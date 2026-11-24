बीजेपी-शिरोमणि अकाली दल गठबंधन पर पीएम मोदी बोले- पंजाब का कल्याण सबसे ऊपर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मंगलवार को शिरोमणि अकाली दल (SAD) की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) में वापसी का स्वागत किया.
Published : November 24, 2026 at 3:45 PM IST
नई दिल्ली: पंजाब विधानसभा चुनाव 2026 से पहले भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल का गठबंधन हो गया है. आज मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने इस गठबंधन का ऐलान किया. अमित शाह ने कहा कि आज एनडीए का पुराना साथी फिर से वापस आ गया है. वहीं, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस संबंध में पोस्ट किया है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मंगलवार को शिरोमणि अकाली दल (SAD) की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) में वापसी का स्वागत किया. उन्होंने बीजेपी-शिअद (BJP-SAD) गठबंधन को एक स्वाभाविक साझेदारी बताते हुए कहा यह पंजाब और वहां के लोगों के कल्याण को प्राथमिकता देगा.
सोशल मीडिया 'एक्स' पर पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के खास मौके पर अकाली दल के एनडीए (NDA) में फिर से शामिल होने पर खुशी हुई. प्रधानमंत्री ने कहा कि पंजाब और पंजाबियों के कल्याण को सबसे ऊपर रखना! मुझे बहुत खुशी है कि शिरोमणि अकाली दल NDA परिवार में वापस आ गया है, और वह भी श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर. उन्होंने भाजपा-एसएडी (SAD) की साझेदारी को एक स्वाभाविक गठबंधन बताया और कहा कि यह जन-हितैषी शासन सुनिश्चित करने तथा पंजाब को प्रगति की नई ऊंचाइयों तक ले जाने की दिशा में काम करेगा.
उन्होंने कहा कि यह एक स्वाभाविक गठबंधन है, जो यह सुनिश्चित करेगा कि पंजाब को जन-हितैषी शासन मिले, जो राज्य को प्रगति की नई ऊंचाइयों तक ले जाए. गठबंधन के इतिहास को याद करते हुए, मोदी ने कहा कि इसे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल ने संवारा था. उन्होंने कहा कि अटल जी, आडवाणी जी और सरदार प्रकाश सिंह बादल जी द्वारा संवारा गया अकाली दल-भाजपा गठबंधन समय की कसौटी पर खरा उतरा है.
इस नई साझेदारी पर भरोसा जताते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि यह गठबंधन पंजाब के लोगों की पहली पसंद बनकर उभरेगा. उन्होंने आगे कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि हमारा गठबंधन पंजाब के लोगों की पहली पसंद बनेगा.
Putting Punjab and the welfare of Punjabis first! I am extremely delighted that the Shiromani Akali Dal returns to the NDA family and that too on the Parkash Purab of Sri Guru Nanak Dev Ji. Ours is a natural alliance that will ensure Punjab gets pro-people governance that takes the state to new heights of progress. Nurtured by Atal Ji, Advani Ji and Sardar Parkash Singh Badal Ji, the Akali Dal-BJP Alliance has stood the test of time. I am confident that our Alliance will emerge as the preferred choice of the people of Punjab. ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ! ਮੈਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਐੱਨਡੀਏ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਪਰਤਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ’ਤੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਅਟਲ ਜੀ, ਅਡਵਾਨੀ ਜੀ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਜਿਆ ਗਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੱਠਜੋੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੇਗਾ। @Akali_Dal_ @BJP4India— Narendra Modi (@narendramodi) November 24, 2026
इससे पहले आज गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने मंगलवार को राजधानी में मुलाकात की. इस बैठक का उद्देश्य 2027 के पंजाब विधानसभा चुनावों के लिए दोनों दलों के बीच गठबंधन और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) को मजबूत करने का औपचारिक संकेत देना था. बीजेपी मुख्यालय में, दोनों दलों के नेताओं ने औपचारिक रूप से सत्ताधारी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का मुकाबला करने का इरादा जाहिर किया.
प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि बीजेपी और अकाली दल दोनों ने पंजाब विधानसभा चुनाव एक साथ लड़ने का फैसला किया है, और अकाली दल आज से ही एनडीए में भी शामिल हो गया है. यह बहुत खुशी का मौका है कि गुरु पर्व के दिन, हमारे सबसे पुराने सहयोगियों में से एक, अकाली दल की एनडीए में वापसी हो रही है.
शाह ने आगे कहा कि जब हमने प्रधानमंत्री से NDA के विस्तार के बारे में बात की, तो उन्होंने सुखबीर बादल को फोन किया और कहा कि अब NDA पूरा हो गया है. अकाली दल और BJP का रिश्ता बहुत पुराना है, यह गठबंधन भाईचारे का प्रतीक है और हम साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे. हमने एक साथ कई चुनाव लड़े हैं और हमारा रिश्ता हमेशा कायम रहा है. BJP और अकाली दल अपना घोषणापत्र भी लेकर आएंगे. हमारा लक्ष्य नशा और भ्रष्टाचार को खत्म करना और पंजाब में राष्ट्रवादी ताकतों की वापसी कराना है. केजरीवाल की अगुवाई वाली AAP ने नशा खत्म करने का वादा किया था, कांग्रेस ने भी यही वादा किया था, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं कर पाया.
अमित शाह ने कहा कि हम वादा करते हैं कि दिसंबर 2029 तक हम राज्य से नशा पूरी तरह खत्म कर देंगे. हमने पंजाब के विकास के लिए एक रोडमैप तैयार किया है. AAP सरकार ने अपना कोई भी वादा पूरा नहीं किया है, और पंजाब की जनता ने तय कर लिया है कि वे उन लोगों को सत्ता से हटाएंगे जिन्होंने सिखों का अपमान किया है. मुझे पूरा भरोसा है कि पंजाब की जनता प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाले NDA को पूरा समर्थन देगी और नशा खत्म करने की हमारी कोशिशों का साथ देगी. हम NDA की जीत सुनिश्चित करेंगे और एक विकसित व प्रगतिशील पंजाब की ओर आगे बढ़ेंगे.
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