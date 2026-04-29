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काशी विश्वनाथ धाम में PM मोदी ने किया पूजन; वाराणसी को 6,632 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की सौगात

वाराणसी में PM मोदी ने दी 6,632 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की सौगात. ( Photo Credit: ETV Bharat )

इन परियोजनाओं में गंगा किनारे के प्राचीन घाटों के जीर्णोद्धार और पर्यटन विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे. इसके लिए कुल 41 करोड़ 21 लाख रुपए का बजट निर्धारित किया गया है.

यह प्रोजेक्ट है खास: इस दौरान प्रधानमंत्री ने भविष्य की जरूरतों को देखते हुए 2,464.46 करोड़ लागत के मालवीय पुल के पास बनने वाले रेल-रोड ब्रिज का शिलान्यास किया. 1,582.99 करोड़ में नगरीय क्षेत्र में सीवरेज और वाटर सप्लाई, 429.36 करोड़ लागत से कबीरचौरा में मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल आदि परियोजनाओं की नींव भी रखी.

काशी को सौगात: साथ ही काशीवासियों को 6,332.08 करोड़ की लागत वाली 163 परियोजनाओं की सौगात दी. इनमें 1,054.69 करोड़ की 50 योजनाओं का लोकार्पण किया और 5,277.39 करोड़ की 113 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया. लोकार्पण में सबसे प्रमुख 308.09 करोड़ की लागत से तैयार STP, 144.43 करोड़ की लागत से तैयार कज्जाकपुरा ROB, 45.91 करोड़ से तैयार सारनाथ स्थित तिब्बती संस्थान में सोवा रिग्पा मेडिकल कॉलेज है.

बाबतपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पहुंचने पर पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया. वहां से सेना के हेलीकॉप्टर से प्रधानमंत्री BLW हेलीपैड पहुंचे. यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया.

आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दो दिवसीय वाराणसी दौरे का दूसरा दिन है. पहले दिन PM मोदी काशीवासियों को 6,632 करोड़ रुपए की 163 परिजयोजनाओं की सौगात दी है. प्रधानमंत्री ने बरेका परिसर में महिला सम्मेलन को भी संबोधित किया. इस दौरान भारी संख्या में पहुंची महिलाओं ने PM मोदी का स्वागत किया.

बाबा विश्वनाथ की पूजा करने के बाद जब प्रधानमंत्री मोदी वापस मंदिर परिसर में आए तो लोग वहां पर पहले से मौजूद थे. इस दौरान उन्होंने हाथ हिलाकर सभी का अभिवान स्वीकार किया. लोग ‘जय श्री राम’ और ‘हर-हर महादेव’ के जयकारे लगा रहे थे. प्रधानमंत्री ने परिसर में कुछ छोटे बच्चों से भी प्यार-दुलार किया. थोड़ी देर रुककर उनसे बात की और फिर वापस बाहर के लिए निकल आए. लोगों ने एक स्वर में जयकारा लगाया, ‘ॐ नमः पार्वती पतये, हर-हर महादेव!’

इस दौरान पुजारियों ने उन्हें पीतवस्त्र भेंट किया. पीएम ने बाकायदा बाबा का अभिषेक किया, मंत्रोच्चार के बीच आरती की और महादेव का आशीर्वाद लिया. वहीं, प्रांगण में ही भारतीय जनता पार्टी के विधायकों और पदाधिकारियों ने पीएम का स्वागत त्रिशूल-डमरू देकर किया.

वाराणसी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर प्रांगण में पहुंचे तो उनका स्वागत बटुकों ने शंखनाद से किया. सभी ने मंत्रोच्चारण भी किया. अन्य बटुकों ने डमरू बजाकर स्वागत किया. इस दौरान पूरा परिसर भक्तिमय हो गया था. इसके बाद प्रधानमंत्री गर्भगृह में गए. उन्होंने विधि-विधान से बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन-पूजन किए.

108 बटुकों ने किया शंखनाद: PM मोदी ने बाबा विश्वनाथ का दर्शन किया. इस दौरान 108 बटुकों ने शंखनाद और डमरू बजाकर पीएम मोदी का स्वागत किया. दर्शन-पूजन से पहले रोड शो के दौरान 3 किलोमीटर एरिया में पुलिस-प्रशासन द्वारा पहले से ही चेकिंग सुनिश्चित की थी. काशी में पीएम मोदी ने लगभग 14 किलोमीटर की रैली निकाली. इसके बाद मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे.

वाराणसी: PM नरेंद्र मोदी ने बुधवार सुबह श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर में पूजन किया. प्रधानमंत्री रोड-शो करते हुए बाबा विश्वनाथ धाम पहुंचे. वहां स्थानीय लोगों का हाथ उठाकर अभिवादन किया. इसके बाद गर्भ गृह में पहुंचकर सर्वार्थ सिद्धि योग में बाबा विश्वनाथ का पूजन किया.

काशी में घाटों का कायाकल्प और जीर्णोद्धार: काशी को पहले ही नए घाट के रूप में नमो घाट मिल चुका है. श्री काशी विश्वनाथ मंदिर सहित कई घाटों का कायाकल्प किया जा चुका है. अब काशी के सबसे अधिक भीड़ वाले दशाश्वमेध घाट के जीर्णोद्धार और पर्यटन विकास के लिए 827 लाख का प्रोजेक्ट तैयार किया गया है. इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी ने किया.

इस परियोजना में दशाश्वमेध घाट से श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर के मध्य स्थित राजेंद्र प्रसाद, मान मंदिर और त्रिपुरा भैरवी घाटों का भी जीर्णोद्धार किया जाएगा. इन घाटों पर पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए कुल 616.06 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे. घाटों के कायाकल्प के बाद मंदिर तक पहुंचने का मार्ग सुगम होगा.

योजनाओं में अस्पताल और हॉस्टल शामिल: करीब 3.01 करोड़ की लागत से बने वाराणसी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चोलापुर में 50 बेड फील्ड हॉस्पिटल का निर्माण, 3.08 करोड़ की लागत से बने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी में महिला छात्रावास की मरम्मत और जीर्णोद्धार का काम, 1.71 करोड़ की लागत से बने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में आचार्य नरेंद्र देव छात्रावास का मरम्मत और जीर्णोद्धार का काम होगा.

साथ ही 1.32 करोड़ की लागत से बने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में लाल बहादुर शास्त्री छात्रावास का मरम्मत और जीर्णोद्वार का काम, 24.59 करोड़ की लागत से बने रामनगर वाराणसी में 100 बेड वृद्धाश्रम का निर्माण, 45.91 करोड़ की लागत से बने केंद्रीय तिब्बती विश्वविद्यालय सारनाथ में सोवा रिग्पा भवन का निर्माण कार्य, 25.41 करोड़ की लागत से बने ट्रॉमा सेंटर, IMS BHU में स्थापित रोबोटिक असिस्टेड घुटना शल्य चिकित्सा प्रणाली और सूक्ष्म जीव विज्ञान प्रयोगशाला, डोर-टू-डोर कलेक्शन विस्तार और वाहन फ्लैग ऑफ शामिल है.

सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल का निर्माण: PM मोदी द्वारा किए गए शिलान्या-लोकार्पण में 315.48 करोड़ की लागत से बनने वाले 500 शैय्या मल्टी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल का निर्माण कार्य, 113.88 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय से सम्बद्ध दीन दयाल चिकित्सालय के सुदृढ़ीकरण और रीमॉडलिंग (198 बेड्स) का कार्य शामिल है.

साथ ही 34.97 करोड़ की लागत से बनने वाले प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन ( PM-ABHIM) के तहत 100 शैय्यायुक्त क्रिटिकल केयर ब्लाक (CCB) का निर्माण कार्य, 24.51 करोड़ की लागत से बनने वाले मुख्यमंत्री मॉडल कम्पोजिट विद्यालय (प्री-प्राइमरी से कक्षा-12 तक) ग्राम बाराडीह विकास खंड-सेवापुरी, तहसील-राजातालाब, परगना, कसवार राजा, जनपद वाराणसी का निर्माण कार्य शामिल है.

पर्यटन सुविधाएं भी शामिल: पर्यटन सुविधाओं के विकास कार्य में 6.16 करोड़ की लागत से बनने वाले जनपद वाराणसी के दशाश्वमेघ घाट से काशी विश्वनाथ मंदिर घाट के मध्य घाटों का जीर्णोद्धार एवं पर्यटन सुविधाओं का विकास कार्य, 6.15 करोड़ की लागत से बनने वाले जनपद के अस्सी घाट से दशाश्वमेघ घाट के मध्य घाटों का जीर्णोद्धार एवं पर्यटन सुविधाओं का विकास कार्य शामिल है.

साथ ही 2464.46 करोड़ की लागत से बनने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय मल्टी-ट्रैकिंग (15 किमी) कार्य (गंगा नदी पर नए रेल सह सड़क पुल के निर्माण सहित), 57.66 करोड़ की लागत से बनने वाले BHU वाराणसी स्थित अय्यर बॉयज हॉस्टल के नये भवन (जी+4) का निर्माण और वर्तमान भवन का नवीनीकरण आदि निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया.

113 विकास निर्माण परियोजनाओं का शिलान्यास: PM नरेंद्र मोदी ने 4.67 करोड़ की लागत से बनने वाले सिगरा स्थित नगर निगम पेट्रोल पंप के पास स्थित स्थल पर वर्किंग स्पेस कम ऑफिस का निर्माण कार्य, 18.03 करोड़ की लागत से बनने वाले पिशाच मोचन, सारंगनाथ कुंड, पुष्कर कुंड, पहड़िया कुंड और लक्ष्मी कुंड पर वाटर क्वालिटी ट्रीटमेंट कार्य शामिल है.

इसके अलावा 2.72 करोड़ की लागत से बनने वाले पर्यटक/श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए विभिन्न व्यवस्थापन कार्यो के लिए 8 तालाब/कुंडों का जीर्णोद्धार कार्य, 53.15 करोड़ की लागत से बनने वाले लेगेसी वेस्ट निष्पादन कार्य और 22.27 करोड़ की लागत से बनने वाले 6 नए ट्रांसफर स्टेशनों का निर्माण कार्य सहित कुल 5277. 39 करोड़ लागत से होने वाले 113 विकास निर्माण परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया.

PM मोदी का आज का कार्यक्रम: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी 29 अप्रैल को काशी विश्वनाथ दरबार में हाजिरी लगाएंगे. इस दौरान वे देशवासियों की कुशलता की कामना करेंगे. साथ ही बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद भी लेंगे.

काशी के विद्वानों का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी जिस समय मंदिर में होंगे वह शुभ योग होगा. यह सर्वार्थ सिद्धि योग होगा. यह ऐसा योग होता है, जिसे सभी प्रकार के मनोरथों, सभी प्रकार के कार्यों को पूर्ण करने वाला माना जाता है. काशी के ब्राह्मणों का कहना है कि यह पीएम के लिए शुभ होगा.

5 जगहों पर होगा स्वागत: PM मोदी की रैली के लिए अलग-अलग प्वाइंट्स बनाए गए हैं, जहां महिला कार्यकर्ताओं और स्थानीय महिलाएं उनका स्वागत करेंगी. भाजपा ओर से कार्यकर्ता और पदाधिकारी 5 जगहों पर मंडुआडीह, हाथी चौराहा, पुलिस लाइन, मैदागिन और बाबा विश्वनाथ के पास PM मोदी का स्वागत करेंगे.

काशी विश्वनाथ धाम के मार्गों पर रूट डायवर्जन: सुबह के समय काशी विश्वनाथ धाम जाने वाले मार्गों पर रूट डायवर्जन लागू है. वीआईपी मूवमेंट के दौरान लकड़मंडी तिराहा, मरीमाई तिराहा, मलदहिया चौराहा और पिशाच मोचन तिराहा जैसे प्रमुख स्थानों से वाहनों को आगे नहीं जाने दिया जा रहा है.

वहीं, लहुराबीर, मैदागिन और गोदौलिया क्षेत्र में विशेष सतर्कता बरती जा रही है. टेम्पो, ट्रेवलर, बस और चार पहिया वाहनों को समय से पहले ही रोक दिया जा रहा है. सोनारपुरा और जंगमबाड़ी से भी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध है.

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