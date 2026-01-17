पीएम मोदी का प. बंगाल दौरा, मालदा स्टेशन से पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी
पीएम मोदी का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि SIR और I-PAC मुद्दों को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है.
Published : January 17, 2026 at 9:48 AM IST
कोलकाता (पश्चिम बंगाल): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शनिवार को पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे. इस दौरान वे एक सरकारी कार्यक्रम में शामिल होंगे और एक रैली को भी संबोधित करेंगे. बता दें, पीएम का यह दौरा वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण (SIR) और एक कंसल्टेंसी फर्म I-PAC पर हाल ही में हुए ईडी (ED) के छापों को लेकर चल रहे राजनीतिक घमासान के बीच हो रहा है. जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री दोपहर में अल्पसंख्यक बहुल इलाके मालदा में रैली को संबोधित करेंगे.
राज्य में चल रहे SIR अभियान के बीच प्रधानमंत्री मोदी का यह दूसरा दौरा है और 8 जनवरी को I-PAC ऑफिस में ED की तलाशी से शुरू हुए राजनीतिक बवाल के बाद यह उनका पहला दौरा है. इस दौरान सीएम ममता बनर्जी ने रेड वाली जगह पर धावा बोला था और एजेंसी पर बीजेपी के कहने पर टीएमसी (TMC) की चुनावी स्ट्रैटेजी चुराने की कोशिश करने का आरोप लगाया था.
I will be in West Bengal tomorrow, 17th January. At a programme in Malda, development works worth over Rs. 3250 crore would be inaugurated or their foundation stones would be laid. I am delighted that at the programme tomorrow, the first ever Vande Bharat sleeper train between…— Narendra Modi (@narendramodi) January 16, 2026
इस मामले पर सीनियर BJP नेता ने कहा कि पीएम शनिवार दोपहर को मालदा पहुंचेंगे. वह पहले एक सरकारी प्रोग्राम में शामिल होंगे और फिर पास के एक मैदान में एक पब्लिक रैली को एड्रेस करेंगे. इसके बाद वह असम जाएंगे. रविवार को वह फिर से बंगाल आएंगे, इस बार हुगली के सिंगुर में रैली करेंगे.
पीएम का यह दौरा वोटर लिस्ट के चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर चल रहे तीखे विवाद के बीच हो रहा है. सत्ताधारी टीएमसी (TMC) ने BJP और चुनाव आयोग पर इस काम के जरिए लोगों को परेशान करने का आरोप लगाया है. इसके साथ ही, दावा किया है कि वोटर इस 'परेशानी' का जवाब बैलेट बॉक्स में देंगे. हालांकि, बीजेपी (BJP) ने इसका बचाव करते हुए कहा है कि SIR गैर-कानूनी अप्रवासियोंऔर रोहिंग्याओं को वोटर लिस्ट से हटाने के लिए जरूरी है, और आरोप लगाया है कि टीएमसी (TMC) का विरोध एक बड़े 'गैर-कानूनी' वोट बैंक को खोने के डर से है.
अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक पीएम मोदी शनिवार 17 जनवरी को दोपहर करीब 12.45 बजे मालदा पहुंचेंगे और मालदा टाउन रेलवे स्टेशन से हावड़ा और गुवाहाटी (कामाख्या) के बीच भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे. यह पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन पूरी तरह से AC वाली ट्रेन से हावड़ा-गुवाहाटी रूट पर यात्रा का समय लगभग 2.5 घंटे कम होने की उम्मीद है, जिससे लंबी दूरी की यात्रा, टूरिज्म और धार्मिक यात्रा को बढ़ावा मिलेगा. दोपहर करीब 1.45 बजे, पीएम मालदा में एक पब्लिक फंक्शन में 3,250 करोड़ रुपये से ज्यादा के कई रेल और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स देश को समर्पित करेंगे और उनकी नींव रखेंगे.
We are committed to improving the rail infrastructure in West Bengal and thus, during tomorrow’s programme, the foundation stone would be laid for major works such as the new rail line between Balurghat and Hili, next-generation freight maintenance facilities at New Jalpaiguri,…— Narendra Modi (@narendramodi) January 16, 2026
इनमें चार बड़े रेलवे प्रोजेक्ट्स की आधारशिला शामिल है - बालुरघाट-हिली नई रेल लाइन, न्यू जलपाईगुड़ी में अगली पीढ़ी की माल ढुलाई मेंटेनेंस सुविधाएं, सिलीगुड़ी लोको शेड का अपग्रेडेशन और जलपाईगुड़ी जिले में वंदे भारत मेंटेनेंस सुविधाओं का आधुनिकीकरण. इसके साथ-साथ वे न्यू कूच बिहार-बामनहाट और न्यू कूच बिहार-बोक्सिरहाट रेल सेक्शन के इलेक्ट्रिफिकेशन को भी समर्पित करेंगे. मोदी न्यू जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार को नागरकोइल, तिरुचिरापल्ली, बेंगलुरु और मुंबई जैसे बड़े शहरों से जोड़ने वाली चार अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे. इसके अलावा, राधिकापुर और बालुरघाट से बेंगलुरु के लिए दो LHB कोच वाली ट्रेनें भी शुरू करेंगे.
वे नेशनल हाइवे (NH-31D) के धूपगुड़ी-फालाकाटा हिस्से को चार लेन का बनाने की आधारशिला भी रखेंगे. 18 जनवरी को PM हुगली जिले के सिंगूर जाएंगे, जहां वे करीब 830 करोड़ रुपये के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन, शिलान्यास और हरी झंडी दिखाएंगे. बाद में वे एक पब्लिक रैली को संबोधित करेंगे. 294 सदस्यों वाली पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनाव अगले कुछ महीनों में होने हैं.
