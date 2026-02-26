ETV Bharat / bharat

इजराइल दौरे पर पीएम मोदी ने पहनी उत्तराखंडी टोपी, जानिये इसकी खासियत

देहरादून: पीएम मोदी का उत्तराखंड के गहरा नाता है. जिसके कारण पीएम मोदी अक्सर उत्तराखंड का दौरा करते रहते हैं. पीएम मोदी के उत्तराखंड से जुड़ाव की ताजा तस्वीर इजराइल से सामने आई है. पीएम मोदी इजराइल दौरे में उत्तराखंड की पहाड़ी टोपी पहने नजर आये.

दरअसल, पीएम मोदी इजराइल के दो दिवसीय दौरे पर हैं. इजराइल दौरे के पहले दिन पीएम मोदी ने जराइली संसद नेसेट को संबोधित किया. इसके बाद पीएम मोदी ने इजराइल में प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी का दौरा किया. जहां पीएम मोदी ने इजराइली कंपनियों को भारत में निवेश का आमंत्रण दिया.

इजराइल दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी वर्ल्ड होलोकॉस्ट रिमेंबरेंस सेंटर पहुंचे थे. जहां पीएम मोदी ने होलोकॉस्ट के लाखों निर्दोष पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की. इस मार्मिक अवसर पर पीएम मोदी ने सैन्यभूमि उत्तराखंड की पारंपरिक टोपी पहनकर न केवल अपनी मातृभूमि के वीर सपूतों के प्रति सम्मान प्रकट किया, बल्कि विश्व मंच पर उत्तराखंड की गौरवशाली सैन्य परंपरा, शौर्य और योगदान को भी गर्व के साथ प्रदर्शित किया.

पौड़ी गढ़वाल से लोकसभा सांसद अनिल बलूनी ने पीएम मोदी के इजराइल दौरे की तस्वीरें ट्वीट की है. जिसमें उन्होंने उत्तराखंड के प्रति स्नेह और सम्मान के लिए पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया है. अनिल बलूनी ने कहा पीएम मोदी का उत्तराखंड प्रेम किसी से छिपा नहीं है. वे उत्तराखंड के हालातों को लेकर लागातार अपडेट लेते रहते हैं. समय समय पर वे अपने सुझाव भी देते रहते हैं.