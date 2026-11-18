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कुर्ता-जैकेट छोड़ फिलीपींस की पारंपरिक ड्रेस में दिखे पीएम मोदी, जानिए क्या है 'बारोंग तागालोग' की खासियत

आसियान गाला डिनर में फिलीपींस के राष्ट्रपति से गर्मजोशी से मिलते पीएम मोदी ( ETV Bharat )

मनीला (फिलीपींस): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी किसी विदेशी दौरे पर जाते हैं, तो उनका पहनावा और मेजबान देश की संस्कृति से जुड़ने का अंदाज हमेशा चर्चा में रहता है. ऐसा ही खास नजारा फिलीपींस की राजधानी मनीला में देखने को मिला. सोमवार को आसियान शिखर सम्मेलन के मौके पर आयोजित भव्य गाला डिनर में पीएम मोदी अपने पारंपरिक कुर्ता-पायजामा और जैकेट की जगह फिलीपींस की राष्ट्रीय पोशाक ‘बारोंग तागालोग’ में नजर आए.

फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर. मार्कोस जूनियर द्वारा 'फिलीपीन इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर' में आयोजित इस रात्रिभोज में दुनिया के कई दिग्गज नेता शामिल हुए. भारत-आसियान शिखर सम्मेलन और ईस्ट एशिया समिट से ठीक पहले हुए इस आयोजन में मेजबान देश के सम्मान में सभी मेहमान नेताओं ने वहां का पारदर्शी और पारंपरिक परिधान पहना, जिसमें पीएम मोदी का अंदाज सबसे आकर्षक दिखा.

मनीला में आसियान गाला डिनर के दौरान पारंपरिक वाहन में सवार पीएम मोदी (ETV Bharat) पीएम मोदी की पोशाक में क्या था खास?

पीएम मोदी ने कॉलर वाली, बटन-डाउन 'बारोंग तागालोग' शर्ट पहनी थी, जिस पर बेहद बारीक फूलों और घुमावदार पैटर्न की कढ़ाई की गई थी. अपने इस लुक को खास बनाने के लिए उन्होंने सीने पर सुनहरे रंग का ब्रोच और हरी पत्तियों वाली गुलाब के आकार की रंगीन लैपल पिन लगाई थी. हल्के और पारदर्शी कपड़े से बनी यह पोशाक देखने में जितनी सादगी भरी थी, उतनी ही शाही भी लग रही थी. आखिर क्या है 'बारोंग तागालोग' का मतलब?

'बारोंग तागालोग' को आम बोलचाल में सिर्फ 'बारोंग' भी कहा जाता है. इसका मूल नाम 'बारो एनजी तागालोग' है, जिसका अर्थ है— 'तागालोग लोगों की पोशाक'. यह फिलीपींस में पुरुषों की आधिकारिक राष्ट्रीय पोशाक है. दिखने में यह किसी फॉर्मल शर्ट जैसी लगती है, लेकिन फिलीपींस की संस्कृति में इसे अपने आप में एक पूरा फॉर्मल सूट माना जाता है. यही वजह है कि इसे बिना कोट या जैकेट के पहना जाता है और पैंट के अंदर टक-इन करने के बजाय हमेशा बाहर खुला छोड़ा जाता है. फिलीपींस के गर्म मौसम के हिसाब से यह बेहद आरामदायक और हवादार होती है. हालांकि यह मुख्य रूप से पुरुषों का परिधान है, लेकिन अब महिलाओं के लिए भी इसके खास डिजाइन तैयार किए जाते हैं. फिलीपींस के राष्ट्रपति मार्कोस जूनियर और प्रथम महिला संग पीएम नरेंद्र मोदी (ETV Bharat)