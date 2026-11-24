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बीजेपी-शिरोमणि अकाली दल गठबंधन पर पीएम मोदी बोले- पंजाब का कल्याण सबसे ऊपर

बीजेपी-शिरोमणि अकाली दल गठबंधन पर पीएम मोदी ( ANI )

नई दिल्ली: पंजाब विधानसभा चुनाव 2026 से पहले भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल का गठबंधन हो गया है. आज मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने इस गठबंधन का ऐलान किया. अमित शाह ने कहा कि आज एनडीए का पुराना साथी फिर से वापस आ गया है. वहीं, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस संबंध में पोस्ट किया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मंगलवार को शिरोमणि अकाली दल (SAD) की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) में वापसी का स्वागत किया. उन्होंने बीजेपी-शिअद (BJP-SAD) गठबंधन को एक स्वाभाविक साझेदारी बताते हुए कहा यह पंजाब और वहां के लोगों के कल्याण को प्राथमिकता देगा.

सोशल मीडिया 'एक्स' पर पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के खास मौके पर अकाली दल के एनडीए (NDA) में फिर से शामिल होने पर खुशी हुई. प्रधानमंत्री ने कहा कि पंजाब और पंजाबियों के कल्याण को सबसे ऊपर रखना! मुझे बहुत खुशी है कि शिरोमणि अकाली दल NDA परिवार में वापस आ गया है, और वह भी श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर. उन्होंने भाजपा-एसएडी (SAD) की साझेदारी को एक स्वाभाविक गठबंधन बताया और कहा कि यह जन-हितैषी शासन सुनिश्चित करने तथा पंजाब को प्रगति की नई ऊंचाइयों तक ले जाने की दिशा में काम करेगा. उन्होंने कहा कि यह एक स्वाभाविक गठबंधन है, जो यह सुनिश्चित करेगा कि पंजाब को जन-हितैषी शासन मिले, जो राज्य को प्रगति की नई ऊंचाइयों तक ले जाए. गठबंधन के इतिहास को याद करते हुए, मोदी ने कहा कि इसे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल ने संवारा था. उन्होंने कहा कि अटल जी, आडवाणी जी और सरदार प्रकाश सिंह बादल जी द्वारा संवारा गया अकाली दल-भाजपा गठबंधन समय की कसौटी पर खरा उतरा है. इस नई साझेदारी पर भरोसा जताते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि यह गठबंधन पंजाब के लोगों की पहली पसंद बनकर उभरेगा. उन्होंने आगे कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि हमारा गठबंधन पंजाब के लोगों की पहली पसंद बनेगा.