ने पलटवार किया. उन्होंने कहा कि विपक्ष अभी जमीन तलाश रहा है. ममता बनर्जी हार गईं, शिवसेना अपनी जमीन ढूंढ रही है. इसलिए उनके साथी बिखर रहे हैं. उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जब डर होता है तो सब एक साथ हो जाते हैं और आंदोलन करते हैं. वे डर से आंदोलन करते हैं. भाजपा जब आंदोलन करती थी तब कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ करती थी. उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उनके साथी विपक्ष में रहकर अपने द्वारा किए भ्रष्टाचार से बचने और दबाव बनाने के लिए आंदोलन करते हैं.

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