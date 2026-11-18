कुर्ता-जैकेट छोड़ फिलीपींस की पारंपरिक ड्रेस में दिखे पीएम मोदी, जानिए क्या है 'बारोंग तागालोग' की खासियत
मनीला के गाला डिनर में पीएम मोदी का बारोंग तागालोग पहनना भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और आसियान देशों संग मजबूत रिश्तों का संदेश है.
Published : November 18, 2026 at 1:28 PM IST
मनीला (फिलीपींस): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी किसी विदेशी दौरे पर जाते हैं, तो उनका पहनावा और मेजबान देश की संस्कृति से जुड़ने का अंदाज हमेशा चर्चा में रहता है. ऐसा ही खास नजारा फिलीपींस की राजधानी मनीला में देखने को मिला. सोमवार को आसियान शिखर सम्मेलन के मौके पर आयोजित भव्य गाला डिनर में पीएम मोदी अपने पारंपरिक कुर्ता-पायजामा और जैकेट की जगह फिलीपींस की राष्ट्रीय पोशाक ‘बारोंग तागालोग’ में नजर आए.
फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर. मार्कोस जूनियर द्वारा 'फिलीपीन इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर' में आयोजित इस रात्रिभोज में दुनिया के कई दिग्गज नेता शामिल हुए. भारत-आसियान शिखर सम्मेलन और ईस्ट एशिया समिट से ठीक पहले हुए इस आयोजन में मेजबान देश के सम्मान में सभी मेहमान नेताओं ने वहां का पारदर्शी और पारंपरिक परिधान पहना, जिसमें पीएम मोदी का अंदाज सबसे आकर्षक दिखा.
पीएम मोदी की पोशाक में क्या था खास?
पीएम मोदी ने कॉलर वाली, बटन-डाउन 'बारोंग तागालोग' शर्ट पहनी थी, जिस पर बेहद बारीक फूलों और घुमावदार पैटर्न की कढ़ाई की गई थी. अपने इस लुक को खास बनाने के लिए उन्होंने सीने पर सुनहरे रंग का ब्रोच और हरी पत्तियों वाली गुलाब के आकार की रंगीन लैपल पिन लगाई थी. हल्के और पारदर्शी कपड़े से बनी यह पोशाक देखने में जितनी सादगी भरी थी, उतनी ही शाही भी लग रही थी.
आखिर क्या है 'बारोंग तागालोग' का मतलब?
'बारोंग तागालोग' को आम बोलचाल में सिर्फ 'बारोंग' भी कहा जाता है. इसका मूल नाम 'बारो एनजी तागालोग' है, जिसका अर्थ है— 'तागालोग लोगों की पोशाक'. यह फिलीपींस में पुरुषों की आधिकारिक राष्ट्रीय पोशाक है.
दिखने में यह किसी फॉर्मल शर्ट जैसी लगती है, लेकिन फिलीपींस की संस्कृति में इसे अपने आप में एक पूरा फॉर्मल सूट माना जाता है. यही वजह है कि इसे बिना कोट या जैकेट के पहना जाता है और पैंट के अंदर टक-इन करने के बजाय हमेशा बाहर खुला छोड़ा जाता है. फिलीपींस के गर्म मौसम के हिसाब से यह बेहद आरामदायक और हवादार होती है. हालांकि यह मुख्य रूप से पुरुषों का परिधान है, लेकिन अब महिलाओं के लिए भी इसके खास डिजाइन तैयार किए जाते हैं.
अनानास और केले के रेशों से होता है तैयार
इस पोशाक की सबसे बड़ी खासियत इसका कपड़ा है. पारंपरिक बारोंग तागालोग को दो खास प्राकृतिक कपड़ों से बनाया जाता है. पहला 'पीना', जो अनानास के पत्तों के रेशों से बुना जाता है. दूसरा 'जुसी', जिसे फिलीपींस में पाए जाने वाले केले की प्रजाति के पौधे 'अबाका' के रेशों से तैयार किया जाता है. आजकल इसे सिल्क, कॉटन और लिनेन में भी बनाया जाता है.
क्या है इसका इतिहास?
बारोंग तागालोग की शुरुआत उपनिवेश काल से पहले के पारंपरिक फिलिपिनो परिधान 'बारो' से हुई थी, जिसमें बाद में चीनी, इंडो-मलय और यूरोपीय संस्कृतियों की झलक जुड़ती गई. 1953 में राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे ने अपने शपथ ग्रहण में इसे पहनकर फिर से लोकप्रिय बनाया. इसके बाद 1975 में तत्कालीन राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस ने आधिकारिक घोषणा के जरिए इसे राष्ट्रीय पोशाक घोषित किया.
ओबामा, ट्रंप और जिनपिंग भी पहन चुके हैं यह ड्रेस
फिलीपींस में होने वाले अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में विदेशी नेताओं को बारोंग पहनाने की परंपरा पुरानी है. 2017 के 50वें आसियान सम्मेलन में डोनाल्ड ट्रंप, मून जे-इन, जस्टिन ट्रूडो, शिंजो आबे और ली केकियांग समेत 18 राष्ट्राध्यक्षों ने इसे पहना था. वहीं 2015 के एपेक शिखर सम्मेलन में बराक ओबामा और शी जिनपिंग समेत 21 विश्व नेता इस पोशाक में नजर आए थे.
मनीला के गाला डिनर में पीएम मोदी का बारोंग तागालोग पहनना भारत की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ मजबूत होते सांस्कृतिक रिश्तों का एक अहम संदेश है.
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