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देवभूमि से बंगाल तक पहुंचेगी पीएम मोदी के दौरे की गूंज, डाट काली मंदिर से देंगे चुनावी रण का 'शक्ति' संदेश

कहा जाता है कि इस मंदिर के रास्ते से गुजरने वाले यात्री, खासकर पुराने समय में अपनी यात्रा शुरू करने से पहले यहां माथा टेकते थे. यह परंपरा आज भी जारी है. यही वजह है कि यह मंदिर केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है.

मां डाट काली मंदिर की आस्था, इतिहास और रहस्य: देहरादून के इस शक्तिपीठ का धार्मिक महत्व बेहद खास माना जाता है. मां डाट काली को मां दुर्गा का ही एक रूप माना जाता है और यहां स्थापित शक्ति की मान्यता दूर-दूर तक फैली हुई है. मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यहां निरंतर जलने वाली अखंड ज्योति है. स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यह लौ वर्षों से लगातार जल रही है और इसे कभी बुझने नहीं दिया गया. श्रद्धालु इसे मां की शक्ति और आशीर्वाद का प्रतीक मानते हैं.

देहरादून दौरे में होगा विकास और आस्था का संगम: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इस दौरे में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे. इनमें सबसे अहम है दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का शुभारंभ, जो न केवल उत्तराखंड बल्कि पूरे उत्तर भारत के लिए कनेक्टिविटी का नया अध्याय खोलने वाला है. लेकिन इस दौरे की सबसे खास कड़ी है उनका मां डाट काली मंदिर में दर्शन करना. यह मंदिर देहरादून और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है और लंबे समय से श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र रहा है.

देहरादून के डाट काली मंदिर से पश्चिम बंगाल तक जाएगा संदेश: देवभूमि उत्तराखंड से निकलने वाला यह संदेश सीधे तौर पर मां दुर्गा की उपासना की भूमि पश्चिम बंगाल तक पहुंचता दिखाई दे रहा है. यही वजह है कि भाजपा इस पूरे कार्यक्रम को केवल स्थानीय नहीं, बल्कि राष्ट्रीय और खासकर पूर्वी भारत की राजनीति से जोड़कर देख रही है.

14 अप्रैल को डाट काली मंदिर में पूजा करेंगे पीएम मोदी: 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देहरादून दौरा केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि बहुस्तरीय राजनीतिक, धार्मिक और प्रतीकात्मक संदेशों से भरा हुआ माना जा रहा है. एक ओर जहां यह दौरा उत्तराखंड में विकास परियोजनाओं के उद्घाटन के रूप में देखा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर इसके गहरे राजनीतिक मायने पश्चिम बंगाल तक जुड़े हुए हैं, जहां इस समय विधानसभा चुनाव प्रचार अपने चरम पर है.

देहरादून: देवभूमि उत्तराखंड से एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीति को दिशा देने वाला संदेश निकलने जा रहा है. 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देहरादून दौरा केवल विकास परियोजनाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका असर सीधे पश्चिम बंगाल के चुनावी रण तक महसूस किया जाएगा. ऐसा पीएम मोदी का चुनावी रण पर "शक्ति" संदेश से मुमकिन होगा, जिसे मां डाटकाली के मंदिर से दिया जाएगा. ईटीवी भारत की खास रिपोर्ट.

पीएम मोदी का मंदिर पहुंचना होगा प्रतीकात्मक संदेश: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मां डाट काली मंदिर में दर्शन करना केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे एक बड़े राजनीतिक संदेश के रूप में भी देखा जा रहा है. दरअसल पश्चिम बंगाल को मां दुर्गा की उपासना की भूमि माना जाता है, जहां दुर्गा पूजा केवल एक त्योहार नहीं बल्कि सांस्कृतिक पहचान है. ऐसे में देवभूमि उत्तराखंड के इस शक्तिपीठ से प्रधानमंत्री का संदेश सीधे बंगाल की जनता तक पहुंचाने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है.

बंगाल चुनाव और ‘शक्ति’ का कनेक्शन: इस समय पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का प्रचार अपने चरम पर है. भाजपा इस राज्य में सत्ता हासिल करने के लिए पूरी ताकत झोंक चुकी है. राज्य की मौजूदा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस लंबे समय से सत्ता में है. भाजपा के लिए यह चुनाव केवल एक राज्य का चुनाव नहीं, बल्कि राजनीतिक विस्तार की सबसे बड़ी परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है. ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा और खासकर मां डाट काली मंदिर में उनकी उपस्थिति, बंगाल के मतदाताओं को एक सांस्कृतिक और धार्मिक जुड़ाव का संदेश देने की कोशिश मानी जा रही है.

देवभूमि से पहले भी दिए गए बड़े संदेश: यह पहला मौका नहीं होगा जब प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड की धरती से देश और दुनिया को कोई बड़ा संदेश देंगे. इससे पहले भी उन्होंने केदारनाथ और बदरीनाथ जैसे धामों से आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संदेशों को वैश्विक मंच तक पहुंचाया है. इस बार देहरादून के मां डाट काली मंदिर से दिया जाने वाला संदेश सीधे चुनावी राजनीति से जुड़ा हुआ माना जा रहा है, जो धार्मिक आस्था और राजनीतिक रणनीति का अनोखा संगम प्रस्तुत करता है.

तैयारियां पूरी, खास होगी पूजा-अर्चना: प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए मंदिर परिसर में विशेष तैयारियां की गई हैं. सुरक्षा व्यवस्था से लेकर पूजा-अर्चना तक हर पहलू पर विशेष ध्यान दिया गया है. मंदिर के महंत और पुजारियों के अनुसार प्रधानमंत्री के आगमन के दौरान विशेष पूजा-अर्चना की जाएगी. यह पल मंदिर के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में दर्ज होने जा रहा है. हालांकि प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल को देखते हुए बेहद कम समय के लिहाज से पूजा भी सूक्ष्म होगी और मां डाटकाली से नए एक्सप्रेस वे के बेहतर भविष्य को लेकर अरदास की जाएगी.

राजनीतिक समीकरण, भाजपा की बड़ी रणनीति: भाजपा इस समय पश्चिम बंगाल में हर संभव रणनीति अपना रही है. धार्मिक, सांस्कृतिक और विकासात्मक हर स्तर पर पार्टी अपनी मौजूदगी मजबूत करने की कोशिश में है. प्रधानमंत्री का यह दौरा उसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें एक ओर विकास परियोजनाओं का उद्घाटन है, तो दूसरी ओर धार्मिक स्थलों के माध्यम से सांस्कृतिक जुड़ाव स्थापित करने की कोशिश है.

14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती है: 14 अप्रैल का दिन भी अपने आप में महत्वपूर्ण है. यह दिन डॉ भीमराव अंबेडकर की जयंती के रूप में मनाया जाता है, जो सामाजिक न्याय और समानता के प्रतीक हैं. ऐसे में इस दिन प्रधानमंत्री का उत्तराखंड दौरा और मां डाट काली मंदिर में दर्शन, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक तीनों स्तरों पर संदेश देने वाला साबित हो सकता है.

मुख्य सचिव और डीजीपी ने किया डाट काली मंदिर का दौरा: प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन और पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ भी डाट काली मंदिर मंदिर पहुंचे और उन्होंने यहां सुरक्षा व्यवस्था के साथ तय कार्यक्रम की जानकारी ली.

कांग्रेस को पीएम की पूजा में नजर आ रही राजनीति: उधर उत्तराखंड में कांग्रेस पहले ही प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर राजनीतिक रूप से विरोध कर रही है. डाट काली मंदिर में पहुंचने पर पश्चिम बंगाल में राजनीतिक संदेश दिए जाने की आशंकाओं के बीच पार्टी के नेता कहते हैं कि भाजपा के लिए धर्म हमेशा ही राजनीति का विषय रहा है. इससे पहले भी प्रधानमंत्री उत्तराखंड में तमाम धार्मिक स्थलों पर पहुंचकर राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए हैं. इस बार भी देहरादून के शक्तिपीठ आकर पश्चिम बंगाल में संदेश देने की उनकी कोशिश सामान्य बात है. हालांकि जनता आप समझ चुकी है और इस तरह की संदेश का कोई असर पश्चिम बंगाल पर नहीं पड़ने वाला है.

बीजेपी ने तैयारियों में नहीं छोड़ी कसर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 14 अप्रैल का देहरादून दौरा केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक बहुआयामी रणनीतिक कदम है. इसमें विकास, धर्म, संस्कृति और राजनीति सभी के तत्व शामिल हैं. देवभूमि उत्तराखंड के मां डाट काली मंदिर से निकलने वाला यह संदेश पश्चिम बंगाल तक पहुंचेगा या नहीं, यह तो चुनाव परिणाम ही बताएंगे, लेकिन इतना तय है कि भाजपा इस मौके को पूरी तरह से भुनाने की कोशिश में है.

इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि भारतीय राजनीति में आस्था और रणनीति का मेल कितना प्रभावशाली हो सकता है और कैसे एक मंदिर से उठी ‘शक्ति’ की गूंज सैकड़ों किलोमीटर दूर चुनावी रण में भी सुनाई दे सकती है.

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