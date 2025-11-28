ETV Bharat / bharat

कर्नाटक: उडुपी में पीएम मोदी का रोड शो जारी, गोवा में भगवान राम की प्रतिमा का करेंगे अनावरण

पीएम मोदी सुबह करीब 11 बजे मंगलुरु एयरपोर्ट पहुंचे. इसके बाद उन्होंने उडुपी में रोड शो शुरू किया.

पीएम मोदी का कर्नाटक और गोवा दौरा आज (PTI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 28, 2025 at 8:18 AM IST

3 Min Read
उडुपी (कर्नाटक): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शुक्रवार को कर्नाटक और गोवा के एक दिवसीय दौरे पर हैं. ताजा जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी कर्नाटक के उडुपी पहुंचे हैं, जहां उन्होंने एक रोड शो किया. उसके बाद वे उडुपी में श्रीकृष्ण मठ में लक्षकंठ गीतापारायण कार्यक्रम में शामिल हुए. इस दौरान राज्यपाल थावरचंद गहलोत, केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी और मंत्री बृहति सुरेश भी कार्यक्रम में शामिल रहे.

भगवद् गीता पाठ में शामिल हुए 1लाख लोग
प्रधानमंत्री मोदी लक्ष कंठ गीता पारायण प्रोग्राम में शामिल हुए. यह एक भक्ति सभा है जिसमें 1,00,000 लोगों ने भाग लिए. इसमें स्टूडेंट्स, साधु, जानकार और अलग-अलग तरह के लोग थे. इन सभी लोगों ने पीएम मोदी के साथ मठ में श्रीमद् भगवद् गीता का पाठ किया. इसके बाद प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में आए बच्चों की बनाई मंगवाई.

वहीं, पर्याय पुट्टिगे मठ के प्रमुख सुगुनेंद्र तीर्थ स्वामीजी ने इस बारे में बताया कि प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले कनकदास को फूल चढ़ाएंगे, फिर वे कनकना किंदी, सुवर्ण तीर्थ मंडप पर कनक कवच का अनावरण करेंगे. उसके बाद प्रधानमंत्री का पूरे कुंभ स्वागत के साथ स्वागत किया जाएगा. फिर वे भगवान कृष्ण और सोने की पादुका के दर्शन करेंगे. फिर उन्हें भगवान प्रसाद देंगे. स्वामीजी ने कहा कि सर्वज्ञ पीठ और गोशाला जाने के बाद, वह गीता मंदिर जाएंगे. इसके बाद वे असेंबली प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे और लक्ष कंठ गीता पारायण प्रोग्राम के लिए भगवद गीता के 18वें अध्याय के आखिरी कुछ श्लोकों का पाठ करेंगे.

सुरक्षा के कड़े इंतजाम
प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को देखते हुए कड़ी पुलिस सुरक्षा की गई है. डीएसपी हरिराम शंकर ने बताया कि 3000 से ज्यादा पुलिसवाले तैनात किए गए हैं. 10 पुलिस कमिश्नरों समेत 8 से ज्यादा जिलों के पुलिसवालों को तैनात किया गया है. पूरा उडुपी शहर भगवा झंडों और झंडियों से पटा पड़ा रहा है.

स्कूलों में छुट्टियां
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के मद्देनजर ट्रैफिक सिस्टम में बदलाव किए गए हैं. उडुपी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर स्वरूप टीके ने कहा कि उडुपी शहर, मालपे और मणिपाल पुलिस स्टेशन की सीमा में सभी आंगनवाड़ी, प्राइमरी और हाई स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है.

गोवा में भगवान श्रीराम की प्रतिमा का करेंगे अनावरण
इसके बाद पीएम मोदी गोवा का दौरा करेंगे. जहां वे भगवान श्रीराम की 77 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण करेंगे. यह अनावरण श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाली जीवोत्तम मठ के 550वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान किया जाएगा. इसके बाद वे एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे.

संपादक की पसंद

