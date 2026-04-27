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पीएम मोदी का आज से सिक्किम दौरा, ₹4 हजार करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स का करेंगे उद्घाटन

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज सोमवार 27 अप्रैल 2026 से सिक्किम का दो दिवसीय दौरा शुरू हो रहा है. इस दौरान वे राज्य के बनने की 50वीं सालगिरह के समापन समारोह में भी शामिल होंगे. इसके साथ-साथ पीएम मोदी 4,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के कई विकास प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन भी करेंगे.

जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री सोमवार को दोपहर करीब 3 बजे गंगटोक पहुंचेंगे. अगले दिन 28 अप्रैल को, उनका गंगटोक में ऑर्किडेरियम जाने का प्लान है, जिसे राज्य की रिच इकोलॉजिकल और फूलों की विरासत को दिखाने के लिए एक वर्ल्ड-क्लास ऑर्किड एक्सपीरियंस सेंटर के तौर पर डेवलप किया गया है. बाद में, सुबह करीब 10 बजे, पीएम मोदी पलजोर स्टेडियम में गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन के समापन समारोह में शामिल होंगे, जहां वे इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, हेल्थकेयर, एजुकेशन, पावर, अर्बन डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट, टूरिज्म और एग्रीकल्चर जैसे सेक्टर्स के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन, लॉन्च और शिलान्यास करेंगे.

इसके बाद प्रधानमंत्री एक सभा को भी संबोधित करेंगे. स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में, प्रधानमंत्री नामची जिले के यांगंग में 100 बिस्तरों वाले आयुर्वेद अस्पताल की आधारशिला रखेंगे और एनआईटी देवराली में 30 बिस्तरों वाले एकीकृत सोवा रिग्पा अस्पताल का उद्घाटन करेंगे. शिक्षा के क्षेत्र में, वह यांगंग में सिक्किम विश्वविद्यालय के स्थायी परिसर, चाकुंग में नेताजी सुभाष चंद्र बोस उत्कृष्ट विश्वविद्यालय के प्रशासनिक ब्लॉक, सोचेयांग में हेलेन लेप्चा मेडिकल कॉलेज और ग्याल्शिंग जिले में डेंटम प्रोफेशनल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे. ही ग्याथांग में मॉडल आवासीय विद्यालय, मंगशिला में एक नया मॉडल डिग्री कॉलेज और बूमतर गुम्पा में एक मठवासी छात्रावास-सह-कक्षा का भी उद्घाटन किया जाएगा. इसके अतिरिक्त, 160 स्कूलों में आईटी-सक्षम बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शुरू की जाएंगी.

कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, पीएम मोदी सिरवानी और लोअर समदोंग में तीस्ता नदी पर दो डबल-लेन स्टील आर्च ब्रिज की नींव रखेंगे और बिरधांग से किचुडुमरा होते हुए नामची तक अपग्रेडेड रोड का उद्घाटन करेंगे. पावर सेक्टर में, वे गंगटोक में ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के सुधार का उद्घाटन करेंगे. शहरी विकास के तहत, जिन प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया जाएगा, उनमें लुमसे में जन सेवा सचिवालय, गंगटोक में सिविल सर्विस ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट, सिक्किम शहरी गरीब आवास योजना के तहत हाउसिंग इनिशिएटिव और पुलिस कर्मचारियों के लिए क्वार्टर शामिल हैं. MG मार्ग पर सद्भाव मंडप का भी नींव पत्थर रखा जाएगा. पर्यावरण से जुड़ी पहलों में सिंगताम में सीवरेज सिस्टम रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट की नींव रखना और रानी चू नदी प्रदूषण कम करने की स्कीम का उद्घाटन करना शामिल है.