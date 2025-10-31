ETV Bharat / bharat

सत्य साईं हॉस्पिटल के लाभार्थियों से पीएम मोदी करेंगे दिल की बात, लोगों ने कहा इस तरह के और अस्पताल की जरूरत

पीएम नरेंद्र मोदी 1 नवंबर 2025 को सत्य साईं हॉस्पिटल में इलाज करा चुके लोगों से दिल की बात करेंगे.

Raipur ready for PM Modi Dil Ki Baat
पीएम मोदी के दिल की बात के लिए रायपुर तैयार (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 31, 2025 at 6:02 PM IST

भूपेंद्र दुबे की रिपोर्ट

रायपुर: छत्तीसगढ़ 1 नवंबर को नया कीर्तिमान करने जा रहा है. जब छत्तीसगढ़ के सत्य साईं संजीवनी हॉस्पिटल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल की बात करेंगे. पीएम दिल की बात उन लोगों के साथ करेंगे जो कभी दिल की बीमारी से ग्रसित थे. अभी उनमें से कई लोग रायपुर में है और छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे बात करेंगे.

जानिए किन लोगों से पीएम मोदी करेंगे बात?: जो बच्चे और उनके परिजन पीएम नरेंद्र मोदी से बात करने के लिए आए हैं वो दिल की जटिल बीमारियों से ग्रसित थे. जिसे इस अस्पताल में ठीक किया गया है. अस्पताल ने निशुल्क इन सभी लोगों का इलाज किया है. ईटीवी भारत ने इन सभी लोगों का हाल जाना और कई ऐसे परिवार हैं जिन लोगों ने इस अस्पताल के साथ हुए इलाज का अपना अनुभव बताया. इन लोगों ने कहा कि वे पीएम नरेंद्र मोदी से स्वास्थ्य व्यवस्था में होने वाले सुधार और उम्मीद को लेकर भी चर्चा करेंगे.

सत्य साईं अस्पताल से ग्राउंड रिपोर्ट (ETV BHARAT)

अस्पताल के लाभार्थियों और मरीजों ने क्या कहा ?: ओडिशा से आए एक परिजन ने अपने अनुभव साझा किए. उन्होंने ईटीवी भारत को बताया कि मेरे बच्चे का ऑपरेशन साल 2016 में हुआ था. हम लोग बैंगलोर भी गए थे लेकिन वहां से हम लोगों को किसी तरह की राहत नहीं मिली. उसके बाद हम लोगों को इस अस्पताल की जानकारी मिली. हम लोग यहां पहुंचे. यहां पर हमारे बच्चे का निशुल्क ऑपरेशन हुआ और अब हमारा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है.

Patients at Sathya Sai Hospital
सत्य साईं हॉस्पिटल में मरीजों से पीएम करेंगे बात (ETV BHARAT)

प्रयागराज यूपी से आए एक परिजन ने बताया कि हमने अपने बच्चों को इलाहाबाद में दिखाया था. उसके बाद हमें कहा गया कि रायपुर के सत्य साईं अस्पताल जाइए. यहां आने और दिखाने के बाद हमें तीन बार आना पड़ा. उसके बाद उसका इलाज हुआ. डॉक्टर ने बताया था कि हमारे बच्चे के दिल में छेद है. इन्हें खांसी आती थी. अब इनका ऑपरेशन हो गया और ये बिल्कुल ठीक है. इस बारे में जब बच्ची से यह बात पूछा गया कि क्या आप बीमार थे तो उसने कहा कि अब मैं ठीक हूं. परिजनों ने बताया कि 2 महीना पहले ही इनका ऑपरेशन हुआ है.

Patients and their relatives who came from UP
यूपी से आए मरीज और उनके परिजन (ETV BHARAT)

लोगों ने बताए अपने अनुभव: झारखंड के चक्रधरपुर से आई एक परिजन ने बताया कि मेरा बेटा 2 साल का हो गया था. तब उसका ऑपरेशन हुआ है. लेकिन 2 साल का हो जाने के बाद उसका व्यवहार छह महीने के बच्चे जैसा था. जब उसे यह पूछा गया कि क्या मोदी जी आपसे बात करने वाले हैं आपको जानकारी है तो उन्होंने बताया कि हम अपने बच्चों को दिखाने आए हैं और हमारे हस्बैंड इस अस्पताल की सेवा में है. उन्होने कहा कि अब मेरे बच्चे को कोई बीमारी नहीं है वह बिल्कुल ठीक है.

Family members along with patients reached Sathya Sai Hospital
मरीजों के साथ परिजन पहुंचे सत्य साईं अस्पताल (ETV BHARAT)

उन्नाव उत्तर प्रदेश से आए एक परिजन ने बताया कि जब यह पैदा हुई थी तो इसके हृदय में शुरू से ही दिक्कत थी.हमने लखनऊ में दिखाया था फिर उन लोगों ने बताया कि आप छत्तीसगढ़ ले जाकर के दिखाइए. हम लोग जहां दिखा रहे थे वहां पर उसका कास्ट बहुत ज्यादा था. हम लोग यहां आए और यहां पर बच्ची को दिखाया रिपोर्ट दिखाने के बाद उन लोगों ने बच्ची को 1 साल की दवा दी और उसके बाद बच्ची का ऑपरेशन किया गया.

ऑपरेशन में किसी भी तरह का हमारा एक रुपया भी खर्च नहीं हुआ. जब उनसे पूछा गया कि क्या आपको पता है कि मोदी जी आपसे बात करने वाले हैं तो उन्होंने कहा कि हां मोदी जी से बात करने वाले हैं.

मोदी जी से होने वाली बात को लेकर हम लोग बहुत एक्साइटेड है. हम मोदी जी से बात करेंगे और मांग भी रखेंगे कि इस तरह के और अस्पताल होने चाहिए- मीरज के परिजन

PM Modi Dil Ki Baat
मरीजों से पीएम करेंगे दिल की बात (ETV BHARAT)

वहीं एक दूसरे परिजन ने बताया कि मेरे बच्चे का ऑपरेशन 8 साल पहले हुआ था और बच्चा बिल्कुल ठीक है. वह दौड़ता है, खेलता है. लेकिन बचपन में हम लोगों ने यह आशा छोड़ दिया था कि वह जिंदा रहेगा. उसके बाद हम अपने बच्चे को यहां लेकर के आए. उसके बाद उसका ऑपरेशन हुआ और वह बिल्कुल ठीक है. किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है. उन्होने कहा कि मोदी जी से दिल की बात करेंगे. हम लोग भी मौका मिलने पर अपनी बात को रखेंगे.

पीएम मोदी से बात करने को लेकर खुशी: जिन परिजनों के बच्चों का ऑपरेशन हुआ है उन सभी लोगों ने कहा कि यह व्यवस्था बहुत जगह पर है लेकिन देश में और स्थान पर इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए. इन लोगों ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी से हम लोग यह मांग करेंगे कि वाराणसी और उत्तर प्रदेश के अन्य जगहों में भी इस तरह की व्यवस्था की जाए ताकि लोगों को इसका फायदा मिल सके.

